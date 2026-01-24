Скандал с яхтой Медведчука: бывший адвокат госизменника получил должность в АРМА

Яхта Медведчука до сих пор находится в Хорватии / © ТСН

Роскошная яхта «Роял Романс» государственного предателя Виктора Медведчука должна была стать первым арестованным его активом, реализованным заграницей. Ее продажу Кабмин согласовал еще в феврале 2024-го, однако она до сих пор пришвартована в Хорватии. Тем временем бывший адвокат Медведчука получил руководящую должность в АРМА — государственном агентстве, которое осуществляет управление арестованными активами.

О волоките с продажей яхты Медведчука и неожиданном назначении его бывшего адвоката говорится в сюжете ТСН.

Одну из самых дорогих яхт мира «Роял Романс» кум Путина и госизменник Виктор Медведчук купил за 200 миллионов евро. Ее построили на одной из самых дорогих верфей мира в Нидерландах. Размеры — 92 метра в длину и 29 метров в высоту.

Она украшена эксклюзивными породами деревьев, украшена репродукциями картин Поля Гогена, а еще здесь — самый большой в мире крытый бассейн. Яхта рассчитана на 14 гостей и 22 члена экипажа.

В апреле 2022 года нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука задержали при попытке сбежать из страны из-под домашнего ареста, куда его отправил суд по делу за госизмену.

© ТСН

Летом того же года Лычаковский районный суд Львова наложил арест на яхту и передал имущество в АРМА — Агентству по розыску и менеджменту активов. А осенью — Медведчука, который был причастен к подготовке полномасштабного вторжения России в Украину, обменяли на 200 украинских героев и отправили в Москву, к его куму Владимиру Путину.

Тягомотина с продажей яхты

Реализацию яхты Медведчука Кабмин согласовал еще в феврале 2024 года. Через несколько месяцев после этого был объявлен конкурс, на котором определили реализатора — международный аукционный дом из Нидерландов. Средства от продажи этого имущества должны были быть перечислены в госбюджет. Но сопротивления адвокатов Медведчука аукционный дом не выдержал и отказался от проведения торгов. После этого за реализацию взялся аукционный дом из США.

Тогда же в феврале 2024 года делегацию от АРМА и Офиса генерального прокурора, которая приехала в хорватский Трогир, где пришвартована «Роял Романс», экипаж яхты вместе с адвокатами Медведчука не пропускал на борт, несмотря на имеющееся решение суда. Только после вызова полиции на яхту таки удалось попасть.

В конце концов АРМА совместно с ГУР начали готовить спецоперацию по смене экипажа яхты. Об этом сообщила уже бывшая руководительница Агентства Елена Дума на своем Ютуб-канале. Она уволилась летом прошлого года. И впервые решила раскрыть подробности тех событий.

«Это было четыре человека, которые предоставлены главным управлением разведки. Они имели соответствующие опыт, знания, документы, свидетельства, пришли дополнительное обучение. Были даже согласованы даты командировки, были письма Национального агентства и обращение в Министерство юстиции Республики Хорватия. Мы должны были получить еще дополнительное решение суда. К сожалению, это произошло как раз в мае месяце, когда арест на яхту взлетел. Если бы не это, экипаж бы на судно зашел», — рассказала она.

Дума объяснила, что арест на яхту Медведчука «взлетел» из-за непредоставления Офисом генерального прокурора копий обвинительного акта.

«Этот документ просили все: Национальное агентство в Офисе генерального прокурора, МИД Украины и Хорватии, министерство юстиции Хорватии обращалось к нам с письмом, которое подтверждало, что не получило ответа на 4 своих запроса в Офис Генерального прокурора», — пояснила она.

ТСН обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой прокомментировать эти заявления Елены Думы.

«Офис Генерального прокурора не комментирует персональные заявления или публичные оценки отдельных бывших должностных лиц и не участвует в информационных дискуссиях, построенных на предположениях или неполном изложении обстоятельств», — говорится в ответе.

А еще Офис Генпрокурора в своем письме перечисляет действия, которые были сделаны в отношении арестованной яхты Виктора Медведчука. В частности, что отправили более 30 писем компетентным органам иностранных государств. И отмечают — пока судебный процесс продолжается.

Промедление с продлением ареста яхты, привело к тому, что он был снят, а санкции Европейского союза на яхту еще не заработали. И именно в этот период, по словам Думы, «Роял Романс» пытались угнать.

«Семь граждан Российской Федерации были сняты с судна. Депортация состоялась очень быстро, подключились все службы, и наш ГУР там также был», — рассказала она.

Новая должность адвоката Медведчука

Тем временем в АРМА на руководящую должность устроился один из адвокатов Медведчука — Богдан Коваль. Его неоднократно видели на судебных заседаниях рядом с государственным изменником.

© ТСН

Осенью 2020 года он получил адвокатское свидетельство, а уже в мае 2021 года работал на тогдашнего нардепа и одного из лидеров запрещенной партии «ОПЗЖ». В частности, Коваль комментировал подозрение относительно госизмены своего подзащитного.

Теперь Богдан Коваль возглавил юридический департамент Агентства по розыску и менеджменту активов. Согласно сайту Национальной ассоциации адвокатов Украины, 26 декабря он остановил свою адвокатскую деятельность. Именно в этот день его назначили на работу в АРМА, как свидетельствует документ подписанный временно исполняющей обязанности Агентства Ярославой Максименко.

В телефонном разговоре с журналисткой ТСН он объяснил, что остановил адвокатскую деятельность, потому что видел себя на госслужбе.

«Я и до этого работал на государство, до того, как получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью», — сказал Богдан Коваль.

