Скандал с выселением Павла "Мерседеса" из Лавры: почему за митрополита "взялись" именно сейчас и чем все завершится

Прошлая неделя увенчалась скандалом с выселением УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры. Кроме старых скандалов с отмыванием средств, незаконными застройками на территории Лавры и тому подобное, наместник монастыря УПЦ МП в Лавре вляпался в скандал из-за телефонных разговоров со своим окружением, в которых он радовался оккупации Херсона, вторжение РФ называл войной Америки и России. Вся эта эпопея завершилась его домашним арестом на 2 месяца.

Почему именно сейчас происходит такое обострение всей этой ситуации, почему именно сейчас СБУ взялась митрополитом Павлом и какие дальнейшие обороты будет вся эта история, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал политолог Николай Давидюк.

Первым фактором эксперт назвал ослабление пророссийских олигархов, имевших свои медиа, агентские и политические сети.

"Во-вторых, руководство СБУ не летало с ними на Афон и не крестило детей. В-третьих, широкомасштабная война — миллионы прихожан сразу отвернулись от церкви, которая делала наводки, сдавала наших солдат, распространяла пропаганду против украинского государства. Все это сошлось вместе и дало результат — начали процесс деоккупации украинской церкви, деколонизации от российского ига и освобождения нашей церкви на наших территориях от российских офицеров, которые были так называемыми агентами в рясах и сдавали тайну исповеди, когда в Москве узнавали какие-то вещи, о которых человек мог рассказывать во время исповеди", — отметил Давидюк.

По мнению политолога, сейчас, когда миллионы прихожан отвернулись от Московского патриархата, лучший момент за последние и последующие 200 лет, когда можно освободить Украинскую церковь. Он отметил, что все происходит законно и порядочно, без каких-либо провокаций.

"Закончился срок аренды, аннулировали договор, попросили на выход. Но Павел-"Мерседес" сказал, что лебеди так не летят. Он начал демонстрировать свои часы, шарфы, тапочки, сшитые по заказу где-то в Риме. Он получил домашний арест. И снова таки, еще не поднимались дела сексуального характера, дела о украденных иконах, земле… Пока все идет по очень минимальному сценарию к ним всем, но ведут себя очень нагло, корыстно и агрессивно по отношению к гражданам Украины, особенно к тем, у кого к Украина есть чрезвычайное уважение", — говорит эксперт.

Давидюк привел пример Хмельницкого, когда священнослужитель УПЦ МП напал на военного в храме.

"Я не уверен, что этот человек проводил свое время в келье и молился. Скорее всего, он похож на ФСБшника, который проводит свое время в спортивном зале и тренировался, как убивать людей. Поэтому община Хмельнитчины — молодцы. Они освободили церковь, провели службу на украинском языке без каких-либо провокаций и агрессии решили этот вопрос", — подытожил политолог.