Скандал в библиотеке Вернадского в Киеве: девушке запретили делать фото и угрожали полицией (видео)

В Национальной библиотеке имени В. И Вернадского произошел скандал. Посетительнице двое неизвестных запретили делать фото в помещении библиотеки. Как она замечает на видео, просто пришла посмотреть на необычное здание библиотеки, сделать фото и показать их друзьям.

Аргумент запрета, который привели посетителю сотрудники – "просто нельзя и все". А еще добавили, что война идет.

Пользователь записала видео, на котором спрашивает у работников: почему нельзя фотографировать, на каком основании здесь летающие снаряды?

Работники отвечают: да, летают и добавляют, что через два-три дня поставят таблички о том, что фотографировать в библиотеке запрещено.

Они так и не смогли сообщить девушке, на каком именно основании фотографировать интерьеры библиотеки имени Вернадского запрещено.

Мужчина за кадром упоминает о фронте и то, что идет война, мол, вы можете передавать данные. Какие именно данные он не уточнил.

Сотрудники несколько раз угрожали вызвать полицию. На что девушка с удовольствием соглашалась. Но, судя по всему, вызвать полицию в библиотеке передумали.

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, инцидент произошел в библиотеке Вернадского вчера, но по линии 102 в полицию вызовов не поступало.

"По факту обнаруженного видео полицейские Голосеевского управления полиции зарегистрировали событие и направились в библиотеку. Правоохранители опросили персонал и сейчас проводят проверку", — рассказали в полиции Киева.

В библиотеке Вернадского девушке запретили делать фото и угрожали вызвать полицию

Юрист: Библиотека – это не секретный или военный объект

Адвокат Александр Заруцкий говорит, что библиотека Вернадского – это публичное место.

"Особа имеет право вести съемку в публично доступных местах. Единственное может быть замечание, что, люди, которые там находятся имеют право на защиту своего изображения и приватности. Это просто люди, которые могут быть против, чтобы их целенаправленно фотографировали. Правила поведения устанавливают сами заведения, они имеют право это делать, как владельцы определенного помещения, например, запрещать громко слушать музыку, громко говорить. Такие правила могут быть. В данном случае в заведении, мне кажется, перегнули палку. Если не было жалоб на фотографирование от других людей, то просто так запрещать делать фото, нет оснований", - объясняет сайту ТСН.ua адвокат Александр Заруцкий.

Он добавляет, что библиотека – это не секретный или военный объект.

"Да, в библиотеку существует определенный режим доступа. Читатели подписывают документы, по которым предоставляется право доступа в помещение. Заполняя такой документ, я допускаю, что там есть пункт о согласии на правила поведения в данном заведении. Такое согласие свидетельствует о том, что я знаю их правила и с ними согласен, а если не согласен, то туда просто не прихожу. Думаю, что сотрудники должны были как-то нормально девушке объяснить, почему правилами поведения в библиотеке это запрещено, а просто так кричать "прекратите фотографировать!", потому что мне не нравится, это не совсем корректно. Здесь больше похоже на проблему в организации коммуникации с пользователями услуг, которые предоставляет библиотека. Если предупреждения в виде табличек не было, то девушке должны были бы показать правила библиотеки, где в одном из пунктов написано - "фото запрещено", иначе мы вам аннулируем читательский билет. Другие варианты типа: прекратите, потому что мне не нравится - некорректны", - добавляет адвокат.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" можно оставить жалобы об условиях и работе укрытия.

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