Скандал с украинским маслом: озверевшие россияне дерутся за еду

Цены на сливочное масло в РФ очень подпрыгнули, а прилавки почти пустые.
В Сети – шум! Сбежавшие из болот россияне заметили украинскую продукцию в супермаркетах ОАЭ и сразу раздули скандал. Говорят, теперь россияне будут есть украинское масло. Но в этой истории не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Кто и почему спровоцировал скандал, как на него отреагировали украинцы, что говорят в России и как комментирует ситуацию украинский производитель – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.
Россияне дерутся за масло
На болотах вдруг возникли новые проблемы. Не поверите, в этот раз не с "живым мясом", а со сливочным маслом! Цены на сливочное масло сильно подскочили, а прилавки почти пустые. В Сети отмечают, что за год брусок сливочного масла в РФ подорожал на 25,7%, продукт даже начали массово воровать по российским супермаркетам и даже драться за него!
Цены на масло – безумные: как РФ собирается спасаться
А еще в прошлом году килограмм масла в среднем стоил 824,5 руб. (в гривнах это где-то 346). А в сентябре 2024-го — уже почти 1022 руб., если переводить, то более 470 грн. Цена упаковки весом 175–180 г от популярных брендов в магазинах колеблется в диапазоне 240–340 руб.
К середине октября 2024 года, по словам заместителя главы ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, наценки российских розничных сетей на сливочное масло достигли 70%. Он связал резкий рост цен на эту продукцию, прежде всего, с увеличением себестоимости производства, а также затрат на логистику, сырье и упаковочные материалы.
В России говорят, что больше всего цены на сливочное масло выросли в Архангельской области (плюс 65%), Красноярском крае (плюс 61%) и Томской области (плюс 51%). Чтобы сдержать этот процесс РФ впервые в истории импортирует сливочное масло из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, а также планируют это делать из Ирана, Индии, Кыргызстана и Азербайджана. Это необходимо, чтобы предотвратить дефицит на внутреннем рынке. По данным СМИ известно, что поставки из арабских стран будут происходить собственно через Иран и Каспийское море. В РФ заявили, что на 2 ноября в страну из Эмиратов было ввезено 90 т этого продукта.
В Россию завозят украинское масло?
Но, как это всегда бывает повсюду, где есть РФ, не обошлось без скандала: россияне заметили на полках супермаркетов сливочное масло, производимое в Украине. И тут понеееслась!!! Рашистка сняла видео, где изображено масло украинского производителя. Этикетка на нем на арабском и английском языке. Мэйд ин Юкрейн. И здесь россиянку "разорвало"! Она заявила, что теперь россияне будут есть украинское масло!
Но есть одно но. Сама россиянка не уточнила, где снимала это видео, поэтому в соцсетях разразился самый настоящий скандал! Пользователи решили, что, поскольку видео снимала россиянка, то и сняты кадры с украинским маслом в России. Однако впоследствии оказалось, что это полки супермаркетов в Объединенных Арабских Эмиратах. Россиянка с видео начала скулить, мол, поскольку ОАЭ поставляют масло в Россию, а сами берут его из Украины, соответственно и в России продают масло нашего производства, ведь буквально недавно в РФ заявили, что будут импортировать продукт из ОАЭ! Но, как мы знаем, что бы ни происходило, а комментарии украинцев невозможно остановить. Соседям изрядно досталось:
- "Не советую употреблять украинское масло. Мы его выращиваем в биолабораториях и заражаем вирусом бандеревизма. Потом тоже будете майданить и притеснять русскоязычных"
- "На россии нет своего???!!!"
- "А так и написано – изготовлено "на" Украине?"
- "А что, на россии нет масла?"
- "Так это действительно украинское масло! Одно из самых вкусных! Хоть масла нормального поедите"
- "Мы уже бомжам маслом помогаем?"
- "На россии обойдутся без масла"
- "А знаете эту песню: "Как у нас на Украине – все поля цветущие"?
Что говорят в компании?
Еще раз заметим, что на этикетке название бренда указано на английском языке, а также есть надписи на арабском, что свидетельствует о том, что первоначально масло производили для арабских стран. Действительно ли было намерение перепродать россиянам продукцию, завезенную из Украины, пока точно неизвестно. Поэтому мы обратились за комментарием к пресс-службе компании-производителя, чтобы узнать их позицию. Впрочем, к сожалению, на момент записи выпуска ответа не получили. Кроме того, мы связались с компанией посредством горячей линии. Там отметили, что эту информацию комментировать не могут, а пресс-служба должна связаться с нами в течение трех дней. В то же время, на сайте компании указано, что прямых поставок для ОАЭ нет, однако ближайшие страны, куда его могут экспортировать, – Оман и Иордания.
Что заявили в России?
Но 5 ноября побежали опровергать информацию о ввозе в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов сливочного масла украинского производства в пресс-службе Россельхознадзора. Там заявили, что "распространяемая в некоторых Telegram-каналах и СМИ информация является фейковой". Говорят, что поступившее на российский рынок с ОАЭ сливочное масло было произведено на территории этой же ближневосточной страны, а не в Украине, заверили в ведомстве. И мол, это подтверждается ветеринарными сопроводительными документами на эту продукцию. Кроме того, утверждают, что о фактическом месте производства поступившего в РФ масла из ОАЭ свидетельствуют и сертификат происхождения товара, а также маркировочные этикетки на упаковке. Упоминаний об Украине на этих документах не было, уверяют в Россельхознадзоре.
А вот у нас всего один вопрос: россияне, а что все так плохо? Деретесь уже за масло и ищете, где бы перекупить? Есть бесплатный совет: лучше "двухсотых" своих пособирайте. Не благодарите.
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