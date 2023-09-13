Скандал с украинским зерном усугубляется: что требуют Польша и ЕС, чем отвечает Украина

Сегодня, 13 сентября, встретятся представители Украины, соседствующих с ней государств ЕС, желающих оставить свои рынки для ее агропродукции закрытыми, а также Молдовы и Еврокомиссии.

Вместе они будут искать выход из тупика: бан на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника в пять стран ЕС, граничащих с Украиной, вот-вот закончится. Теперь соседки Украины хотят продления запрета до конца года, а в украинском правительстве уже готовы судиться.

Поможет ли Брюссель найти общий язык, рассказала корреспондентка Радио Свобода Зоряна Степаненко специально для ТСН.

Чем ближе дата, когда истекает срок ограничений на импорт украинской агропродукции в страны ЕС, соседние с Украиной, тем выше градус напряжения между Киевом, Варшавой и Брюсселем. В аграрном споре, который "раскинул" Украину и в первую очередь Польшу по разные стороны баррикад, — своеобразным арбитром выступает Еврокомиссия.

Ей и предстоит решить: открывать с 15 сентября украинскому урожаю границы всех стран Евросоюза или продолжать держать закрытыми рынки Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

Позиция Польши по отношению к украинскому зерну

Накануне о своих ожиданиях в очередной раз заявила Польша. Там на уровне Совета министров требуют от Брюсселя продлить агрозапрет. Иначе в форме резолюции пригрозили сделать это самостоятельно даже вопреки торговым правилам ЕС.

Сколько национальный бан может действовать – неизвестно. Заявление польского правительства дату оставляет открытым. Там только указано: "До урегулирования агроотношений между двумя странами". Держать польские границы на замке для украинского зерна было предвыборным обещанием премьера Польши, как стало известно из опубликованного накануне ролика.

Премьер-министр Польши Маттеуш Моравецкий / Фото: ТСН

"Когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома. Поляки такие. Когда приходится бороться за польские интересы, только правительство "Права и справедливости" гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены. Польша не позволит затопить нас украинским зерном", – заявил премьер-министр Польши Маттеуш Моравецкий.

Почему в ЕС хотят продлить запрет на импорт украинского зерна

Где предел польской, а следовательно и европейской солидарности с Украиной, чье зерно больше не может оттуда выезжать по привычному и экономически выгодному пути через Черное море — вокруг этого накануне продолжались дебаты в Европарламенте. Аграрный еврокомиссар объяснял депутатам, почему запрет стоит продолжения, мол, он доказал свою эффективность. Потому что помогла стабилизировать рынки в странах, граничащих с Украиной, и способствовала усовершенствованию полос солидарности.

Еврокомиссия / Фото: ТСН

Украинское зерно, по словам еврокомиссара, обычно продавалось в Индонезию, Египет и другие отдаленные от ЕС уголки мира. Чтобы и дальше доставлять его туда, нужно привлекать порты Балтийского и Адриатического морей. Но главная проблема – не в инфраструктуре, а деньгах.

Путь украинского зерна к его привычным рынкам будет более длительным. А значит, более высокая цена транспортировки. От 20 до 40 евро за тонну, сказал профильный еврокомиссар. Его идея – помочь Украине с этими средствами. А запрет на ее агроимпорт в 5 стран — продолжить.

Перевозка зерна / Фото: ТСН

"Какая альтернатива? Возвращение хаоса. Будут односторонние решения отдельных государств-членов. Проблемы с протестами, блокировками, и это не будет хорошо для Украины. Особенно в ситуации блокирования украинских черноморских портов. Продление временного запрета стало бы положительным решением для наших фермеров, как с этих пяти соседних стран, так и из Украины", — заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский / Фото: ТСН

Позиция Украины по экспорту зерна через ЕС

Утиск war и российской блокады наших партий, Украина является fulfilling свої obligations під союзом союзу с EU и WTO правом. Мы не испытываем harming Polish farmers. We greatly appreciate the support of the Polish people and Polish families!... — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 12, 2023

В свою очередь Украина категорически против дальнейшего бана, а в случае введения одностороннего — грозит Польше арбитражем во Всемирной торговой организации. То есть готова потребовать в суде компенсации нанесенного ущерба. Пока же последняя попытка договориться о компромиссном решении на площадке, объединяющей всех причастных — Украину, пять соседствующих с ней государств ЕС, Молдову и Еврокомиссию. Это заседание, последнее, прежде чем здесь объявят о решении 13 сентября.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Градус напряжения растет! Спор "раскинул" Украину и Польшу по разные стороны баррикад"

Напомним, глава канцелярии президента Польши Павел Шрот анонсировал встречу в ближайшее время Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне зернового кризиса.

Читайте также: