Скандал в дельфинарии в Одессе: что говорят зоозащитники и как оправдываются владельцы животных

В Одессе попал в скандал дельфинарий, расположенный в одном комплексе с гостиницей. Жители выложили в соцсеть видео развлечений с подопечными дельфинария в президентских апартаментах. Зоозащитники обвинили их и заведение в жестоком обращении. Однако в дельфинарии обвинения отвергают.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девушка танцует, обнимает и целует морских котиков, а парень положил одно из животных на кровать и в шутку ругает. Эти кадры столичные блоггеры сняли в президентском номере гостиницы, расположенной в одном комплексе с дельфинарием. Видео возмутило соцсети и зоозащитников. Его авторов обвинили в издевательстве над морскими млекопитающими, а дельфинарий – в нарушении прав животных

"Нарушается основное правило это содержание в природной среде. Неприсуще животным жить на постели, не свойственно передвигаться по полу, который является искусственным. И если животное это делает, это не говорит о том, что оно делает с удовольствием", — говорит глава ГО "Закон природы" Яна Титаренко.

Однако в дельфинарии обвинения отвергают. Говорят, их четырехлетние котики Шура и Варя родились в неволе, потому привыкли к людям. Каждый день они гуляют по территории в сопровождении тренера.

Скандал в Одессе: морского котика затащили в отель ради фотосессии

Именно так, объясняет тренер Виталий Величко, они и встретили блогеров, попросивших разрешение сфотографироваться с морскими котиками в своем номере. Денег за это – не брали, уверяет мужчина

Никакой психологической травмы животные не получили, считает и ветеринар заведения. А заплаканные глаза одного из котиков, объясняет физиологией

"В отличие от морских наземных млекопитающих они не имеют слезоотводных каналов и поэтому на суше наши животные имеют эффект слезотечения. Они были со своим другом тренером. У них контактная связь, это уже безопасность", — говорит ветеринар дельфинария Дарья Данилюк.

Однако, хотя и считают, что животные не пострадали, больше, уверяют, таких фотосессий не будут разрешать. Авторы видео тоже скрыли ролик и выставили вместо него обращение с извинениями

"Мне очень больно читать, что меня называют живодером. Я обычный гость гостиницы, который увидел животных и увлекся ими. Я не владелец этих животных, я доверился профессионалам, которые сказали мне, что это нормально", — говорит блогер Олег Машуковский.

Впрочем, зоозащитников эти слова не успокаивают и они обещают следить за заведением. Скандал с котиками в президентском номере заинтересовал полицию. Копы среагировали на публикации и уже возбудили уголовное производство.

Напомним, что на днях вокруг дельфинария "Немо" в Одессе разгорелся скандал. Блогеры Стася Макеева и Олег Машуковский запостили видео с гостиничного номера, где снимали видео и фотографировались с морскими котиками. У видео животные выглядели очень грустно и устало. Блогеров обвинили в жестоком обращении с животными.

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