Скандал с "золотыми" овощерезками в Киеве: для укрытий чиновники приобрели техники на 1,5 млн грн

Вокруг укрытий в Киеве разразился очередной скандал. Только теперь уже не с их доступностью, а с техническим наполнением. Оказывается, в укрытиях Днепровского района очень не хватает электрических овощерезок за 130 тысяч гривен, а также электрической сковороды, которая стоит 720 тысяч гривен. Именно эти кухонные атрибуты закуплены чиновниками для использования в укрытии учебного заведения Днепровского района.

Киевляне, мягко говоря, шокированы такими действиями чиновников районного уровня, ведь все закупки сделаны на средства столичного бюджета.

Люди откровенно удивляются новости об электрической сковороде и овощерезках. Кое-кто предлагает закупить в бомбоубежища мягкую мебель, массажные кресла, кальяны и бильярдные столы. Горожане в шутку говорят, что электрическая сковорода за такие деньги в бомбоубежище нужна для того, чтобы на ней жарить яйца по 17 гривен за штуку.

О странных закупках стало известно после огласки от депутатов Киевсовета, которые еще на прошлой неделе создали временную контрольную комиссию по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве.

Временную контрольную комиссию возглавил Леонид Емец, председатель комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.

Что в районах проверяет комиссия Киевсовета?

Как рассказал сайту ТСН.ua Леонид Емец, полноценно комиссия заработает сегодня – состоится ее первое учредительное заседание. Но "успехи" районов уже, как говорится, бегут впереди самих районов.

"Еще до начала работы комиссии нам начала поступать информация от жителей Киева и общественных организаций об очень странных закупках для бомбоубежищ, которые проводят некоторые РГА. В Днепровском районе, например, приобрели "технологические средства для питания в укрытиях" на полтора миллиона (!) .Такое впечатление, что в этом укрытии решили открыть кулинарные курсы, мы поверхностно проанализировали информацию на сайте закупок Prozorro и увидели эти овощерезки по 130 тысяч гривен за штуку, их приобретено 12 штук на более миллиона гривен. Это уже не первая закупка, была еще одна. Когда начали мониторить сайт закупок, натолкнулись на приобретение для укрытия электрической сковороды за 720 тысяч гривен. И это еще мы пока подробно все не анализировали, потому что еще полноценно не работала комиссия. Всю информацию будем подробно изучать. А также направим поручение на РГА, чтобы они предоставили нам всю информацию о закупках", — рассказывает сайту ТСН.ua Леонид Емец.

На бюджетные деньги накупили техники для укрытия

Он добавляет, что дорогие овощерезки дважды были закуплены у одного и того же предприятия.

"Также знаем, что покупалась для укрытия пароварка почти за 500 тысяч гривен, которая "ест" 18 кВт в час. В паре с электрической сковородой они будут потреблять около 40 кВт в час. А это, мягко говоря, немало — дополнительные расходы на электроэнергию", — добавляет депутат Киевсовета.

Леонид Емец отмечает, что члены временной комиссии Киевсовета будут проверять также и наличие этих электроприборов в укрытиях. Для этого комиссия будет выезжать на места.

Овощерезки и электросковородки за бюджетные деньги

Говорят, что в учебном заведении, для укрытия которого закупили дорогостоящую технику для кухни, часто проводят разнообразные мероприятия для своих воспитаников, где угощают вкусностями детей и родителей. Мол, техника им нужна, чтобы делать много порций блюд.

Дорогая техника, которую приобрели для укрытия в Днепровском районе

"Суперэлектрическая сковорода с тачскрином и ценой 720 тысяч грн за штуку, это даже для мишленовского ресторана перебор, а не то, что для укрытия в Днепровском районе. Мы должны выяснить, есть ли необходимость в такой дорогостоящей технике для укрытия в учебном заведении. Зачем там такие дорогие кулинарные инструменты за бюджетные деньги? Ведь все мы знаем, в какое время живем. Если бы у нас здесь был Сингапур и все было так хорошо и классно, то одно дело, можно было бы размышлять: "А что бы нам еще такого классного докупить в укрытия?". Но ведь в стране война. Та же Днепровская РГА параллельно производит закупки для ремонтов своих бомбоубежищ. Ибо много таких, где просто негде присесть. А тут просто так взяли и приобрели для укрытия сковороду за 25 тысяч евро", – отмечает депутат Киевсовета.

Спросят с глав районов

Леонид Емец добавляет, что в Киеве есть районы, где средств не хватает на самое элементарное – обустройство укрытия. из-за войны городской бюджет не пополняется так, как раньше, много непредсказуемых расходов.

"Поступления в бюджет от сборов налогов уменьшаются. Город потратил более 1 миллиарда гривен на ремонт разрушенных врагом зданий, что не планировалось в бюджете. То есть расходов стало значительно больше, а в 2022 году, посреди войны, кто покупает супер электрическую сковороду за 720 тысяч гривен. Понятно, что временная комиссия Киевсовета будет задавать все эти вопросы руководителям РГА. Мы понимаем, что главы столичных районов назначаются в Киеве по линии президента и Кабмина и формально нам не подчинены, но мы будем с них спрашивать, поскольку деньги, которые они тратят. коммунальные, из городского бюджета. Киевсовет выделил уже более 2 миллиардов гривен на обустройство укрытий и депутаты должны знать, какой логикой руководствовались районные чиновники, когда покупали для укрытия пароварку за 500 тысяч и электросковороду за 720 тысяч гривен", — заключает Леонид Емец.

Проверка бомбоубежищ в Киеве: что известно

В ночь на 1 июня Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили все "Искандеры". Впрочем, в результате падения обломков погибли три человека, среди них 9-летний ребенок. Люди пытались попасть к укрытию поликлиники в Деснянском районе, но оно было закрыто.

После инцидента президент отдал указание проверить укрытия по всей стране и в Киеве.

Проверка укрытий в столице продолжалась до 10 июня. Комиссия во главе с министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительны.

По доступности. Свободно доступными оказались менее половины укрытий, только 44%. Еще 21% доступны в течение 5 мин. – обычно это дежурные, открывающие укрытие по тревоге.

По состоянию. Только 15% пригодны без существенных замечаний. Еще 50% технически пригодны, но их нужно приводить в порядок.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал детали трагедии в Деснянском районе, где из-за закрытого укрытия в поликлинике погибли три человека во время ракетного удара.

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