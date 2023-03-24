Скандал в детсаду в Житомире: ребенок чуть не сломал руку, родители ищут виновных среди воспитателей

В детском саду в Житомире разразился скандал: мама особого мальчика с аутизмом утверждает, что ребенок получил травму в учебном заведении. Врачи диагностировали у мальчика вывих, а затем трещину локтевой кости. Женщина пытается выяснить, кто из сотрудников садика нанес телесные повреждения, чтобы уволить и наказать его. Однако, говорит, разборки в садике пока не принесли никакого результата.

ТСН.ua пообщался с обеими сторонами конфликта, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Мы также обратились к юристу, чтобы узнать правильный алгоритм действий, если вы оказались в такой ситуации.

Мама мальчика Дарья Капинус рассказала об инциденте в садике в социальной сети. Женщина объяснила, что хочет дать огласку ситуации и попросила совета у других родителей. Мама отметила, что ребенок посещает специализированный садик №59 в Житомире. У мальчика нарушения аутистического спектра и он не разговаривает.

"Воспитатели не признаются, что произошло"

"Две недели в группе новые воспитатели, поскольку наша одна в отпуске, другая отсутствует по личным причинам. Вчера пришел наш папа забирать ребенка из садика, а у ребенка левая рука вывихнута. Ни один из воспитателей не признается, что произошло", — утверждает женщина.

По ее словам, забрав ребенка из садика, они поехали в больницу вместе с воспитательницей. Врач диагностировал вывих. Возможно, во время переодевания или других манипуляций где-то резко протянули руку, объяснил он родителям. Однако на этом история не закончилась.

"Дома ребенок ночь не спал, потому что рука очень болела. Утром снова поехали в больницу, сделали рентген, нашли трещину локтевой кости, наложили гипс. Врач передал диагноз в полицию. Муж снова поехал в садик. Никто вины так и не признает. Директор говорит, что может уволить всех, кто был на смене", — рассказала мама мальчика.

Женщина хочет, чтобы в садике нашли виновного и уволили по статье. Ведь человек, работающий с детьми, еще и особенными, и способный нанести телесные повреждения, должен быть лишен педагогической практики навсегда, говорит Дарья.

В садике говорят, ребенок "залежал руку"

В детском садике ТСН.ua инцидент прокомментировали неохотно. Сотрудница заведения, не назвавшая свое имя, обвинение мамы отвергла. Как ребенок мог получить такую травму в садике, она точно не знает.

"Началось все с того, что ребенок спал, проснулся, и хотели ему одеть кофточку, а он отталкивал ручку. Ничего не было, ни отека, ни покраснения, ничего. Возможно, ребенок залежал руку. Такое бывает... В травмпункте выдали справку, что там был подвывих", — рассказала нам, вероятно, заведующая садиком.

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Она отметила, что мальчика также осмотрел медицинский работник в садике. Когда отец пришел забрать ребенка, ему об этом сообщили.

"Вы себе представляете, что значит ребенку выкручивали руки, что ли? Это неправда... Если у ребенка целую ночь болела рука, вы бы сидели дома? Они явились в травмпункт только в 11 часов утра. Что было до 11 часов — мы не знаем. В поликлинике прямо при маме и при папе ребенок вечером бегал и падал на эту ручку тоже. Если бы у ребенка болела рука, вы бы сидели с ребенком до 11 утра дома?" — добавила женщина и положила трубку.

Мама пострадавшего мальчика пишет, что "в полиции не уверены, что дело пойдет, потому что камер в садике нет, вины никто не признает и не свидетельствует против других". Дарья отметила ТСН.ua, что планирует продолжить общаться с руководством заведения в понедельник, чтобы виновных все же нашли.

Что делать родителям, если ребенок травмировался в садике – советы юриста

Первое, что необходимо немедленно сделать, если ваш ребенок получил травму в детском саду, это оказать ему медицинскую помощь, подчеркнул ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец. Когда вы будете в больнице, сообщите врачам, где, когда и как это произошло. Они проинформируют об инциденте полицию, если решат, что это необходимо.

Далее родителям необходимо обратиться в детсад, отметил юрист. Вы можете потребовать выяснить, при каких обстоятельствах ребенок получил повреждение. Самое главное – зафиксировать происшествие в больнице и получить объяснения, подчеркнул Кравец. Далее необходимо написать заявление в полицию.

"Конечно, можно решить этот вопрос и путем непосредственно мирного урегулирования этого спора, без правоохранителей. Это все в индивидуальном порядке, зависит от ситуации", — отметил он ТСН.ua.

Если вы увидели повреждения на теле ребенка не сразу, а, например, когда он пришел домой или уже на следующий день, конечно, это тоже не нужно оставлять без реакции. По словам адвоката, необходимо выяснить в детском саду, каким образом это произошло. Если ответ не дают — подать заявление в правоохранительные органы. Они должны выяснять обстоятельства и направить ребенка на медицинское обследование, установить степень и время нанесения повреждений.

В случае со скандалом в Житомире, Кравец говорит, все должны выяснять правоохранители. А именно опросить свидетелей, поговорить с детьми в присутствии воспитателей и родителей.

"Да, такое сообщение поступило, сейчас полицейские разбираются в ситуации", — сообщила ТСН.ua спикер полиции Житомира Алла Ващенко.

Скриншот публикации мамы мальчика в Facebook

Напомним, в Полтаве 2-летний мальчик после посещения детсада попал на операционный стол. Когда он пришел домой, мама заметила у него вялость и множество порезов языка. Ребенку наложили пять швов. Женщина в шоке, что воспитательница ничего не сообщила о травмировании. Она написала заявление в полицию.

Ранее блогер из Харькова сообщила об избиении ее ребенка в детском саду Ужгорода. В заведении это отрицают, а полиция открыла уголовное производство. По словам мамы, у ее дочери был день рождения. В тот день девочка выбежала в слезах из детсада. Ребенок объяснил, что его толкнула воспитательница.

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