Бывший адвокат госизменника говорит, что с Виктором Медведчуком не работает и не общается.

«Я его не представляю где-то уже с января, видимо, если не ошибаюсь, 2022 года. Там адвокаты, которые привлечены насколько мне известно из центра бесплатной правовой помощи — никакой коммуникации я с ним не поддерживаю. И никак его не представляю, тем более его интересы по активам. В АРМА моя деятельность никак не связана с управлением активами», — сказал он.

Бывший адвокат Медведчука объяснил, какие полномочия у него будут в АРМА.

«30 января вступают в действие изменения в Закон об АРМА — и необходимо принять значительное количество нормативно-правовых актов, разработать, поэтому я собственно и работаю в отделе систематизации законодательства и временно исполняю обязанности руководителя департамента», — сказал он.

Он отметил, что в АРМА есть отдельный департамент управления активами.

«Они принимают все решения. Тем более большинство решений, не большинство, а те, которые я знаю — они принимают коллегиально, есть глава АРМА, которая заключает решения договоры от АРМА — руководитель юрдепа, а тем более временно исполняющий обязанности таких полномочий не имеет», — утверждал он.

Народный депутат Иван Шинкаренко вместо этого удивлен трудоустройством экс-адвоката Медведчука в АРМА.

«Я не знаю, каким образом такое могло случиться. Во-первых, в распоряжении АРМА находится имущество Медведчука и его семьи, его жены. И там и знаменитая яхта Медведчука и, конечно, возникает какой-то диссонанс, вызывает определенное недоумение. Ни в коем случае нельзя ассоциировать адвоката с тем, кого он защищает в суде, но в нашем случае, как мне кажется, здесь немножко другая ситуация — здесь конфликт интересов», — сказал он.

Нардеп озвучивает возможные риски такого трудоустройства и приводит пример, когда в этом году АРМА продала 460 га земли в Карпатах по минимальной цене компаниям, связанным с Левочкиным. По итогам аукциона одна сотка земли стоила 2 тысячи гривен. В то время как ее реальная стоимость в десятки раз выше!

«Это однозначно риск, что будет утечка информации, что каким-то образом его объекты и то имущество, что в АРМА, может каким-то образом выйти из-под ареста или же быть выставленным на продажу по заниженной цене — последние кейсы мы об этом слышали. Люди из политических сил Медведчука — им удается это делать с новыми руководителями», — говорит нардеп.

По его словам, чтобы выяснить все обстоятельства этого трудоустройства, парламентский комитет вызвал временно исполняющую обязанности главы АРМА Ярославу Максименко.

«Комитет будет заслушивать, мы не имеем конечно права говорить, что делать, но я думаю, что мы найдем механизмы, которые помогут уберечь орган от репутационных потерь, и сделать так, чтобы государство не понесло убытков в результате этих шагов», — сказал Иван Шинкаренко.

На запрос ТСН о трудоустройстве экс-адвоката Медведчука в АРМА временно исполняющая обязанности председателя Ярослава Максименко ответила, что Богдан Коваль был назначен на должность в Агентство в установленном законом порядке.

«Его предыдущий профессиональный опыт не связан с любыми текущими процессами или активами, находящимися в сфере управления АРМА. В 2021 году Богдан Коваль осуществлял адвокатскую деятельность в рамках действующего законодательства, выполняя функции защиты клиента в суде. Такая деятельность была исключительно профессиональной, завершенной в январе 2022 года, и не создает правовых оснований для конфликта интересов. В рамках работы в АРМА, Богдан Коваль осуществляет правовое сопровождение деятельности Агентства в соответствии с определенными должностными обязанностями. Согласно определенному кругу

Бывшая руководительница Агентства Елена Дума отметила, что удивлена тем, что бывший адвокат Медведчука мог зайти на любую должность в Агентстве.

«Без главного юриста в АРМА ничего не происходит. Он все визирует, он все читает, он имеет доступ ко всем решениям судов, к уголовным производствам, к тем документам, которые имеют гриф секретности, ограничительную или конфиденциальную информацию», — подчеркнула она.

Временно исполняющая обязанности руководительницы АРМА в интервью ТСН.Тиждень — 26 декабря прошлого года, кстати, в тот самый день, когда был подписан приказ о назначении экс-адвоката Медведчука в Агентство, рассказывала, что процесс реализации яхты осложняется сразу в нескольких юрисдикциях — в Украине, Хорватии, Малайзии и Европейском суде по правам человека, где существуют ограничительные процедуры в отношении имущества.

«Мы сейчас сталкиваемся с бешеным сопротивлением адвоката Медведчука. До этого сопротивления не было и активности особой адвокаты не проявляли. Но у нас за декабрь месяц уже было несколько судебных заседаний, направленных на возобновление ареста на территории Хорватии. И конечно началось. Смена адвокатов Медведчука. Отводы судьям, которые принимают участие в рассмотрении дела. Это все процессуальные действия, которые затягивают процесс», — рассказывала тогда она.

© ТСН

Сейчас яхта Медведчука там же, где и была — в Хорватии. Под охраной и наблюдением на военно-морской базе. Согласно санкциям, покинуть территорию вод Евросоюза она не может.

«Роял Романс» — это 92 метра роскоши и 130 миллионов евро — это ее нынешняя стоимость, указанная в страховке. Ее продажа должна была бы стать беспрецедентным явлением в мире, когда арестованное заграницей имущество было бы реализовано, а средства направлены в бюджет страны, которую предали. Но когда это произойдет?

Напомним, ранее ТСН удалось попасть на одну из самых дорогих яхт мира и снять эксклюзивные видеокадры.