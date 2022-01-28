Скандал в детском саду: дошкольники сидели голодными, а заведующая и помощница воспитательницы спали пьяными

В настоящее время в отделе образования по обращению родителей проводится служебное расследование.

В садике "Джерельце"", что на Ровенщине, разгорелся скандал. Родители требуют увольнения заведующей и помощницы воспитательницы, потому что уверяют, что застали их пьяными на рабочем месте в то время, как трехлетние малыши сидели голодные и без надзора. Заведующая уверяет, что в тот день ей просто стало плохо и она прилегла в кабинете.

О деталях скандала – в сюжете ТСН.19:30.

То, что заведующая и помощница воспитательницы якобы были пьяны, родители сняли на видео и разместили в Интернет. Говорить родители готовы только анонимно, детей вынуждены оставлять в единственном в селе детсаду. По словам одной из мам, это все произошло, когда родители пришли забирать малышей из детского сада. Дети им сказали, что они были голодны. Когда родители спросили, ели ли дошкольники, они ответили, что ели жареные яйца. После этого родители пошли смотреть, присматривал ли вообще кто-нибудь за их детьми. В это время заведующая спала у себя в кабинете.

"Мы подошли к ней, начали ее будить. От ее несло реально алкоголем. Когда приехала скорая, ее спросили: что употребляли? Она сказала: коньяк. Спросили, сколько. Сказала, две бутылки. Я это слышала своими ушами", — рассказывает мама дошкольника.

В деревне не верят, что заведующая могла быть пьяной на работе. Они добавляют, что женщина тогда в садике была не одна. С сестрой, работающей там помощницей воспитателя. Воспитательница этого садика Маргарита удивлена произошедшим. Она рассказывает, что раньше такого в их садике не было. Помощницу воспитателя отпустили домой по семейным обстоятельствам, а ей самой просто стало плохо, объяснила заведующая детсадом руководителю отдела образования.

Скандал в садике: родители уверяют, что застали сотрудников заведения пьяными на работе

Олег Ушкевич – заместитель руководителя ровенского центра экстренной медпомощи сообщил, что у женщины после обследования артериальное давление было нормальное, частота сердечных сокращений также в норме. Только был выставлен диагноз – острое пищевое отравление. Сам инцидент заведующая не комментирует, пожаловавшись на плохое самочувствие.

В настоящее время в отделе образования по обращению родителей проводится служебное расследование. Заведующая сначала пошла на больничный, а затем написала заявление на увольнение. Этим, скорее всего, и ограничится, поскольку никто из детей не пострадал и об уголовной или административной ответственности речь не идет.

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Авторы: Анна Махно, Александр Ковтунец