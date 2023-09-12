Скандал со школьным питанием в Днепре: родители жалуются на "ужасные" обеды для детей, идущие на свалку (фото)

После полуторагодичного обучения онлайн ученики в Днепре снова вернулись за парты. Из-за постоянных воздушных тревог вместо привычной еды, приготовленной в столовых, школьники получают порции в ланч-боксах. Родители жалуются, что обеды по 75 гривен холодные, невкусные и со странными сочетаниями, которые дети просто не хотят есть. Кроме того, школьникам якобы попадаются испорченные продукты, а куча пищи и пластика отправляется на свалку.

О проблеме со школьным питанием заговорили в Сети. Фото порции, которую опубликовала одна из мам, возмутило многих родителей. Оказалось, что так кормят не только в этой школе.

Дети почти не едят в школах

Мама ученика второго класса Виктория Михайлова рассказала в комментарии сайту ТСН.ua, что питание для учеников начальной школы бесплатное.

“Но именно меню вызывает вопросы. Если учитывать, что питаются они после первого урока, фасоль и квашеная капуста не совсем для завтрака. Каши холодные и совсем пресные”, – утверждает мама.

Ребёнок говорит родителям, что почти ничего не ест в школе, кроме фруктов. По словам женщины, многие из 143-й школы недовольны питанием.

Школьное питание в Днепре/Фото: Алиса Василенко

Родителей удивляют сочетание продуктов

Дочь Ирины Кувшиновой ходит в 106-ю школу Днепра. Там детей кормят так же, – рассказывает ТСН.ua женщина.

“Что давали в школе, узнаю со слов ребенка или пишет учитель. В пятницу были фасоль, салат из капусты, немного изюма (дочка сказала, что он неприятно пахнул и был не вкусный), яблоко и чай. Из всего она съела только яблоко. Это не нормально вообще”, – говорит мама.

Школьное питание в Днепре/Фото: "Днепр областной"

Школьное питание в Днепре/Фото: "Днепр областной"

По ее словам, большинство родителей в классе также недовольны питанием. Они удивляются, как можно сочетать некоторые продукты.

"Просто полное непонимание, почему детей не могут кормить нормальной пищей. Как можно кефир, виноград с курагой и рыбную котлету давать в один день. Готовят не в школе, а привозит какая-то компания посторонняя, так повлиять на них именно школа не может. Нам посоветовали писать жалобы”, – говорит ТСН.ua Ирина Кувшинова.

Куча пищи и пластика идет на помойку

Мама третьеклассницы Виктория Плахтий рассказывает, что кроме качества пищи ее беспокоит пластик, в котором ее нагревают детям.

“Меня беспокоит пластик, выделяющий вредные вещества при нагревании. Беспокоит качество самой пищи – маленькая сухая резиновая котлета. И беспокоят санитарно-гигиенические условия изготовления и транспортировки этих обедов”, – говорит она ТСН.ua.

Кроме того, как видно на фото, которыми родители делятся в Сети, много еды и сотни пластиковых коробок от ланч-боксов отправляются на свалку.

Школьное питание в Днепре/Фото: Оксана Довгун

Школьное питание в Днепре/Фото: Оксана Довгун

Ланч-боксы не успевают доставлять всем

Питание для учащихся старшей школы стоит 75 гривен. Однако за первую неделю обучения некоторые из них не смогли его попробовать. Родители говорят, что поставщик не успевает доставлять.

“Пока я не в состоянии оценивать качество питания, потому что его не было. Сын учится в восьмом классе. Обещали ланч-боксы, но на прошлой неделе не успели для нас доставлять еду. Сын в лицее до половины четвертого питался тем, что я давала из дома”, – рассказывает ТСН.ua Мария Бардаченко.

Женщина называет идею с ланчбоксами провальной. По ее словам, лучше было бы, если бы детей кормили в столовой.

“Напечь булочек в школе, горячий чай или какао, сварить кастрюлю каши и запечь котлет в духовках. Было бы гораздо меньше проблем”, – считает женщина.

Школьное питание в Днепре/Фото: Сергей Тарадейко

Мама Евгения Якимчикас рассказывает ТСН.ua, что учащимся начальной школы №107 однажды также не успели привезти еду.

“В понедельник вообще еду не привезли. Во вторник ребенок принес остатки пищи в ланч-боксе. У меня создалось впечатление, что капуста прожила несколько жизней и уже убитая попала в детское меню вместе с усталым зеленым горошком. В качестве десерта – виноград и курага. Тоже, по-моему – сомнительный выбор продуктов”, – говорит ТСН.ua женщина.

Родители показывают фото ланч-боксов, которые получали их дети в течение недели. В этот понедельник, например, в школах кормили рисом, котлетой, квашеной капустой и яблоком.

Школьное питание в Днепре/Фото: Алиса Василенко

"Домой забрали обед из школы. Что-то с виду не очень”, – обсуждают питание в родительском чате.

В другой день детям давали кашу, котлету, квашеную капусту с зеленым горошком и виноград, рассказывают родители.

Школьное питание в Днепре/Фото предоставили родители школьников / Фото: ТСН.ua

В некоторых школах кормят лучше, говорят родители

Однако есть и те, кто доволен питанием. Дело в том, что подрядчиков, поставляющих ланч-боксы в школы Днепра, по минимум два. На одного родители массового жалуются, другого – хвалят.

