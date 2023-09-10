Скандал со школьными обедами в Киеве: детей льготников кормят овощами, других за деньги – мясом

Учащиеся льготных категорий должны смотреть на обеды с мясом и за отдельными столами.

В Киеве родители возмущаются школьным меню, которое, по их мнению, имеет дискриминационный оттенок. Речь идет о питании в школах для детей льготных категорий (детей участников боевых действий (АТО), военнослужащих и других льготников). В социальных сетях родители пишут, что меню школьных обедов разительно отличается: для льготников – беднее, а за деньги – лучше. Условно говоря, одним выдают овощные котлеты, а другим – мясные.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему это происходит в учебных заведениях.

На разных форумах в Сети родители жалуются, что детям льготников предлагают меню гораздо скромнее того, что продается другим детям за деньги. Это вызывает отрицательные эмоции у детей-льготников, им неприятно, что их в школьной столовой поделили на сорта – льготники и обычные.

Сравним меню

Вот к примеру меню одной из школ на Подоле.

Меню для льготной категории:

Салат из свежего огурца (выход готовой продукции – 90 грамм) – 5,95 грн

Суп овощной со сметаной (250/5) - 7,61 грн

Бефстроганов из филе куриного и сметанового соуса (50/50) -19,48 грн

Компот сливовый (200) – 2,88 грн

Яблоко (70) -2,52 грн

Хлеб (16) – 0,56 грн

Меню свободной продажи:

Котлета из куриного филе (выход готовой продукции –70 грамм) – 19,40 грн

Отбивная из куриного филе (50) -17,90 грн

Салат из помидоров и огурцов (70) – 5,20 грн

Макароны (100) – 3 грн

Картофельное пюре (100) – 5,63 грн.

Еще в одной столичной школе меню для льготников выглядит так: салат из моркови и яблока, запеканка из творога, какао с молоком, хлеб, яблоко. Его стоимость составляет 49 гривен.

Меню платного обеда: украинский борщ, салат из помидоров и огурцов, шницель из свинины, гречневая каша, компот, хлеб. Стоимость платного обеда – 70 гривен.

Что говорят родители?

Родители детей считают, что наличие двух меню в школьной столовой имеет четкое проявление дискриминации.

"Мой сын в категории льготников, он зашел в столовую один раз, посмотрел на это меню, а потом сказал, что вообще не будет ходить на обед. И дело не в том, что для нас дорого покупать общий обед. Просто ребенок говорит:" А я что хуже других, или какого-нибудь низшего сорта?". Мне интересно, зачем с самого маленького возраста детей делить на касты или сорта. Если есть льготный вариант обеда, то почему он так резко отличается от платного?", — рассказывает сайту ТСН.ua Михаил, отец одного из учеников.

Тему меню из школьных столовых обсуждают в разных родительских группах в Сети. Родители пишут, что льготные и общие меню в школах давно и все уже привыкли к ним. Просто количество льготников увеличивается из-за войны. Причем, такая ситуация не только в Киеве, но и в других городах. В учебных заведениях почему-то решили, что детям, имеющим право на бесплатное питание – достаточно давать еду с овощным наполнением, а рядом предлагать за деньги лучшее меню.

Организация питания в коммунальных учебных заведениях Киева относится к полномочиям РГА

Сажают за разные столы

Интересно, что в некоторых школах Киева детей даже сажают за разные столы – льготники едят отдельно, а покупающие себе обеды сидят за другими столами. Что тоже, мягко говоря, смотрится очень странно.

"В Киеве только сейчас заметили, что меню для льготных категорий отличается? В Днепре это очень болезненная тема еще до полномасштабной войны. Мало того, что порции разительно отличались, да еще и детей сажали за отдельными столами", — написала Аврора Май, пользователь Сети .

Также родители отмечают, что чтобы получить право на льготу – бесплатное питание, необходимо собрать кучу справок, а если ребенок проживает в Киеве, а прописан в другом месте, то бесплатное питание в столичной школе он не получит.

Что говорят в мэрии?

В Департаменте образования и науки КГГА журналиста сайта ТСН.ua заверили, что жалоб по питанию в школах от родителей к ним не поступало.

