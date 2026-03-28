- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 2 мин
Скандал с ТЦК в Харькове: десятки женщин незаконно оказались в розыске как "уклонисты"
В Шевченковском ТЦК Харькова невоеннообязанных женщин массово ставили на учет под видом медиков. Подробности скандала, рассказы пострадавших и реакция Минобороны.
Десятки украинских женщин, которые не имеют медицинского образования и не заканчивали военные кафедры, неожиданно для себя оказались в статусе «уклонистов». О том, что они находятся в розыске ТЦК, барышни узнавали от участковых или случайно — через приложение «Резерв+». Большинство случаев ведет в один и тот же районный ТЦК в Харькове.
Корреспондент ТСН Марьяна Бухан разбиралась, как возникла эта системная ошибка и есть ли шанс ее исправить без судов.
Как девушки узнавали о статусе «уклонистов»
Психолог Агата Захарян узнала о своей «новой профессии» от участкового. Оказалось, что в родном Харькове ее записали как медсестру. Когда девушка пришла разбираться, с розыска ее сняли, но с учета — нет. Объяснение ТЦК ошеломило: в законе якобы нет пункта «снять из-за ошибки военкомата».
Похожая история произошла с математиком Галиной Цехмистро. Звонок от майора полиции застал ее во время планирования отпуска.
Галина Цехмистро, математик: «Я думала, это мошенническая схема. Оказалось — розыск. Я отправила свой диплом математика, чтобы доказать, что я не медик. Мне ответили: „Мы верим, но с учета не снимем. Идите в суд“.
След ведет к Шевченковскому ТЦК Харькова
Объединившись в соцсетях, женщины выяснили странную закономерность: почти все они когда-то жили или учились в Шевченковском (бывшем Дзержинском) районе Харькова. И именно этот ТЦК массово вносил их данные в систему «Оберіг» с ложными специальностями.
Сейчас известно о как минимум 30 таких случаях. Женщины оказались в «ловушке»:
Невозможность выехать за границу.
Блокировка административных услуг (например, невозможно получить водительское удостоверение или перерегистрировать авто).
Постоянный стресс из-за возможной блокировки банковских счетов.
Реакция власти и ТЦК
После огласки в дело вмешались народные депутаты и Министерство обороны. Нардеп Александр Федиенко считает, что проблему должны решить автоматически, без необходимости женщинам нанимать адвокатов.
Александр Федиенко, народный депутат: «Минобороны может быстро разработать постановление. Если человек не имеет медицинского или фармацевтического образования — он должен быть автоматически исключен из реестров. Судиться здесь не нужно».
В Харьковском областном ТЦК уже проводят служебное расследование. Там признают: оснований для пребывания этих женщин в розыске нет.
Алексей Шапка, зам. начальника Харьковского областного ТЦК: «На данном этапе выяснено, что законных оснований для розыска этих женщин не было. Это исправляется. Мы рассматриваем жалобы и будем снимать их с учета. Мы исправляем ошибки».
Пока ТЦК проводит расследование, юристы советуют женщинам, которые оказались в подобной ситуации, сначала подавать официальные жалобы в высшие органы Минобороны, а уже потом обращаться в суд, поскольку судебные тяжбы могут длиться месяцами.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН МАРАФОН НАЖИВО! ВСЕ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 27 МАРТА