"Это другая школа. Это родители сбросили меню на эту неделю 97-й школы. Мой ребенок бы такое ел”, – рассказывает Ирина Кувшинова и показывает фото порции.

Школьное питание в Днепре/Фото предоставили родители школьников

Мама первоклассника Татьяна Гершкович говорит ТСН.ua, что питание в их школе их устраивает. У родителей есть только пожелания, чтобы детям давали первое блюдо. Однако, предполагает, это пока невозможно из-за логистики.

“В целом мы довольны. Основное блюдо – каша. Рис, гречка. Один раз в неделю – каша или макароны. Из белковой пищи – это котлеты, тушеное мясо, рыбные котлеты. Овощной салат, многие жаловались, что без заправки. И бывают фрукты – банан или половина апельсина. Напиток – сок. За первую неделю вроде как все. Мы считаем, что это лучше бутербродов по 2-3 раза в день”, – рассказывает Татьяна Гершкович.

Школьное питание в Днепре/Фото: Оксана Белая

Почему детей не кормят в школах как раньше

В Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета объяснили ТСН.ua, что организация кейтеринга вынужденная. Чиновники утверждают, что ситуация с безопасностью влияет на технологический процесс приготовления пищи и соответственно уже не может быть, как это было в довоенные времена. Питание организовано во всех школах города бесплатно для учащихся 1-4 классов и учащихся льготных категорий с 5 по 11 классы.

Подрядчиков, говорят, выбирали по процедуре закупки через Prozorro в соответствии с действующим законодательством. Он не один и тот же у каждой школы.

Школьное питание в Днепре/Фото: Наталья Караджян

“В связи с тем, что дети вышли впервые на учебу в военное время, возникли некоторые проблемы. Это новый подход для всех, но возникшие в настоящее время вопросы решены”, – утверждают ТСН.ua в городском совете.

Что касается качества пищи: для ежедневного контроля качества блюд в каждой школе создана специальная комиссия в составе директора, ответственного за организацию питания, представителя подрядчика и медицинского работника. По желанию родителей в нее включается представитель родительского комитета школы.

“К обязательным задачам Бракеражной комиссии относятся в частности, но не только контроль за соблюдением санитарных норм и правил при организации питания, стандартов качества готовых к употреблению блюд.

В настоящее время сообщения о некачественном питании от таких комиссий не поступало. Вопрос находится на постоянном контроле Управления образования", – говорят ТСН.ua в департаменте гумполитики.

Школьное питание в Днепре/Фото предоставили родители школьников / Фото: ТСН.ua

Что говорит подрядчик

По словам родителей, не удовлетворенных питанием детей, их школы обеспечивает ланч-боксами ООО "Олимпиус Консалт". Это местная фирма, зарегистрированная в Днепре в 2018 году. Ее основной вид деятельности – производство готовой пищи и блюд.

Согласно данным Prozorro, она кормит школьников в десятках учебных заведений города. Фирма выиграла тендеров от департамента гумполитики городского совета более чем на 171 млн гривен. Также ООО Олимпиус Консалт обеспечивает питанием много больниц на Днепропетровщине.

Школьное питание в Днепре/Фото предоставили родители школьников / Фото: ТСН.ua

Как рассказал в комментарии сайту ТСН.ua руководитель отдела продаж фирмы Олег Пономарев, о недовольстве родителей в ООО "Олимпиус Консалт" знают. К ним обращались как родители, так и сотрудники горсовета.

“У нас сегодня действует недельное четырехсезонное меню. Поэтому мы всех родителей успокаиваем и предупреждаем, что фасоль, которая была в эту пятницу, встретится по графику через месяц. К этому моменту, я думаю, этот вопрос будет решен. То есть ребенок одно и то же меню в год попробует максимум три раза”, – рассказывает представитель фирмы.

По его словам, меню для школьников составляет Министерство здравоохранения, они же только выполняют и придерживаются соответствующего постановления Кабинета министров. В нем указана энергетическая ценность, необходимое количество питательных веществ, группы пищевых продуктов и их частота включения в состав завтрака, обеда или ужина для разных возрастов.

Школьное питание в Днепре/Фото предоставили родители школьников / Фото: ТСН.ua

Разогревать завтраки и обеды должны в школе, отметил сотрудник ООО "Олимпиус Консалт", однако не уточнил, кто за это отвечает.

В городском совете Днепра добавили ТСН.ua, что кроме разработанного в соответствии с нормами меню, поставщики предоставили экспертный вывод о том, что оно соответствует нормам постановления. Именно по такому меню сейчас питаются дети. Оно также согласовано территориальным органом Госпродпотребслужбы.

Школьное питание в Днепре/Фото предоставили родители школьников / Фото: ТСН.ua

Школьное питание в Днепре/Фото предоставили родители школьников / Фото: ТСН.ua

Напомним, скандал со школьными обедами в начале учебного года также разразился в Киеве. Там детей льготников кормят овощами, других за деньги – мясом. Родители считают, что наличие двух меню в столовой имеет явное проявление дискриминации.

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