Скандал в 92 бригаде: известная медик сделала громкое заявление и заговорила о СЗЧ

Подрыв боеспособности батальона и общий развал армии – с таким заявлением выступила медик 92-й штурмовой и рассказала публично, что ее эвакуационную службу разогнали, ничего не объяснив. Днем ранее военная заявила, что медицинские силы ВСУ вообще под угрозой существования. Что не так с медициной на фронте и все подробности громкого скандала – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Совок рулит?

Диверсионные действия, подрыв боеспособности батальона и общий развал армии изнутри – медик 92-й отдельной штурмовой бригады Юлия Сидорова на позывной "Куба" заявила, что ее эвакуационную службу "разогнали", а ее саму без объяснения причины перевели в другой батальон, где она не желает служить и не может быть эффективной. Если этот вопрос не решится, Сидорова говорит, что ей прийдется пойти в СЗЧ, а потому она решила придать ситуации огласке.

Куда переводят "Кубу"?

Она отметила, что за период службы в батальоне спасла много людей, вывела учебный процесс и эвакуацию раненых на совсем другой уровень, управляя этими процессами и обеспечивая их. Сидорова поделилась историями спасения за время своей работы, угрозы, обстрелы автомобиля, и кроме этой работы, отметила медик, ей удалось вложить в батальон более миллиона долларов, а после всего, когда решила разобраться в ситуации, услышала о приказе "Кубу не пускать". Девушка объясняет, что звонила по телефону всем, кому можно, и просила объяснить ситуацию. Однако с ней до сих пор никто не встретился из высшего командования бригады.

"Куба" считает, что такое отношение и действия командования без объяснений считает, что это диверсионные действия и развал армии изнутри.

"Это издевательство"

Медик подчеркнула, что ее перевели в другой батальон, в котором она не хочет служить и не может быть эффективной, и отметила, что если вопрос не решится – ей придется пойти в СЗЧ. Кроме того, Юлия отметила, что на фоне этой истории был подписан указ о вручении ей еще одной государственной награды. По словам "Кубы", это выглядит как издевательство. Сама девушка хочет в другую бригаду.

Реакция бригады

В 92-й штурмовой в соцсетях также отреагировали на заявление военного, говорят, что ее документы на перевод на рассмотрение, а когда придет распоряжение на воинскую часть тогда и сообщат "Кубу".

Медицинские силы ВСУ под угрозой существования?

Днем ранее военная подняла и другой вопрос : о работе боевых медиков и заявила об угрозе существованию Медицинских сил ВСУ. Проблема в том, что боевые подразделения остаются без профессиональных боевых медиков и эвакуации. Вместо них вместо них на фронт отправляют врачей из госпиталей. То есть, из профессиональных хирургов хотят сделать боевых, а значит, если раненого привезут в госпиталь и ему срочно потребуется операция — сделать ее будет просто некому. Куба отметила, что боевыми медиками могут быть и люди без профессионального образования, а вот хирургом стать прочитав протоколы — не получится.

Впоследствии на это сообщение отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая и тоже заявила о "развале медицинских сил".

Похже Безуглая заявила, что медиков даже переводят в пехоту.

Впрочем, по состоянию на момент записи выпуска, ни в командовании медицинских сил ВСУ, ни в Генштабе публичных заявлений не делали. Мы в свою очередь обратились за комментарием к военнослужащей Кубы, поэтому новые детали расскажем позже.

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СКАНДАЛ В ВСУ: известная медик сделала громкое заявление и заговорила о СЗЧ

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