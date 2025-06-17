Скандал с вертолетами: как украинские дельцы помогают России обходить санкции

Украинские дельцы помогают РФ обходить санкции

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В Украине пропутинские дельцы обходят санкции Евросоюза и зарабатывают миллионы долларов на международных контрактах.

Об этом говорится в расследовании «Хапуга.ua».

Что известно о деле с «Украинскими вертолетами»

Вертолеты МИ-8 вносят неоценимый вклад в боеспособность ВСУ. Доставка военных и грузов, эвакуация раненых и другие специальные задачи. Каждая боевая единица на вес золота.

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Неудивительно, что после начала полномасштабного вторжения президент приказал вернуть все украинские вертолеты, которые тогда находились в миссиях за рубежом. И казалось бы — против такого приказа не попрешь по крайней мере, если ты не предатель и не хочешь поражения Украины. Впрочем — кое-кто возвращать МИ-8 не спешил.

Владимир Ткаченко — руководитель и владелец частной авиакомпании «Украинские вертолеты». Уроженец России, бывший коммунист. Служба безопасности Украины задержала его в Киеве и доставила в суд 22 июня 2022 года — Ткаченко тогда сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, это статья 114-я уголовного кодекса.

Вертолёт / © ТСН

У самого господина Ткаченко в суде, конечно, были объяснения, почему в течение четырех месяцев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину его компания так и не вернула 8 вертолетов МИ-8, которые до того с начала двухтысячных арендовала у Нацгвардии и Минобороны и использовала для осуществления гуманитарных и других международных миссий за рубежом.

Что говорят власти

Правда эти и все другие объяснения руководителя компании в разгар полномасштабки отнюдь не устраивали ни Службу безопасности, возбудившую дело; ни военных, которые ожидали вертолеты; ни народных депутатов из профильного Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, которые с первых дней конфликта пытались ускорить процесс возвращения вертолетов МИ-8.

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«Мы обратились с официальными обращениями к, опять же, Министерству внутренних дел, Министерству обороны, к компании „Украинские вертолеты“, потому что, по нашей информации, Министерство обороны и Министерство внутренних дел обратились с просьбой вернуть эти вертолеты, но компания „Украинские вертолеты“ их не вернула и продолжала эксплуатировать еще какой-то значительный срок. Это была армейская авиация, которые были чисто военными вертолеты, и эта компания взяла в аренду, и после этого она их демилитаризовала, то есть сняла все военное облако.

Вертолёт / © ТСН

Нардеп Вениславский лично занимался этим вопросом и считает, что понял истинные причины той, мягко говоря, неторопливости, с которой фирма «Украинские вертолеты» (не)возвращала арендованные борта на родину.

«На этом, как я уже потом выяснил, на этом эта компания зарабатывала или десятки, или, возможно, сотни миллионов долларов в год. То есть, фактически, это была своеобразная, простыми словами говорить, прокладка, которая, парадизируя на возможности взять по очень дешевой цене вертолеты в составляющих секторах безопасности и обороны, передала их за большие деньги для Организации объединенных наций. И на этом зарабатывали, чисто коммерсанты зарабатывали большие деньги», — говорит Федор Вениславский, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и безопасности.

Как закончилось рассмотрение дела

В конце концов эта история, наделав в 2022 году много шума, перешла в судебную плоскость и тянется до сих пор. Господина Ткаченко — несмотря даже на подозрения в российском гражданстве — тогда отпустили, украинские вертолеты он вернул и летает дальше — в авиапарке компании появились новые борта.

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Действует реестр гражданских воздушных судов Украины. Модель, регистрационный знак, заводской серийный номер, дата регистрации, эксплуатант, арендатор, владелец — почти никаких секретов. Смотрите: российский вертолет (фото с RA-25761) 17 января 2024 года появляется в украинском реестре со знаком UR-UHZ. С конца 21-го имеет такой украинский позывной: UR-UHU. А этот российский (фото RA-27066) с недавних пор — украинец UR-UHX.

