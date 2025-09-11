- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 2 мин
Скандал с шортами: почему директор киевского лицея до сих пор молчит
В Департаменте образования создали специальную комиссию для расследования инцидента.
После громкого скандала, связанного с недопуском учеников в шортах в школу, директор Лицея №109 продолжила свой больничный.
Об этом ТСН.ua сообщили в Управлении образования и инновационного развития Печерского района.
«Руководитель заведения, которая взяла больничный с 3 по 8 сентября, продлила его до 17 сентября и пока не может предоставить объяснений относительно своих действий», — говорят в управлении.
Там добавляют, что им неизвестно о состоянии здоровья директора, но отмечают, что она может находиться на больничном до 4 месяцев, согласно законодательству.
В то же время, в Департаменте образования и науки КГГА уже создана специальная комиссия для проведения служебного расследования. В ее состав вошли представители ассоциации руководителей учебных заведений Киева, ювенальной полиции, депутаты и общественные деятели.
«Все материалы по расследованию управлением образования переданы в комиссию Департамента образования и науки. Комиссия изучает материалы, видеофакты, но ждет предоставления объяснений от директора Лицея №109 после ее выхода с больничного», — пояснили в Управлении образования и инновационного развития Печерского района.
Директора может «болеть» вплоть до Нового года, но потом ей все же придется предоставлять объяснения относительно своих действий членам комиссии.
Напомним, инцидент получил огласку в начале учебного года, 2 сентября, когда директор лицея отказалась пускать в заведение учеников, которые пришли на уроки в шортах. Она аргументировала свое решение тем, что такая одежда нарушает школьный дресс-код. Эта ситуация вызвала возмущение среди родителей и широкую дискуссию в социальных сетях и СМИ.