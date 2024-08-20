Скандал с ТЦК в Днепре: военнослужащий жестко обругал женщину, но и она дала жару

За последние несколько месяцев конфликты между представителями военкоматов и гражданскими стали все более распространенными.

В Днепре возник конфликт между работником ТЦК и гражданским. Соответствующее видео всколыхнуло социальные сети. Что произошло на самом деле и как объясняют стычку в самом военкомате?

Все подробности громкого инцидента рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Громкий инцидент в Днепре

За последние несколько месяцев конфликты между представителями военкоматов и гражданскими стали все более распространенными. Впрочем, это видео распространилось по Сети за считанные минуты.

Конфликт между ТЦК и гражданскими

На ролике, обнародованном в сети 19 августа, видно, как один из работников ТЦК кричит на женщину возле одного из подъездов. Сначала местные паблики отметили, что причина громкого конфликта неизвестна.

Конфликт между ТЦК и женщинами у подъезда на левом берегу Днепра. Подробности неизвестны”

Реакция ТЦК

Впрочем, на этот раз реакция военкомата не заставила себя долго ждать. В Днепропетровском ТЦК прокомментировали инцидент, отметив, что причиной конфликта стали агрессивные действия двух граждан (мужчины и женщины), пытавшихся помешать исполнению служебных обязанностей военнослужащими ТЦК и СП и сотрудниками Национальной полиции.

“В частности, женщина грубо высказывалась о Вооруженных Силах Украины, участниках Майдана 2014 года, буквально цитировала враждебный пропагандистский нарратив «военные ВСУ за деньги служат и убивают». Другой провокатор и участник инцидента военнообязан. Он долго сознательно игнорировал вызовы в ТЦК и СП, отказался от прибытия в ТЦК и СП в сопровождении полиции для обновления военно-учетных данных и также вел себя агрессивно, не реагировал на неоднократные призывы к корректному общению.

Причина конфликта

В ТЦК отметили, что некорректные высказывания со стороны военнослужащего стали реакцией на агрессивные образы патриотов и защитников Украины.

“Этот военнослужащий был на фронте с 2015 года, недавно переведен в ТЦК и СП по состоянию здоровья с должности фельдшера эвакуационного отделения, несколько ранений. Это не оправдывает, но объясняет эмоциональную реакцию на низость провокаторов. Командованием ОТЦК и РТЦК принимаются необходимые организационные меры по минимизации подобных инцидентов. С военнослужащими групп оповещения проводятся дополнительные инструктажи и занятия, усиливается координация с органами Национальной полиции.”

Другие подобные случаи

Однако это не единственный вопиющий случай конфликта между представителями ТЦК и гражданскими. Громкий инцидент в июле произошел в Прикарпатье. В курортном поселке Ворохта между местными жителями с одной стороны и представителями Госпогранслужбы и ТЦК с другой возник конфликт из-за установленного блокпоста. Люди также возмущены, что в ВорОхтянском обществе работают работники ТЦК и СП из другого района. По словам местных жителей, из-за этих блокпостов и раздачи повесток в ВорОхту не едут туристы. Видео конфликта было распространено в Сети.

Местные жители, живущие на средства туризма, возмутились, что из-за действий ТЦК отдыхающие перестали ездить в Ворохту. Более того, во время конфликта, как отмечают в местном паблике "Мое Яремче", работник ТЦК якобы ударил женщину. После этого конфликт разгорелся с новой силой. На этот раз досталось и автомобилям, и представителю ТЦК.

Местный депутат, председатель туристического совета Ворохты, член туристического совета области Олег Молдавчук в комментарии "Курс" рассказал детали конфликта. По его словам, в блокпоста утром приехали не только местные жители, но и депутаты поселкового совета и глава общины. Они хотели узнать, какие основания установления блокпоста на территории общины, потому что с местными властями этого не согласовывали.

“Блокпост отпугивает туристов и не дает нормально работать, туристов в обществе и так мало. По мнению людей, блокпост был поставлен самовольно, препятствовал трафику гостей и нормальной жизни общины”.

По словам депутата, представитель пограничной службы ссылался на какой-то служебный приказ, но никому его не показал и вообще никаких документов, регламентирующих работу пограничников по ТЦК на блокпосте в ВорОхте, не предоставил. Тогда люди собрались у поселкового совета. Около 300 человек.

Интересовались, в частности, почему блокпост не был поставлен на дороге на Буковель. Ситуация в обществе напряженная. Были случаи раньше, что в Ворохте, Татарове и Вороненке людей принимали прямо из поездов, сажали в автобус, выписывали повестки. "Упаковывают" даже на тропах, рассказал депутат. Поэтому враги попросили демонтировать блокпост на территории общины.

"Представители пограничной службы вели себя адекватно, не пошли на конфликт с людьми, демонтировали блокпост. А работник ТЦК начал перепалку с людьми, бросился на снимающую его на телефон женщину, а другую женщину ударил в голову. Люди сняли это на видео."

По словам депутата, на месте присутствовала патрульная машина. Полицейский пытался не допустить потасовки.

Реакция ТЦК

В Ивано-Франковском областном ТЦК и СП сообщили, что убрали блокпост, но заверили, что военнослужащие ТЦК будут и дальше проверять документы у прибывающих в поселок.

"Блокпост в Ворохте убран. Но военнослужащие ТЦК будут и В дальнейшем проверять документы приезжающих лиц. Нам непонятно, против чего протестуют местные жители? Против своих же односельчан, которые воюют сейчас и защищают нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, рискующих жизнью и воюющих за наше государство? Возможно, местные протестуют вообще против Украины?

По их словам, работник ТЦК, на которого напали именно местные, воевал на фронте и был ранен.

"Жители Ворохты начали конфликт. Напали на военнослужащего ТЦК и избили его машину. Данный военнослужащий был ранен и воевал за «подобных лиц». Такая благодарность. У нас идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, что В отпуске могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает.

Что говорят в полиции

5 июля в полиции Ивано-Франковской области сообщили, что открыли уголовные производства по хулиганству и препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

"Инцидент произошел 4 июля около полудня в поселке Ворохта. Группа лиц дерзко и грубо нарушали общественный порядок, учинили конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности. 47-летнему военнослужащему нанесли телесные повреждения и повреждения Напомним, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, провели разъяснительную работу с местными жителями. Конфликт удалось оперативно прекратить.

Напомним, в Ворохте жители заблокировали работу ТЦК. Дело дошло до избиения. Пограничники и местные депутаты тоже вмешались.

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