Скандал с Сырским: военные "наехали" на главкома ВСУ – какая причина

Сырский упрекнул, что он пригласил на встречу только лояльных блоггеров.

В Украине новый скандал, соцсети гудят, военные возмущаются. На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с блоггерами, чем и вызвал волну негатива. О чем Сырский говорил с приглашенными и почему разразился скандал, ведь буквально недавно у главкома тоже была встреча с представителями общественности и тогда такого шквала в соцсетях не было. Так в чем причина насилия сейчас – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

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НОВЫЙ СКАНДАЛ С СЫРСКИМ: военные "наехали" на главкома ВСУ

24 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился с военными экспертами и гражданскими блоггерами, освещающими военные темы. В частности там были Сергей Кузан, Мирослав Гай, Кирилл Сазонов, Тарас Березовец, Александр Мусиенко, Денис Попович и другие. О деталях встречи Сырский рассказал на своей странице в Facebook.

"Встретился с военными и гражданскими блоггерами, освещающими военные темы. Привлечение ими внимания к актуальным проблемам в Силах обороны помогает быстро реагировать и искать соответствующие пути решения. Мы откровенно обсудили ситуацию на фронте. Детально остановились на вопросах необходимости реформирования Вооруженных Сил, создания новых бригад, замены комбригов и многих других вопросах, волнующих общество", – отметил головком.

Сырский заверил, что подобные встречи будут проходить и дальше.

Несмотря на призыв к единству, сообщение вызвало шквал негативных комментариев в социальных сетях. Мол, не тех пригласили. В частности, многие пользователи написали о том, что на встрече нет Сергея Стерненко, Юрия Бутусова, Янины Соколовой, Станислава Бунятова и других.

Кроме того, Сырскому упрекнули, что он не назвал имена приглашенных блоггеров, ведь не все они известны широкой общественности.

Упрекнули главком еще одним моментом. В частности, многие комментаторы написали о том, что о фронте нужно говорить не с блоггерами, а с солдатами и сержантами.

Реакция военных

Вот как раз кто больше всего возмутился встречей главкома с блоггерами, так это военные. Среди них начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич. Военный сравнил главкома с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым:

"Просто *аный пиздец. Герасимов встретился с блоггерами, обсудил с ним назначение командующих армейских округов и внимательно выслушал проблематику выбора направления наступательных действий".

К словам побратима присоединился и боец Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломатом". По его словам, об армии и ее нуждах говорить нужно с военными, а не блоггерами.

"Это логично максимально. И я говорю не обязательно о медийных военных. Существуют командиры бригад, начальники штабов, командиры батальонов, рот, взводов, отделений, подразделений и отдельных подразделений. Ведите об Армии и ее потребностях диалог с ними. Они расскажут куда больше и объяснят на примерах и пальцах, предоставят предложения. идем к опытным врачам, а не к блогерам. Когда у нас что-то болит, мы почему-то идем к опытным врачам, а не к блоггерам. И это совсем нормально. Давайте как-то уж руководствоваться логикой и профессионализмом", – отметил он.

Командир подразделения ГУР "Химера" Александр Капшин в своем телеграмме упрекнул главком в том, что свободное время вместо встречи он мог посвятить, к примеру, поездке на фронт.

Действительно, новости с фронта откровенно вызывают беспокойство у украинцев, а тем более у воинов, 24/7 защищающих страну. В сообщении от Генерального штаба ВСУ за 25 ноября говорится, что ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 67 авиаударов, в том числе сбросил 85 КАБ. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов.

И несмотря на все это, 24 ноября главком встречается с блоггерами. А на следующий день – 25 ноября – с украинскими и зарубежными журналистами.

Эта встреча тоже активно обсуждалась в соцсетях. Пользователи снова были недовольны тем, что пригласили не тех. А нардепка Марианна Безуглая описала встречу с журналистами двумя словами: "Раскрыл агентуру".

И все это возмущение встречами главкома вроде бы и оправдано. Однако, хотим напомнить, что 12 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с блоггерами, включая Сергея Стерненко, ранее обвинявшего его в причастности к объявлению себя в розыск из-за критики в адрес командования. Кроме Стерненко, с Сырским встретились волонтер Игорь Лаченков, основатель благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович, а также правозащитница и соучредительница общественной организации "Принцип" Любовь Галан.

Но тогда жарких дискуссий в соцсетях не было. Большинство комментариев – благодарность главка за эту встречу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

НОВЫЙ СКАНДАЛ С СЫРСКИМ: военные "наехали" на главкома ВСУ

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