В Украине возник скандал из-за вертолетов / © ТСН

В общем, по заводским серийным номерам мы находим не менее десяти вертолетов МИ-8, которые ранее имели российскую регистрацию, а в период с конца 21-го и до 24-го года, то есть во время полномасштабной российской агрессии, с согласия руководителей Госавиаслужбы оказались в украинском реестре. И все они записаны на авиакомпанию «Украинские вертолеты» Владимира Ткаченко.

Что говорят в компании

Журналисты пытаются расспросить господина Ткаченко лично, но по телефону он не отвечает; в конце концов пресс-служба организовывает интервью с исполнительным директором и главным юристом авиакомпании Сергеем Букоросом.

«Вы знаете, я могу сказать, интернет это помойка, вы набрали на помойке фотографии и сейчас, ну давайте разбираться», — заявил Сергей Букорос, исполнительный директор АК «Украинские вертолеты».

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Для начала — кто такой Сергей Букорос? Это юрист не простой. Он полковник юстиции, экс-начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины — экс-начальник юридической службы Вооруженных Сил Украины. И возможно, именно благодаря ему и его связям компания в течение 20 лет успешно отбивалась от многих просьб военных и власти вернуть те самые скандальные арендованные вертолеты, вплоть до 22-го года, когда через полномасштабку прижали по-полной.

«2021 год нам надо возвращать 15 вертолетов. Мы ищем новые вертолеты, мы покупаем вертолеты, потому что нам 15 вертолетов, надо закончить договор аренды и мы обновляем парк. И мы до момента окончания договора аренды приобрели в собственность и взяли в аренду 8 вертолетов для того, чтобы поддерживать наши обязательства в контрактах. Мы покупали вертолеты или искали вертолеты у компании по всему миру. Часть купили, часть арендовали. Арендовали у американских и европейских компаний», — говорит Сергей Букорос, исполнительный директор АК «Украинские вертолеты

Как украинская компания сотрудничает с россиянами

Действительно, те десять бортов, которые мы увидели в украинском реестре и их же нашли с российскими номерами, написано — что будто американские: принадлежат двум фирмам из Флориды: ALFA AVIATION INC. и AIRLEASE SERVICE COMPANY

Вот только вопрос — что же это за американские фирмы такие, владеющие вертолетами, которые до украинцев — сдавали в аренду россиянам: в частности, подсанкционной авиакомпании UTair, АПК ВЕКТОР и «Нижневартовскавиа»? Сайт одной из этих двух компаний из Флориды — максимально дешевый, состоит из одной страницы, а на ютуб-канале всего одно видео на 29 просмотров.

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На самом деле в рекламе на авиарынке ALFA AVIATION и AIRLEASE SERVICE COMPANY совсем не нуждаются. Главное на ее сайте вот, внизу слева — номер и фамилия менеджера (и она же номинальный директор) — Мария Юдина.

Других упоминаний о Юдиной — это ее фото, пока знакомьтесь — в контексте вертолетного дела в сети не найти. Сама себя она скромно называет риэлтором и фотографом и действительно снимает людей. Так откуда у этой творческой дамы мощный и ценный авиапарк?

Как вы догадались по фамилии, Юдина — россиянка. Это так, и она — обладательница действующего паспорта РФ. Место рождения — Москва. Есть и паспорт ее мужа, также россиянина, также москвича — Кирилла Аносова.

В чем же секрет и разгадка этой истории? В реестрах быстро находим — товарищ Кирилл Аносов, муж Юдиной, основатель и владелец российской «Авиационно-промышленной компании Вектор», также связан с компаниями Вертикаль-Т и Нижневартовскаявиа.

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В его управлении и собственности в РФ десятки, если не сотни вертолетов. К примеру логотип «Вектор» на одном из бортов, который сейчас уже имеет украинскую символику.

До 2019-го года сам Аносов значился в реестрах директором той американской фирмы прокладки ALFA AVIATION, на которую потом, так представляется, завел свою жену-фотографа, и с которой в конце концов имеют бизнес-дела «Украинские вертолеты».

