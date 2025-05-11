Скандал с выплатами: мертвые родственники пропавших без вести получают выплаты, пока жены героев бедствуют

Митинг родных пропавших без вести военнослужащих / © УНІАН

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Уже на четвертую подряд акцию Верховной Рады выходят родные этих военных. Говорят, с февраля не получили никакой денежной помощи. Теперь 50% выплат делят между родственниками: живыми и мертвыми.

Так почему родные наших героев чувствуют себя брошенными на произвол судьбы? И почему семьи должны бороться за причитающиеся им выплаты, говорится в сюжете ТСН.

В декабре 2022 года Стас пошел добровольцем на фронт. В конце февраля он попал на Луганщину и исчез, выходит во время боя в начале марта под Краснопоповкой, когда там был очень сильный артиллерийский обстрел.

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Заботиться о двух дочерях выпало на плечи Натали. Благо, средств на это хватало. Выплаты за пропавшего без вести мужчины составляют 120 тысяч гривен ежемесячно. Их выплачивали супруге Натали. И слово выплачивали здесь самое важное.

Потому что в феврале 2025-го вступил в силу новый закон, согласно которому круг лиц, которые могут получить эти выплаты, расширился. Теперь право на эти деньги имеют и родители пропавшего или пленного военнослужащего. А также совершеннолетние дети, братья и сестры, опекуном или попечителем которых был военный. Между ними равными частями распределяется 50% выплат. Остальные 50% депонируют, то есть зачисляют на счету воинской части по конкретному военнослужащему.

«Если получается, эти 50% полностью зарплаты боевых моего мужа депонируются, остальные 50% делится на нас пятерых, то есть на меня с двумя детьми и на умерших в оккупации родителей. Выходит, что наша доля на троих, наши три доли — 36 тысяч. Это в общем, это в месяц», — говорит Наталья Волоховская, жена пропавшего без вести военного.

Отдельный момент — это родители на оккупированной части Украины. Особенно когда они скончались. Ибо доказать их смерть невозможно. Документов из оккупации никак не достать. Это довольно распространённая история. Даже если вы каким-то образом получили документы из оккупированного Крыма, Луганщины или Донетчины, Украина эти бумажки не признает. И новый закон никакого ответа на эти обстоятельства не дает.

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«Мой муж, если бы он знал, что сейчас заговорят о том, что доля его умерших родителей депонировалась или еще что-нибудь, мы искали документы. В любом случае, мы бы что-то делали по-другому, но никто об этом не знал», — отмечает Наталья Волоховская.

До февраля 2025 года действовал совсем другой закон. В котором речь не шла о возможности написать личное распоряжение — кому из семьи и сколько должны выплачивать в случае плена или исчезновения военного.

«Он не может действовать для людей, не оставлявших личное распоряжение, задним числом. Ну, никак, понимаете?», — говорит жена пропавшего без вести военного.

Именно потому, что действовали другие нормы, семьи пропавших без вести считают этот закон недействительным по отношению к февралю 2025-го. И таких семей по всей Украине немало!

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«Знал мой муж, что в 2025 году ему будет дана возможность написать личное распоряжение при том, что он пропал в 23 году. Законы не имеют обратного действия», — рассуждает Мариана Яцеленко, жена пропавшего без вести военнослужащего.

И из-за изменений в законодательстве возникли задержки в выплатах.

«Мы не получили выплаты ни за февраль ни копейки, ни за март, ни за апрель», — жалуются семьи пропавших без вести.

Так же все эти месяцы ничего не получила и Марианна.

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«Мы вытаскиваем своих детей, но почему мы должны это делать как матери одиночки, при том что наши мужчины нас не бросили, мы не брошенки! Простите за некорректное слово, но да, мы не брошенки. Мы жены героев, почему мы должны выживать? Почему я завтра должна думать, пойдет ли мой ребенок на танцы, будет ли он завтра что-то есть», — возмущается Мариана Яцеленко.

Относительно основной претензии семей пропавших без вести, что закон не имеет обратного действия, это объяснили юристы.

«Фактически здесь есть коллизия, потому что Конституционный суд говорит о том, что закон обратной силы нет», — объясняет военный адвокат Роман Кичко.

«Все-таки будем ждать судебную практику, я знаю уже первые иски. У нас нет прецедентного права, но у нас есть решение Верховного суда по образцовым делам», — добавил военный адвокат Роман Лихачев.

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Главная цель нового закона — обеспечить защиту военнослужащего, пояснили в комитете нацбезопасности.

«Денежные выплаты, которые ему принадлежат, это его деньги, которые он имеет право распоряжаться. И именно это было главным мотивом. Эти же деньги государство не присваивает. Если будет установлено, что военнослужащий погиб, эти деньги все равно будут выплачены его семье», — заверил нардеп, член Комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

По словам нардепа, такие изменения инициировали в частности Генштаб и Минобороны, которые реагировали на многочисленные скандалы, действительно возникавшие за выплаты между родственниками.

«К большому сожалению имели место случаи, когда военнослужащий, считавшийся пропавшим без вести, он возвращался жив-здоров, а принадлежавшие ему деньги были уже потрачены», — добавил Вениславский.

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Хотя признает, несправедливость есть. И обещает обсудить проблему в комитете.

А вот задержка с выплатами частично состоялась, потому что постановление Камбина о порядке этих выплат Правительство утвердило 15 апреля 2025 года. А закон вступил в действие в феврале. Поэтому некоторые воинские части отказывали в выплатах, потому что ждали постановление. Такой пример ответа воинской части дал адвокат Роман Лихачев. Там говорится:

«….начисление денежного довольствия прекращено пока Кабинетом Министров Украины не будут внесены изменения в постановление…»

Однако все зависит от воинской части, говорит юрист.

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«Большинство всех этих вопросов зависит от воинской части конкретно. Я знаю много воинских частей, которые не приостанавливали никаких выплат», — отмечает военный адвокат Роман Лихачев.

В Минобороны задержку с выплатами объяснили так: «Поскольку нормы закона Украины ввели абсолютно новый порядок выплаты ......проекта акта и путь его прохождения на всех этапах согласования и проведения экспертиз он также занял соответствующее время. Следует учесть, что конкретные сроки принятия решений Кабмином не определены нормативно».

Смотрим в закон — «Кабинета Министров Украины в течение двух месяцев со дня опубликования этого Закона: привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;» То есть четкие сроки есть.

И это усиливает чувство несправедливости.

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Несмотря на объяснения воинских частей, что выплаты наладятся и задержек больше не будет, семьи пропавших без вести чувствуют себя ничтожно.

«И здесь выходит, ты еще жолжна кому-то доказывать. Ты должна доказывать, или ты нормальная жена, или там еще что-то», — возмущается Наталья Волоховская, жена пропавшего без вести военного.

Закон явно нуждается в доработке. Хотя бы по поиску документов на оккупированных территориях. А семьи без вести пропавших, точно не должны на протестах отстаивать свои права.

Дата публикации 21:06, 11.05.25 Количество просмотров 3 Ужас! Мертвые родственники пропавших без вести получают выплаты, пока жены героев бедствуют!

Раньше мы писали, почему родственники без вести пропавших военных не получают деньги и кто их дерибанит.

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