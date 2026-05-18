Скандал с реставрацией исторического дома на Подоле: кто и зачем топит памятник

Дом на Подоле: улица Сковороды, 9-Б / Фото: Александра Стефановского

В Киеве разгорелся скандал вокруг исторического дома на Подоле. Речь идет о здании по улице Сковороды, 9-Б. Местные жители сообщают, что недавно на нем была демонтирована крыша, а в субботу утром при загадочных обстоятельствах прорвало трубу и водой полностью затопило 500 квадратных метров подвала. Люди переживают, что таким образом старинное сооружение доводят до разрушения.

Жители подозревают умышленное уничтожение здания

О том, что с утра субботы из дома по улице Сковороды, 9-Б целый день бежит вода, ТСН.ua сообщил Александр Стефановский, инженер, который проживает рядом. Он рассказал, что вода заполнила подвал, а учитывая трехметровые потолки, ее там собралось очень много.

«Недавно из дома демонтировали крышу, а в субботу произошел этот потоп. Соседи весь день обращались в коммунальные службы. На место приехала аварийная бригада, но помпа откачивающая воду очень малой мощности. Она не помогает, а только создает видимость какой-то работы. Создается впечатление, что дом преднамеренно доводят до разрушения», — рассказал ТСН.ua Александр Стефановский.

Местные жители переживают, что здание пытаются уничтожить водой. Как сообщили активисты, за ночь она в подвале отошла сама где-то на пол метра, и с утра воскресенья возле дома работает тот же маленький насос, но с перебоями — вероятно, из-за нехватки бензина.

Люди также указывают, что рядом со зданием висит старый и неактуальный план работ, поэтому им непонятно, что вообще с ним происходит. Среди жителей ходят слухи, что исторический дом хотят отжать, а на его месте построить что-то новое.

От археологической экспедиции к человеческим остаткам в контейнере

В здании по улице Сковороды, 9-Б долгое время располагалась Подольская постоянно действующая археологическая экспедиция Института археологии НАНУ. Археологи арендовали помещение до 2021 года и жаловались, что городские власти всячески пытаются их выселить. В конце концов город объявил о реставрации постройки, и ученым пришлось выехать.

В прошлом году вокруг этого места уже разгорался скандал из-за человеческих останков из археологических раскопок в Киеве, которые хранились в подвале на Сковороды, 9-Б, а после переезда ученых были перенесены в металлический контейнер рядом с домом. Кстати, кости уже оттуда убрали. И вот теперь новый скандал, но уже с самим помещением.

Чем известен доме на Сковороды

До того, как из дома на Сковороды, 9-Б ушли археологи (а ученые арендовали это помещение с 1984 по 2021 год) он служил киевлянам многие десятилетия.

Известно, что жилой дом появился на Подоле в конце 18 — начале 19 века и принадлежал киевскому бурмистру Ивану Киселевскому. Сооружение пережило страшный пожар Киева в 1811 году, когда большинство деревянных домов на Подоле были уничтожены огнем.

На плане Киева 1926 года этот дом обозначен как религиозное (православное) учреждение.

Позиция КГГА: почему сняли крышу и как ликвидируют последствия потопа

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА заверили, что аварийная бригада приезжала в дом на Сковороды, 9-Б еще в субботу, и утечку воды уже перекрыли.

«Перекрыли воду, начали откачивать в ночь с субботы на воскресенье. Но люди из близлежащих домов жаловались, что им не дают спать, и эти работы перенесли на воскресенье. Сейчас вода из подвала должна откачиваться, на месте работают специалисты», — рассказала ТСН.ua Марина Соловьева, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Она добавила, что здание на Сковороды, 9-Б давно нуждается в реставрации — еще с тех пор, когда его арендовали археологи, которые, по ее словам, покинули помещение в заброшенном состоянии. Руководитель департамента также вспомнила историю с костями в контейнере, которые раньше хранились в подвале, сейчас залитом водой.

«В целом здание на Сковороды нуждается и в восстановлении, и в реставрации, всем. Оно находится на балансе КП «Киевский научно-методический центр» (КНМЦ), который подчиняется Департаменту. Город выделил средства на реставрационные работы. КНМЦ был объявлен и проведён тендер на Prozorro. Кстати, проектная документация была подготовлена еще в 2023 году до моего назначения на должность. Поэтому провели корректировку проекта, потому что изменились цены, изменились зарплаты. С победителем был подписан договор на реставрацию и начались работы, поэтому демонтирована крыша дома», — объясняет Марина Соловьева.

Стоит отметить, что к началу реставрационных работ здание пострадало во время воздушной атаки России: взрывной волной выбило все окна и двери. Тогда постройку спасали совместно чиновники и городские активисты. Здание было законсервировано, а позже началась реставрация.

Музей, общественное пространство и укрытие в подвале

Марина Соловьева категорически отрицает слухи местных жителей о том, что здание якобы «отжали» и его судьба неизвестна.

«Дом на Сковороды, 9-Б — это коммунальное имущество. Коммунальным оно было и таким будет оставаться на балансе в КП „КНМЦ“. Слухи „об отжали“ безосновательны. Планируется после реставрации открыть на первом этаже музей, а на втором — общественное пространство. Киевляне и общественные организации получат возможность проводить различные мероприятия. Учтен и безбарьерный доступ в помещение. По проекту будет обустроен внешний лифт, которым смогут пользоваться люди с особыми потребностями, а в подвале, который затопило водой, планируется обустроить укрытие», — рассказывает директор Департамента.

Почему прорвало трубу и кому это выгодно

Она пообещала проверить информацию об актуальности плана выполнения работ возле дома, а по поводу помпы малой мощности отметила, что это техника коммунального учреждения КНМЦ. К сожалению, более мощной техники для откачки воды у них нет, а другой никто не смог предоставить.

Причину подтопления директор Департамента видит в коммунальных испытаниях, хотя и не исключает человеческий фактор.

«Причина подтопления, как мне сообщили — гидравлические испытания — прорвало трубу. Хотя я не удивлюсь, если окажется, что это было сделано кем-то умышленно. Это мое предположение. У нас уже была ситуация, когда повреждение трубы было сделано специально — пытались затопить историческое здание. Вероятно, кто-то недоволен моим назначением и теми изменениями, которые я пытаюсь внедрить в городе с охраной памятников культуры, навести во всем этом порядок», — говорит Марина Соловьева.

Дата публикации 11:50, 16.05.26 Количество просмотров 37

