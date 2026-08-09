Лилия Шеревера — до и после посещения частной клиники в Виннице

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Более года назад жизнь 29-летней винничанки Лилии Шереверы разломилась пополам. Обычная медицинская процедура в частной клинике Оксфорд Медикал-Винница обернулась для молодой женщины молниеносным сепсисом, отказом внутренних органов и пожизненной инвалидностью. Теперь она вынуждена жить с донорской почкой, преодолевать глубокую психологическую травму и бороться с системой справедливости ради.

«Все прошло успешно»: хроники рокового дня

Когда на плановом УЗИ в частном медицинском центре в Виннице в Лилии диагностировали замирание плода, женщина не могла представить, чем обернется для нее назначение вакуумной аспирации. Хотя сама операция длилась около 40 минут, после чего врач заверила пациентку: «Все прошло успешно».

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Однако уже через час состояние Лилии критически ухудшилось: стремительно упало давление, начался септический шок и молниеносный сепсис. Организм молодой женщины стал отказывать на глазах.

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«За это время врач, проводившая операцию, уже покинула больницу, ее срочно вернули обратно. Мне поставили капельницу, чтобы нормализовать давление. Сделали еще одно УЗИ. Как оказалось, плодное яйцо было не удалено! Та же врач поставила мне капельницу с окситоцином в надежде, что оно выйдет самостоятельно, — рассказывает Лилия Шеревера. — Когда производились все эти манипуляции, мой организм уже отказывал — не было мочи, а это признак острой почечной недостаточности. Меня хотели оставить на ночь в частной клинике, но тот же врач опомнилась и вызвала скорую».

Перед тем как выпустить из клиники пациентку в полусознательном состоянии, из ее мужа потребовали полный расчет: 11 тысяч гривен за операцию и еще 3 тысячи за дополнительные обследования.

Лилия Шеревера до операции в частной клинике

В реанимации на волоске от смерти

Скорая привезла женщину в другую винницкую больницу, но там не захотели принимать «труп на смене».

«Можете представить, каково было мое состояние. Наконец, меня приняли в реанимации больницы имени Пирогова. Врачи сказали моей семье: „Она умирает, шансов нет“. Впоследствии медики констатировали: чтобы спасти жизнь необходимо удалить источник инфекции — матку. Операцию провели 22 июля — меня спасли, за что я очень благодарна всем врачам больницы имени Пирогова. Но из-за ошибки в частной клинике цена оказалась слишком высокой: у меня больше не будет детей и я стала инвалидом в 28 лет», — сквозь слезы рассказывает женщина.

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Государство потратило более 2 миллионов гривен на спасение ее жизни. Далее последовали 9 месяцев изнурительного гемодиализа и 1 группа инвалидности пожизненно.

Лилия Шеревера во время лечения

Боль от потери и неопределенное будущее

От первого брака у Лилии есть дочь, которую они вместе воспитывают с мужем. Однако мысли о том, что она навсегда лишена возможности родить общего ребенка, причиняет женщине невыразимую боль.

«Меня все утешают: у тебя уже есть ребенок. Но когда женщину лишают возможности иметь детей — это очень и очень больно. Даже если у меня уже есть дочь, это не облегчение. Психологически для меня это очень большая травма. Потому что будущего, о котором мечтала, нет», — признается Лилия.

Родительский подвиг и безразличие врачей

Почки женщины спасти не удалось. Единственный шанс на спасение дал ее отец — бывший военнослужащий, защищавший Украину с 2014 по 2026 год. Он подошел как донор.

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В свои 59 лет мужчина отдал дочери собственную левую почку, чтобы та снова получила шанс на жизнь. Теперь Лилия живет с донорским органом в брюшной полости, в то время как ежемесячные расходы на необходимые препараты составляют 40 000 гривен.

Отец отдал дочери свою почку, чтобы спасти ей жизнь

Несмотря на масштаб трагедии, представительницы частной клиники не выразили ни сострадания, ни предложения о помощи.

«Они пришли меня навестить в больницу уже после моего спасения, хотя, честно говоря, я этой встречи не хотела. Подумала: а вдруг хотят предложить помощь или просто извиниться? Но не было ни извинений, ни слов о компенсации. Как будто все, что со мной произошло — норма. На мой вопрос, почему она не удалила плодное яйцо, врач ответила, что срок беременности был маленький, и она якобы спутала его с другими тканями. Но ведь другие гинекологи объяснили мне, что это чушь! Аудиозапись этого разговора в палате у меня есть как доказательство», — говорит Лилия.

В годовщину трагедии пострадавшая пыталась позвонить врачу, делавшему ей операцию:

«Хотела спросить, как она прожила этот год и не грызет ли ее совесть. Трубку врач не взяла или изменила номер. Знаете, когда вспоминаю все пережитое, то кровь в венах стынет, потому что моя жизнь тогда была фактически на волоске», — говорит Лилия Шеревера.

«Следствие саботируют, а дело затягивают»

Сейчас Лилия пытается добиться справедливости. По ее мнению, добиться расследования оказалось почти так же тяжело, как и выжить. На первоначальное заявление в полицию ответа долго не было, и женщине пришлось обращаться в суд. Судья обязал полицию Винницкой области открыть уголовное производство.

«Суд их обязал открыть производство в середине сентября, а открыли его аж 1 ноября 2025 года. Говорили, что якобы пропадали документы, в том числе электронные», — рассказывает женщина.

Теперь лечение Лилии должно быть непрерывным и пожизненным.

В то же время в полиции уверяют, что медики были допрошены в рамках уголовного производства и полицейские занимаются расследованием.

Как сообщили в комментарии ТСН.ua правоохранители, сейчас идет процесс проверки и систематизации материалов для дальнейшего их направления на судмедэкспертизу:

«Правоохранители принимают меры по сбору и систематизации тех медицинских документов, которые заявительница предоставляла, и которые еще нужно истребовать. Все эти материалы будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. После этого будет принято дальнейшее решение».

Позиция частной клиники

ТСН.ua обратился в медицинский центр с запросом о сложившейся ситуации.

В ответе директор ООО «Оксфорд Медикал-Винница» Ольга Марусич сообщила, что клиника относится к информации с полной серьезностью, однако считает распространенные обвинения субъективной оценкой, поскольку они не подтверждены официальными решениями в правовом поле.

Ответ от руководства клиники

«Мы с полной серьезностью и вниманием относимся к информации, распространенной в социальной сети. Жизнь и здоровье каждого пациента является нашим приоритетом, и мы глубоко сочувствуем сложившейся ситуации. В то же время мы вынуждены отметить, что обвинения во врачебной халатности, распространенные в социальных сетях, являются субъективной оценкой. Приведенная в вашем запросе информация не может считаться подтвержденным фактом», — отметила руководитель медицинского учреждения.

Там сослались на законодательство Украины по защите персональных данных и врачебной тайны. В частности, в ответе отмечено:

«Учитывая изложенное, ООО „Оксфорд Медикал-Винница“ не может предоставить запрашиваемую вами информацию, поскольку вся информация является врачебной тайной».

Несмотря на все препятствия, Лилия продолжает бороться, чтобы ее история предостерегла других от роковых ошибок.

Дата публикации 11:00, 05.08.26 Количество просмотров 171 КТ и МРТ без очередей и бесплатно: как Минздрав планирует прикрыть "схемы" в государственных больницах

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