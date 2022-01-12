Скандал со сломанной рукой и замороженной рыбой набирает обороты: учительница вину не признает, мать школьницы идет в суд

В школе до сих пор уверены, что учительница, на уроке которой травмировалась девочка, действовала правильно.
В Одесской области шестиклассницу, которая сломала руку на уроке физкультуры, оставили без помощи. Ей не только не вызвали "скорую", но даже матери ребенка о травме не сообщили. Ребенку приложили к перелому замороженную рыбу и отправили домой.
Об этом 11 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Травму девочка получила перепрыгивая через спортивный снаряд. Говорит, что до этого на физкультуре на улице играли в футбол. Это был первый урок в спортзале – и сразу с гимнастическими упражнениями.
Из-за резкой боли Лиза сразу начала плакать, но учительница решила "скорую" не вызвать. Медсестры в школе нет, поэтому после многочисленных жалоб ребенка – педагог принесла из кухни замороженную рыбу и приложила к руке. А потом, не сообщая маме о травме, отправила ребенка домой. Женщина о случившемся узнала уже вечером.
Когда Лизу с утра отвезли в больницу и рентген показал перелом руки в двух местах, мать возмутилась.
"У них была возможность помочь, но никто не помог абсолютно", – говорит Ольга Дунская.
Более того, когда женщина позвонила в школу и рассказала о диагнозе дочери, там не извинились. Только попросили справку, чтобы освободить ученицу от физкультуры. Поэтому мама Лизы написала жалобы в полицию и департамент образования. А руководитель заведения, где учится девочка, вины школы не видит. И утверждает – учительница действовала профессионально.
"По всем правилам первая помощь предоставляется, если нет медсестры – это приложить что-то холодное к поврежденному месту. Здесь такие правила давно существуют. Учительница уже наказана. Ей и мне уже вынесли выговоры", – говорит Анна Рангу.
Сама учительница отмахивается от матери девочки и говорит, что не видит своей вины.
Пока Лиза в школу не ходит. После выздоровления мать планирует перевести ее в другую школу, хотя она и находится в десяти километрах от села.
"Здесь нам уже сказали: сюда можете не ходить. Получала множество разных угроз", — говорит женщина.
В школе это опровергают и вообще считают инцидент исчерпанным после получения выговоров. Но мать Лизы с этим не согласна и собирается судиться, чтобы другие дети не пострадали.
Напомним:
В обуховском лицее №4 учительница начальных классов тогда еще первоклассника ударила головой о парту, а другого ученика била по рукам. Дело долго не выходило за пределы школы: администрация просила никуда не обращаться, а школьная психолог вообще учила детей не рассказывать о конфликте родителям.
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