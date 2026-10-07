Скандал с Южной Кореей: в МИД Украины раскрыли правду относительно пленных и "извинений"

Спикер МИД Украины Георгий Тихий

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Передача двух северокорейских пленных Южной Корее была исключительно жестом доброй воли и дружеским шагом со стороны Украины. Скандальная ситуация между Киевом и Сеулом возникла из-за разницы в трактовке договоренностей о конфиденциальности.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщила корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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«Украина сделала жест доброй воли и дружеский шаг по отношению к Республике Корея, положительно отреагировав на запрос корейских партнеров по передаче этих двух человек. Что касается событий, произошедших после этого, мы считаем, что причиной обмена критическими публичными заявлениями стала разница в трактовке договоренностей по режимам конфиденциальности«, — пояснил спикер МИД.

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По словам Тихого, после начала публичного обмена критическими комментариями между сторонами продолжается непубличная дипломатическая работа по закрытым каналам, направленная на урегулирование ситуации.

Он подчеркнул, что дополнительные публичные заявления могут осложнить дипломатическое урегулирование.

«С момента начала обмена критическими комментариями, которые все видели, еще раз повторяюсь, идет непубличная дипломатическая работа с закрытыми каналами для того, чтобы ситуация была исчерпана. Мы считаем, что дополнительные комментарии, которые могут помешать этому дипломатическому регулированию, не ко времени. И наши, и с корейской стороны тоже, пожалуй, уже достаточно комментариев», — сказал спикер МИД.

Он также прокомментировал заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хена о том, что украинский коллега Андрей Сибига извинился из-за разглашения информации о передаче Сеулу двух пленных.

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«Теперь, что касается извинений, это прозвучало от корейского министра. Мы хотели бы, чтобы дипломатическая переписка оставалась конфиденциальной, но если корейская сторона уже частично открыла ее содержание, то я могу тоже раскрыть часть деталей, уточнить их и подчеркнуть, что министр (Сибига — ред.) в своих сообщениях к корейскому коллеге отмечал, что ему жаль, что ситуация вошла в стадию обмена критическими комментариями. Я думаю, вы уже здесь, в принципе, чувствуете разницу между тем, что корейская сторона сказала и что реально звучало. И это правда», — рассказал Тихий.

По словам представителя МИД, речь шла именно о вреде от перехода ситуации к публичному обмену критическими заявлениями, а не об извинениях в том значении, которое озвучила корейская сторона.

«Действительно, досадно, что зашла ситуация в такой этап, что идет обмен этими публичными комментариями, это никому не нужно. И все. Не больше и не меньше», — резюмировал Тихий.

Дата публикации 15:52, 07.10.26 Количество просмотров 8 Скандал с Южной Кореей: в МИД Украины сделали заявление о договоренностях и прокомментировали «извинения»

Что известно о скандале между Украиной и Южной Кореей

Между Украиной и Южной Кореей возник дипломатический конфликт вокруг передачи двух северокорейских военнопленных, которые в январе 2025 года попали в украинский плен на Курщине и изъявили желание переехать в Сеул. В июле президент Украины Владимир Зеленский и лидер Южной Кореи Ли Чже Мен договорились о передаче пленных через третью страну, и это произошло в начале сентября.

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Однако 23 сентября, выступая на Генассамблее ООН, Зеленский публично объявил об этом факте. Сеул обвинил Киев в нарушении договоренности о конфиденциальности, объясняя это угрозой безопасности пленных и их семей в КНДР, и потребовал извинений, вызвав украинского дипломата в МИД. Украина с свою очередь отрицает нарушение каких-либо обязательств, отмечая, что общество имеет право знать о судьбе пленных, а детали сделки раскрыты не были.

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