И что крайне важно — зарабатывая на Украине, Юдина с мужем одновременно ведут бизнес и в России, то есть спонсируют путинский бюджет. АПК «Вектор» Аносова, в частности, оперирует вот этим вертолетом RA-25777, базирующимся в аэропорту Шереметьево Москвы — оттуда он выполняет VIP перевозки в интересах государственных учреждений РФ.

Более того, как свидетельствуют реестры воздушных судов РФ, компания AIRLEASE SERVICE, сдающая борта в аренду «Украинским вертолетам» Ткаченко, в то же время продолжает предоставлять в аренду вертолеты МИ-8 — российской авиакомпании АПК ВЕКТОР.

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Сергей Букорос утверждает, что они не сотрудничают с РФ. К сожалению, господин полковник юстиции говорит не правду. С представителями страны-агрессора они на самом деле очень хорошо, или по крайней мере плодотворно, общались, взять хотя бы саму гражданку Юдину, через которую и арендовали почти все эти российские, типа американские, борта.

Также, кроме связей с Юдиной, еще в рамках следствия СБУ в 2022-м году были установлены многочисленные контакты самого Ткаченко с директором российской подсанкционной авиакомпании UTair Мартиросовым. Кто это такой и за что Путин награждает его сотрудников — вы с легкостью прочитаете в интернете потом… Мы же просто еще раз фиксируем: вот эти два борта, ранее летавшие с российским UTairом, как раз после контактов Ткаченко с Мартиросовым в 2021 и 2024 годах «залетели» в украинский реестр.

Под украинский флаг в украинский реестр, по согласованию чиновников Государственной авиационной службы, поставили фактически российские вертолеты. Вертолеты, за которыми стоят конкретные, в том числе одиозные россияне. И если россиян в этой истории понять можно, то наших — украинцев — извините, как-то не получается.

«Русские» несмотря на санкции хотят и дальше зарабатывать десятки и сотни миллионов долларов на международных контрактах, поэтому и крутятся по всему миру, как те винты, пытаясь поднять деньжат.

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А что же украинцы — господин Ткаченко и его компания? Помогать гражданам вражеской страны обходить санкции и богатеть, имея с того свою копейку — это нормально? Законно? Этично? Во время войны?

Все эти болезненные вопросы мы, конечно, задаем руководителям компании Владимира Ткаченко.

«Я считаю, что неэтичным является неуплата налогов, нарушение законодательства, похищение государственных средств из бюджета. Это не этично. А когда ты покупаешь основные средства, эксплуатируешь, поддерживаешь их в надлежащем состоянии, зарабатываешь средства, платишь налоги, то это морально», — говорит Сергей Букорос.

А как же общепринятая позиция о недопустимости сотрудничества с агрессором, в том числе сотрудничества финансового, тем более когда — в данном случае — деньги за вертолеты (или купленные, или арендованные) — в конце концов могут пойти через владельцев россиян в Россию, так или иначе — на финансирование режима.

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Наконец, позиция юриста «Украинских вертолетов» сводится к следующему: «с РФ не работаем, Юдину знаем как гражданку Соединенных штатов Америки, о ее муже Аносове впервые слышим».

«Мы же со своей стороны считаем: даже если госпожа Юдина действительно прикрылась паспортом США (которого мы впрочем не увидели), она до сих пор официально остается гражданкой страны-агрессора. Совместно они зарабатывают на украинцах, которые фактически помогают „русским вертолетам“ продолжать работать в обход санкций и запретов Европы и ООН. И одновременно Юдина с мужем Аносовым — ведут бизнес непосредственно в России. Это доказано нами благодаря данным из открытых источников, к которым зря так скептически относится господин полковник юстиции», — говорится в расследовании.

Рассчитываем на проверку соответствующими органами всех изложенных фактов и справедливую реакцию, ведь как ни крути — во время войны иметь дело с россиянами, платить им деньги — это ничто иное как финансирование терроризма, пособничество государству-агрессору.

Видео смотрите по ссылке.

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