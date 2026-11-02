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Скандал с удерживаемыми на Петропавловской Борщаговке: из дома вывозят тяжелых больных, внутри — до 30 человек
Медик рассказала, сколько людей находятся в частном доме на Борщаговке, который якобы связан с Нацгвардией.
На Петропавловской Борщаговке на окраине Киева в подвальном помещении одного из жилых домов находится не 40, как отмечалось ранее, а примерно 25-30 человек.
Об этом заявила медик, которую с правоохранителем пустили внутрь здания.
«Сейчас нам отдают 4 больных, за которыми мы приехали. Сейчас готовят все их вещи, полностью все. Мы загружаемся в нашу скорую и едем с ними непосредственно туда. Состояние одного тяжелое», — отметила медик.
На вопрос, являются ли удерживаемые гражданскими или военными, она ответила так:
«Там непонятно, потому что люди самостоятельно не знают, кто они, в каком статусе находятся».
Девушка уточнила, что не считала точное количество людей, но, по ее предположениям, «на подвале» там удерживают «примерно человек 25-30».
Напомним, ранее в местных Telegram-каналах начали распространять сообщения о якобы 40 людях, удерживаемых в подвале частного дома на Петропавловской Борщаговке. Также появлялись утверждения о тяжелом состоянии людей внутри и о вооруженных лицах, которые их охраняют.
Впоследствии стало известно, что конфликт произошел у частного дома, где предварительно находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Информацию о погибших или травмированных Нацгвардия в комментарии СМИ опровергла.
В СМИ также сообщали, что в Петропавловскую Борщаговку также направлялось военное командование.
ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.