Скандал с ТЦК на Закарпатье: женщина утверждает, что ее мужа похитили – он может быть в психушке

В такие скандалы закарпатское ТЦК попадает не в первый раз.

На Закарпатье набирает обороты скандал с ТЦК – женщина утверждает, что ее мужчину прямо среди улицы похитили и вот уже несколько месяцев она не может с ним связаться, но внезапно узнала, что мужчина может находиться в психушке.

Все подробности – в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Жена с ноября не видела мужа. Якобы его похитили представители ТЦК посреди улицы несколько месяцев назад, а затем связь и вовсе оборвалась. Такое громкое заявление сделала Ярослава Горшкова.

Что удалось узнать женщине?

По словам Ярославы, с 25 ноября 2023 года, когда она написала заявление и начала выяснять все обстоятельства, оказалось, что ее муж якобы сам хотел пересечь границу Украины, а пограничники несколько раз меняли показания.

У семьи двое несовершеннолетних детей. Женщина, кроме соцсетей, стучится во все возможные двери. Обращается к нардепам, президенту и главнокомандующему ВСУ, чтобы те помогли в поисках.

Кто стал в поддержку?

Кстати, несколько дней назад, тогда еще без фамилии, эту историю опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Парламентарий не верит в загадочное исчезновение мужчины именно после встречи с представителями ТЦК.

Стало известно, где он может быть

Но теперь дело набирает обороты. Женщина заявила, что на днях человек, назвавшийся адвокатом РТЦК города Хуст, намекал на то, что ее муж может быть где-то в психбольнице или в диспансере.

Такие скандалы в Закарпатье не впервые!

В такие скандалы закарпатское ТЦК попадает не в первый раз. Там "славятся" своими методами работы с мужчинами. Несколько недель назад о силовом задержании сообщала еще одна женщина.

Однако после того, как новость получила огласку, она записала еще одно видео, где уже начала отрицать применение силы со стороны военных. На кадрах женщина говорит, что при записи первого видео 4 января перенервничала и была в состоянии сильного эмоционального стресса, поэтому, мол, наговорила на военных.

Что думают украинцы?

Пользователи соцсетей разделились, одни сердятся из-за клеветы на военных, другие высказывают предположение, что, возможно, к записи второго видео женщину заставили. Они также обращают внимание, что на первом ролике женщина говорила на русском языке, а на втором – уже на украинском.

Подробности этой истории сообщал в том числе и нардеп Георгий Мазурашу, он отметил, что мужчину женщины выпустили, выписав повестку по месту жительства. Вместе с семьей он уехал в город Днепр с полигона в Ровенской области, куда его оперативно отправили закарпатские "военкомы".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Скандал с ТЦК в Закарпатье: женщина утверждает, что ее мужа похитили!