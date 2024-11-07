Скандал с украинским маслом: озверевшие россияне дерутся за еду

В Сети – шум! Сбежавшие из болот россияне заметили украинскую продукцию в супермаркетах ОАЭ и сразу раздули скандал. Говорят, теперь россияне будут есть украинское масло. Но в этой истории не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Кто и почему спровоцировал скандал, как на него отреагировали украинцы, что говорят в России и как комментирует ситуацию украинский производитель – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Россияне дерутся за масло

На болотах вдруг возникли новые проблемы. Не поверите, в этот раз не с "живым мясом", а со сливочным маслом! Цены на сливочное масло сильно подскочили, а прилавки почти пустые. В Сети отмечают, что за год брусок сливочного масла в РФ подорожал на 25,7%, продукт даже начали массово воровать по российским супермаркетам и даже драться за него!

Цены на масло – безумные: как РФ собирается спасаться

А еще в прошлом году килограмм масла в среднем стоил 824,5 руб. (в гривнах это где-то 346). А в сентябре 2024-го — уже почти 1022 руб., если переводить, то более 470 грн. Цена упаковки весом 175–180 г от популярных брендов в магазинах колеблется в диапазоне 240–340 руб.

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К середине октября 2024 года, по словам заместителя главы ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, наценки российских розничных сетей на сливочное масло достигли 70%. Он связал резкий рост цен на эту продукцию, прежде всего, с увеличением себестоимости производства, а также затрат на логистику, сырье и упаковочные материалы.

В России говорят, что больше всего цены на сливочное масло выросли в Архангельской области (плюс 65%), Красноярском крае (плюс 61%) и Томской области (плюс 51%). Чтобы сдержать этот процесс РФ впервые в истории импортирует сливочное масло из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, а также планируют это делать из Ирана, Индии, Кыргызстана и Азербайджана. Это необходимо, чтобы предотвратить дефицит на внутреннем рынке. По данным СМИ известно, что поставки из арабских стран будут происходить собственно через Иран и Каспийское море. В РФ заявили, что на 2 ноября в страну из Эмиратов было ввезено 90 т этого продукта.

В Россию завозят украинское масло?

Но, как это всегда бывает повсюду, где есть РФ, не обошлось без скандала: россияне заметили на полках супермаркетов сливочное масло, производимое в Украине. И тут понеееслась!!! Рашистка сняла видео, где изображено масло украинского производителя. Этикетка на нем на арабском и английском языке. Мэйд ин Юкрейн. И здесь россиянку "разорвало"! Она заявила, что теперь россияне будут есть украинское масло!

Но есть одно но. Сама россиянка не уточнила, где снимала это видео, поэтому в соцсетях разразился самый настоящий скандал! Пользователи решили, что, поскольку видео снимала россиянка, то и сняты кадры с украинским маслом в России. Однако впоследствии оказалось, что это полки супермаркетов в Объединенных Арабских Эмиратах. Россиянка с видео начала скулить, мол, поскольку ОАЭ поставляют масло в Россию, а сами берут его из Украины, соответственно и в России продают масло нашего производства, ведь буквально недавно в РФ заявили, что будут импортировать продукт из ОАЭ! Но, как мы знаем, что бы ни происходило, а комментарии украинцев невозможно остановить. Соседям изрядно досталось:

"Не советую употреблять украинское масло. Мы его выращиваем в биолабораториях и заражаем вирусом бандеревизма. Потом тоже будете майданить и притеснять русскоязычных"

"На россии нет своего???!!!"

"А так и написано – изготовлено "на" Украине?"

"А что, на россии нет масла?"

"Так это действительно украинское масло! Одно из самых вкусных! Хоть масла нормального поедите"

"Мы уже бомжам маслом помогаем?"

"На россии обойдутся без масла"

"А знаете эту песню: "Как у нас на Украине – все поля цветущие"?

Что говорят в компании?

Еще раз заметим, что на этикетке название бренда указано на английском языке, а также есть надписи на арабском, что свидетельствует о том, что первоначально масло производили для арабских стран. Действительно ли было намерение перепродать россиянам продукцию, завезенную из Украины, пока точно неизвестно. Поэтому мы обратились за комментарием к пресс-службе компании-производителя, чтобы узнать их позицию. Впрочем, к сожалению, на момент записи выпуска ответа не получили. Кроме того, мы связались с компанией посредством горячей линии. Там отметили, что эту информацию комментировать не могут, а пресс-служба должна связаться с нами в течение трех дней. В то же время, на сайте компании указано, что прямых поставок для ОАЭ нет, однако ближайшие страны, куда его могут экспортировать, – Оман и Иордания.

Что заявили в России?

Но 5 ноября побежали опровергать информацию о ввозе в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов сливочного масла украинского производства в пресс-службе Россельхознадзора. Там заявили, что "распространяемая в некоторых Telegram-каналах и СМИ информация является фейковой". Говорят, что поступившее на российский рынок с ОАЭ сливочное масло было произведено на территории этой же ближневосточной страны, а не в Украине, заверили в ведомстве. И мол, это подтверждается ветеринарными сопроводительными документами на эту продукцию. Кроме того, утверждают, что о фактическом месте производства поступившего в РФ масла из ОАЭ свидетельствуют и сертификат происхождения товара, а также маркировочные этикетки на упаковке. Упоминаний об Украине на этих документах не было, уверяют в Россельхознадзоре.

А вот у нас всего один вопрос: россияне, а что все так плохо? Деретесь уже за масло и ищете, где бы перекупить? Есть бесплатный совет: лучше "двухсотых" своих пособирайте. Не благодарите.

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