Там подчеркивают, что питание учащихся в заведениях среднего образования столицы осуществляется согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 №305.

Согласно пункту № 13 постановления КМУ организация питания в учебных заведениях осуществляется с соблюдением норм питания, требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов. Приготовление готовых блюд осуществляется с соблюдением процедур, основанных на принципах системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР)", — сообщила сайту ТСН.ua Елена Бохно, начальница управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, Департамента образования на науки КГГА.

Она добавляет, что закупку услуг по организации питания в учебных заведениях столицы осуществляют управления образования районных государственных администраций, как главные распорядители бюджетных средств, согласно распоряжению КГГА от 10.12.2010 №1112.

Что заложено в меню и кто ответственен

В департаменте нам сообщили, что питание в школах Киева организуется по четырехнедельному сезонному меню. Оно используется после согласования с ГУ Госпродпотребслужбы Киева и является единым.

"Примерное четырехнедельное сезонное меню и ежедневное меню-расписание учитывает особые диетические потребности соискателей образования/детей, сезонность, пищевые продукты, порцию блюд для разных возрастных групп, а также отвечает требованиям санитарного законодательства и нормам питания. С целью обеспечения разнообразия питания, достаточного цикла изменения блюд, предлагаемых соискателям образования/детям, составляются примерное четырехнедельное сезонное меню и ассортимент буфета (в случае его наличия). Включение отдельных блюд в ежедневный рацион, калорийность отдельных приемов пищи, минимальные требования к режиму (кратности) приема в пищу овощей, фруктов, мяса, рыбы, яиц, орехов, бобовых и других продуктов должны соответствовать нормам питания", – рассказывает Елена Бохно.

В Департаменте подчеркивают, что приготовление готовых блюд для их потребления осуществляется с соблюдением последовательности и поточности технологического процесса, рецептуры, а также в соответствии с требованиями санитарного законодательства, законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов и норм питания.

"Заведующий производством/повар несет ответственность за хранение и использование дневного запаса продуктов, полноту закладки продуктов и выход блюд, качество и своевременное приготовление пищи, соблюдение технологии изготовления, отбор и хранение суточной пробы блюд, соблюдение правил личной гигиены, санитарное состояние помещений пищеблока. Что же касается меню-расписания, то оно составляется на основе примерного четырехнедельного сезонного меню с учетом технологической документации на блюда, изделия, в соответствии с нормами питания для каждой возрастной группы соискателей образования", — отмечает Елена Бохно.

Родителям рекомендуют обращаться в Госпродпотребслужбу с жалобами по школьному меню / Фото: УНИАН

Должны контролировать в районах

В Департаменте образования и науки КГГА добавляют, что 1 сентября 2023 года бесплатным питанием в заведениях общего среднего образования Киева обеспечиваются учащиеся, категории которых определены в статье 3 закона "Об образовании", статье 7 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и лиц других категорий, определенных законодательством или решением местного самоуправления.

"Вместе с тем, согласно пункту 5 приложения 6 к распоряжению КГГА от 31 января 2011 года № 121 "О реализации районными в городе Киеве государственными администрациями отдельных полномочий" организация питания в коммунальных учебных заведениях территориальной общины города Киева принадлежит к полномочиям РГА", — заключает Елена Бохно.

В департаменте затруднились ответить, изменится ли ситуация в школьных столовых в ближайшее время. Ведь в большей степени это зависит от районных управлений образования, которые должны заниматься этим вопросом.

Что делать родителям?

Школьные завтраки или обеды учебные заведения столицы заказывают у коммунальных или частных предприятий. Поэтому, если вы заметили какие-то странные вещи в меню, нужно обращаться с соответствующими жалобами в органы управления и Госпродпотребслужбу.

Если есть жалоба, то в учебное заведение обязательно посетят специалисты – проверяют меню и еду, а после этого сделают выводы и соответствующие действия.

"Меню для льготников и то, что продается в школьной столовой на платной основе, должны быть одинаковыми. Если они отличаются, то нужно разбираться, почему именно. Все меню должны согласовываться с нашей службой", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

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