Скандал в 155-й бригаде: военная омбудсмен озвучила свои выводы

Решетилова отметила, что информационный шум вокруг 155-й ОМБр ни в коем случае не должен преуменьшать героических поступков ее бойцов на фронте.

Уполномоченная президента по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова озвучила свои выводы о ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде, где большая часть бойцов осуществили СОЧ.

Об этом военная омбудсмен рассказала в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Решетилова акцентировала, что 155-я бригада была насыщена людьми без боевого опыта.

"Я не могу делать выводы, какие там ошибки были сделаны в управлении, хотя они очевидно были сделаны. Из того, что я могу сказать по своей части человеческого капитала, это то, что бригада была насыщена людьми без боевого опыта. Потому что на первом этапе формирования все, кто имел боевой опыт, были забраны в другие воинские части", – рассказала чиновница.

Она добавила, что так произошло не только со 155-й бригадой.

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"Так произошло с теми бригадами, которые, например, формировались в ОК "Север". Только они сформируют какой-то нормальный скелет бригады – у них хоп и забрали, потому что необходимо на фронт. А необходимо на фронт не своих людей – опять-таки, знаем, что происходит с этими людьми", – сказала омбудсмен.

По ее мнению, "приоритет текущей ситуации над стратегией в какой-то момент привел к тому, что мы предстали перед ситуацией, когда у нас нет боевых бригад в конце концов".

Бойцы 155-й бригады – героические люди

Решетилова отметила, что информационный шум вокруг 155-й бригады ни в коем случае не должен преуменьшать героических поступков ее бойцов на фронте.

"Вот люди, которые заходили на Покровск в составе 155-й бригады, – это абсолютно героические люди на самом деле. Этот весь информационный шум вокруг 155-й бригады ни в коем случае не должен приуменьшить героических поступков военнослужащих этой бригады. Потому что пока мы здесь в Киеве обсуждали, как она там – правильно сформирована, неправильно, – там люди шли на штурмы, отбивали посадки, атаки абсолютно героически. Другой вопрос, что их героизм – это, возможно, результат неправильных решений. Но я просто не хочу, чтобы это умалило их подвиг", – рассказала уполномоченная президента.

В этом контексте она сообщила о результатах своего расследования по поводу пропавших без вести в 155-й бригаде.

"Я бы не хотела называть цифры, но это трехзначное число. Это пропавшие без вести за период этих активных боевых действий с начала декабря и где-то до середины января", – сказала Решетилова.

Омбудсмен также рассказала, что в расследовании по 155-й бригаде она увидела другую сторону медали – когда информация в медиа оказывает непосредственное влияние на военнослужащих на позициях.

"Когда началась информация о проблемах в 155-й бригаде, остановился рекрутинг в эту бригаду, волонтерская помощь. И это очень сильно повлияло на морально-психологическое состояние. Так же в 157-й бригаде — получилось хорошее расследование журналистов о том, что там происходит. Но в тот момент, когда мы об этом пишем и говорим, эти военнослужащие выполняют свое боевое задание. И когда они открывают Интернет и видят, что их бросают на "мясные штурмы", это очень сильно влияет на них. То есть, он сейчас должен выполнить боевую задачу, а ему пишут о том, что это "мясной штурм". Надо об этом помнить", – подчеркнула чиновница.

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Напомним, после огласки ситуации с массовым самовольным оставлением части 155-я бригада восстановила свою боеспособность. Ее бойцам удалось затормозить движение врага под Покровском.