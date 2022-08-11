Скандал с ремонтом университета в Днепре: "ректор, укравший миллион" опровергает обвинение (фото)

В июне прокуратура сообщила о подозрении ректору Университета таможенного дела и финансов (УТДФ), а также руководителю подрядного предприятия в присвоении почти миллиона гривен бюджетных средств на капитальном ремонте здания вуза.

Ректор Дмитрий Бочаров опровергает обвинение и обвиняет в ответ. Он утверждает, что якобы украденный миллион "нарисован" полностью зависимым от правоохранителей экспертом, который подготовил заключение по требованию прокурора в условиях недостаточности данных на основе непонятно каких документов.

"Во-первых, я не украл и не растратил ни копейки. Объемы и качество выполненных ремонтных работ полностью соответствуют условиям и стоимости публичной закупки. Взяться этому якобы украденному миллиону просто нет откуда", — сообщил Бочаров ТСН.ua.

Более того, для ремонта учебного корпуса были использованы не государственные средства, как это утверждает прокуратура, а собственные средства УТДФ, полученные за предоставление платных образовательных услуг, говорит ректор.

Как выглядел корпус к ремонту/ Фото: Дмитрий Бочаров

"В то время, когда большинство учреждений высшего образования находится на содержании у государства и "проедает" полученные от него средства, УТДФ вкладывает ресурс в развитие материальной базы и инфраструктуры. Нравится это кому-то или не нравится. Мы открыты и нам нечего скрывать. Каждый может посетить учебный корпус №2 УТДФ, чтобы убедиться своими глазами, стоит ли осуществленный нами ремонт потраченных на него средств", — сказал ректор.

По его словам, пресловутый украденный миллион – это "плод воображения" использованного в роли эксперта самозанятого лица, которое на момент поручения и выполнения экспертизы находилось под следствием и судом по обвинению в подделке официальных документов. Иными словами, этот якобы украденный миллион "нарисован" полностью зависимым от правоохранителей экспертом, который, к тому же, подготовил экспертное заключение по требованию прокурора в условиях недостаточности данных на основе непонятно каких документов, утверждает Бочаров.

"В-четвертых, подавляющее большинство оригиналов документов, изъятых прокуратурой в УТДФ, делись неизвестно где, включая (и прежде всего) с документами, опровергающими событие преступления и доказывающими мою невиновность. Таким образом, действиями и бездействием правоохранителей меня существенно ограничено в праве на надлежащую защиту. И это далеко не единственное проблемное место этого следствия. В настоящее время суд обязал уполномоченное лицо Государственного Бюро Расследований открыть уголовное производство в связи с многочисленными нарушениями и злоупотреблениями правоохранителей во время досудебного следствия", — отметил ректор.

Часто используемая СМИ фраза "в Днепре будут судить ректора" родом с 37 года прошлого века, считает Бочаров. В суде не ректора будут судить, а проверять обоснованность и доказанность обвинения, подчеркнул он.

Фото: Дмитрий Бочаров

"Я кандидат юридических наук, моя диссертация посвящена юридическому доказыванию, и я являюсь признанным специалистом в этой области. Так вот, как специалист уверяю, что доказать в суде обоснованность сшитого белыми нитями из нестыковок и натяжек обвинения прокуратуре будет весьма сложно. В частности, судами первой и апелляционной инстанций уже окончательно и в полном объеме отказано в удовлетворении ходатайств прокуратуры об отстранении меня от должности и взятии под стражу как безосновательных и необоснованных.

Надеюсь, что суд и дальше будет работать в определенных законом рамках критической установки и состязательности сторон. А мы с моими адвокатами к суду подготовились. Поэтому в данном случае будут судить не ректора, а некомпетентность и предвзятость правоохранителей", — добавил Бочаров.

Рассмотрение дела по обвинению ректора УТДФ Дмитрия Бочарова начнется 19 августа в Днепре.

Напомним, в больнице Днепра скончался 20-летний парень, выпавший с девятого этажа общежития Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта. По предварительной информации, двое студентов оперлись на железный парапет балкона, который не выдержал вес молодых людей и обрушился.

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