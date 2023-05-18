Скандал со спецпропуском Павлика: кто может получить и какие преимущества дает документ

Документ, которым похвасталась жена певца, позволяет лишь перемещаться по городу во время комендантского часа.

Спецпропуск, которым украинский певец Виктор Павлик порадовал любимую, является основанием для свободного передвижения по Киеву в комендантский час. Получить его могут и артисты, и журналисты, если для этого есть надлежащее обоснование.

Об этом ТСН.ua рассказал Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА.

По его словам, специальный пропуск выдается при условии, что документ крайне необходим для работы, когда человеку нужно перемещаться по городу во время комендантского часа.

“Я хочу еще раз подчеркнуть, что пропуск дает право исключительно перемещаться по городу во время, когда действует комендантский час – с 00 до 5:00 утра. Больше он никаких преимуществ не дает”, – подчеркнул Поворозник.

Также читайте В Киеве вводят новые пропуска для проезда авто в комендантский час: что известно

Чтобы пользоваться таким документом, нужно быть членом той организации или предприятия, которое ее получило и выдало тому или иному лицу.

"У водителя должно быть при себе служебное удостоверение и названа причина, по которой он перемещается по городу в ночное время", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее в Сети разразился скандал из-за того, что Виктор Павлик порадовал любимую якобы "подарком для избранных" — спецпропуском.

Читайте также: