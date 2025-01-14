Скандал со 155 бригадой получил новое продолжение: что всплыло на этот раз

Появилась информация, что на фоне скандала Зеленский принял громкое решение. Однако в голос официально об этом не говорят.

Недавно Украину всколыхнула новость о безумном количестве СЗЧ в 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская". Известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял громкие решения на фоне скандала.

Происходящее на самом деле и что известно о судьбе бригады рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Зеленский принял громкое решение на фоне скандала со 155-й бригадой

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого заслушал доклады по ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская". По итогам обсуждения было принято решение остановить формирование новых бригад и направить новобранцев в уже существующие боеспособные подразделения – так утверждает военный блогер и журналист Юрий Бутусов в своем сообщении на Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: скриншот с видео

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"Президент Владимир Зеленский заслушал доклады по ситуации в 155-й бригаде и дал распоряжение остановить формирование новых бригад и направить пополнение в опытные и боеспособные бригады. Ставка Верховного главнокомандующего приняла соответствующее решение. Общественное мнение и огласка все же вынуждают власть принимать адекватное решение".

Впоследствии во время своего стрима Бутусов поблагодарил всех военных командующих, кто сделал честный доклад на Ставке для принятия этого решения.

"Теперь наконец-то будет порядок в том, что принято решение пополнить опытные бригады. Это единственный путь: давать ротацию войскам, проводить внутренние ротации, а не создавать и плодить эти никому не нужные новые организмы, кучу новых административных должностей, которые не воюют и просто проедают ресурсы, в то время как боевые бригады остаются без пополнения.

Поврежденная стела на въезде в Покровск/Фото: Facebook-страница Павла Вышебабы

Что произошло во время развертывания бригады вблизи Покровска?

Бутусов также рассказал об эпизоде, когда для ведения боевых действий вблизи Покровска в Донецкой области, чтобы прикрыть развертывание 155-й бригады, командование направило один из батальонов 93-й механизированной бригады с задачей занять одну из позиций. По его словам, батальон "прибыл в полном составе" и вывел на одну из позиций всего восемь человек.

"Вот таким был состав батальона одной из наших лучших опытных бригад, которую оставили без пополнения и которая в таком состоянии должна прикрывать развертывание новой бригады. Как рассказывал обществу Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, эту бригаду создали, чтобы давать ротацию. Вот такие позорные результаты" .

Журналист выразил надежду, что теперь, когда заместителем главы Офиса президента является недавний командир 93-й бригады Павел Палиса, у Зеленского будет больше информации о состоянии армии.

"Надеюсь, что его близость к Верховному Главнокомандующему позволит как можно скорее направить пополнение в первую очередь к таким опытным боевым частям, как 93-я. Ведь когда нужно закрывать кризис, там должны быть люди. Потому что есть командиры, есть операторы дронов, есть обеспечение, есть технические специалисты. Но пехоты нет, потому что всю пехоту направляют на пополнение бригад, где нет структур управления, управляемости личным составом и, как подметил командующий Сухопутными войсками, обеспечения также нет".

ДБР задержала командира 155 ОМБР, осуществившей массовое СЗЧ. / Фото: Государственное бюро расследований

Кто понесет ответственность?

Бутусов отметил, что за ситуацию по формированию 155-й бригады никто из военачальников не понес ответственности, а наказали командиров, которые за комплектование бригады не отвечали. По его словам, людей в эту бригаду "закачало" командование ОК "Запад" – генерал Владимир Шведюк, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, а утверждал это своими решениями начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он добавил, что все, кроме Павлюка, назначенного на другую должность, остались на своих местах и не получили даже выговор.

"Павлюка сняли с должности и переместили на другую. Я не знаю, связано ли с этим с ситуацией в 155-й бригаде, однако не имеет значения. Шведюк находится на должности, и по нему никаких решений не принято. Баргилевич спокойно сидит на должности. Сырский также остается в должности – ни замечаний, ни выговоров, ни служебных. расследований, которыми Сырский и Баргилевич так любят "кормить" своих подчиненных, почему-то по отношению к ним нет.

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Решение Зеленского прокомментировал и командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов на позывной Осман в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер": "Президент Владимир Зеленский заслушал доклады по ситуации в 155-й бригаде и дал распоряжение остановить формирование новых бригад и направить и боеспособные бригады! критиковать Зеленского за затягивание этого решения, главное, что оно было принято.

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Что сейчас с бригадой?

В настоящее время 155-я Отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" выполняет определенные задачи в полном составе, так прокомментировали ситуацию в бригаде агентству "Интерфакс-Украина" в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Это вновь бригада, которая проходила подготовку на территории Франции и приобретает возможности в ходе боевых действий, имея собственную бригадную полосу обороны на покровском направлении".

Ситуацию исправляют

В ВСУ заявили, что еще до того, как "о некоторых организационных проблемах 155 ОМБр стало известно из медиа, командование Вооруженных сил Украины назначило проверку сложившейся ситуации, в том числе и относительно значительного количества случаев самовольного покидания воинской части". В Генштабе отметили, что принимают меры по улучшению дисциплины и психологического состояния военнослужащих.

"Это позволило сократить количество случаев СЗЧ. Сейчас подразделения бригады получают дополнительную комплектацию, бригада усилена беспилотными подразделениями."

С чего разразился скандал?

Напомним, что скандал вокруг 155-й бригады разразился 31 декабря, когда военный блогер и журналист Юрий Бутусов заявил, что часть бойцов дезертировали еще во Франции, куда бригаду отправили на учебу, а в целом количество ушедших в СЗЧ со 155-й бригады, переваливает за полторы тысячи военных. Ситуация таки дошла и до главкома, и президента, ведь формирование 155-й бригады – это крупный проект Украины совместно с партнерами. "Анна Киевская" должна была стать образцом в украинской армии, однако что-то пошло не так.

Также 2 января в ДБР сообщили, что открыли уголовное производство по ситуации в 155-й бригаде по статьям Уголовного кодекса Украины "превышение военных полномочий" и "дезертирство". А к вечеру 8 января там сделали новое громкое заявление – задержан командир одной из рот 155 ОМБР, который не только сам ушел в СЗЧ, но и подстрекал на это своих бойцов. Военному объявили о подозрении.

И уже 8 января вечером стало известно, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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