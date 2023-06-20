Скандал с Венгрией и пленными бойцами ВСУ: все, что известно об истории

Освобожденные из российского плена украинские бойцы до сих пор не вернулись домой.

РПЦ в начале июня заявила о передаче в Венгрию группы украинских военнопленных. Произошло это без ведома украинской стороны и Будапешт долго не предоставлял Киеву информацию об экс-плененных. История продолжается до сих пор.

ТСН.ua собрал все, что известно об украинских военнопленных в Венгрии.

8 июня Русская православная церковь объявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья. Процесс состоялся "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".

По данным СМИ, речь идет о военных, которые попали в российский пленен вблизи Купянска на Харьковщине, и у всех из них венгерские имена.

Еще перед заявлением РПЦ в СМИ появилась информация о возможной передаче украинских пленных Венгрии.

"Передача военнопленных никоим образом не согласована с Украиной, а ее целесообразность объясняется "закарпатским происхождением" военных", — сказал изданию "РБК-Украина" его источник.

Собеседник также информировал, что глава РПЦ Кирилл задумал такую акцию, что вернуть утраченную легитимность своей церкви, в отношении которой действуют международные санкции. Кроме того, РФ хочет разыграть "венгерскую карту" и актуализировать вымышленные проблемы вроде "закарпатского сепаратизма".

Что знали о пленных в ГУР

На следующий день после появления этой информации представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил об отсутствии в разведке официального подтверждения данных о военнопленных. Юсов сказал, что украинский МИД не получил подтверждения ни от венгерских коллег, ни от тамошнего вице-премьера по церковным делам Жолта Шемьена, ни от венгерского правительства.

В тот же день Шемьен неожиданно в комментарии венгерским СМИ сказал, что РПЦ передала Будапешту 11 украинских военнопленных из Закарпатья, которые якобы являются венграми по национальности. Вицепремьер сказал, что лично координировал этот процесс и отметил: "Это мой человеческий и патриотический долг".

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу государству украинских военнопленных / Фото: Getty Images

Однако уже после заявления Шемьена Венгрия не предоставила Украине никакой информации о передаче военнопленных.

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"Поскольку Украина – это цивилизованное государство, то для нас главное – человек и жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций со стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе", – сказал 11 июня Юсов, добавив, что Украина будет вести переговоры со всеми участниками процесса и выяснять детали.

Заявление МИД Украины о пленных

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявлял, что государство узнало о передаче военнопленных из публичных заявлений вице-премьера Венгрии.

"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь", – информировал Николенко.

Источники в украинских спецслужбах предупреждали, что Венгрия планирует провести с освобожденными из плена украинскими гражданами пресс-конференцию, на которой те должны критиковать Украину и благодарить РПЦ. Однако пока такого мероприятия не состоялось.

В правительстве Венгрии открестились от передачи пленных

Издание "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники сообщило 15 июня, что освобождение военнопленных производилось под единоличным руководством Шемьена.

"Об этом не знали ни МИД, ни канцелярия премьер-министра, а в правительстве существует серьезное возмущение этой акции", – утверждали источники издания.

Украина нашла пленных и узнала их имена

16 июня уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что Украине удалось установить местонахождение 11 экс-пленных в Венгрии и узнать их фамилии. Также был выяснен маршрут перемещения освобожденных из плена украинцев в Венгрию. Об этом сразу проинформировали их родственников соответствующие правоохранительные органы.

После этого в МИД Украины потребовали от Венгрии предоставить консулу доступ к освобожденным из плена бойцам, чтобы тот мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать об их правах и предоставить срочную консульскую помощь. По словам Николенко, экс-пленные находятся в Венгрии в полной изоляции и не имеют доступа к открытым источникам информации. С родными им разрешают общаться исключительно в присутствии третьих лиц.

В МИД подчеркнули, что все попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с гражданами не имели успеха.

"Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности", – заявил Николенко.

Он добавил, что такие действия Будапешта могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как на ситуацию с пленными отреагировали в ЕС

19 июня пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил Венгрии о требовании предоставить объяснение, как украинские военнопленные оказались в этом государстве, и на каких основаниях их там содержат.

Стано также подчеркнул, что Россия должна придерживаться обязательств по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями, и не подвергать их жизни опасности.

В Венгрии заявили, что отпустили пленных

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил 19 июня, что бывшие пленные украинцы "теперь являются свободными лицами, которые могут остаться в Венгрии или покинуть Венгрию в любое время по собственному желанию". Ковач отмечал, что венгерское правительство больше не следит за перемещениями экс-плененных.

Представитель правительства также уточнил, что военнопленные были освобождены в рамках сотрудничества РПЦ и Венгерской благотворительной службы Мальтийского ордена. Большинство военных якобы имели венгерское гражданство, а остальные "получили статус беженца в Венгрии".

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 20 июня заявил, что передача пленных в его страну состоялась после "консультаций между церковными и религиозными организациями, где Венгерское государство совершенно не было привлечено".

"На основании этого соглашения эти люди были освобождены. И они свободные люди, они могут свободно передвигаться по Венгрии, они могут делать, что хотят. Если они хотят связаться с украинскими властями, они могут это делать свободно, я могу вам это гарантировать", – заверил венгерский министр.

Из плена в плен: почему Венгрия удерживает украинцев

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