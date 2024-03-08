Скандал в гимназии в Черновцах: полицейская унижала детей и угрожала “повестками для пап”

В Черновцах полицейский попал в громкий скандал. По приглашению директора школы работница полиции пришла на занятия к детям и, по словам их родителей, начала травить, оскорблять и угрожать. Школьников даже пугали повестками в ТЦК для их родителей.

Что случилось в черновицкой школе, что об этом думает ее директор и как реагировали дети, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Скандал в Черновцах

"Фото, на котором преступники к которым директор вызывает работников ювенальной полиции" — вот так начинается сообщение Инны Козуб, мамы одного из мальчиков на фото.

Фото: Instagram @inna_kozub

По ее словам, 6 марта в классе ребенка произошел громкий инцидент. Без предупреждения родителей на занятия к ученикам 5-го класса якобы по приглашению директора внезапно пришла представительница полиции и начала издеваться над детьми.

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Полицейская обезумела?

Но это еще не все. Полицейская похоже "была в ударе" и начала запугивать детей тем, что их родителей будут проверять правоохранители, а к папам придет ТЦК.

Дети боялись

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Ирина пишет, что дети были крайне напуганы и буквально "боялись дышать" в присутствии полицейского. Реакция родителей была быстрой. Как только они узнали об инциденте, они обратились за разъяснениями к директору и ответили их

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Директор дала объяснение

Позже журналисты “Общественное. Черновцы” получили аудиозаписи того, как полицейский разговаривал со школьниками.

Скриншот с видео

Уже журналистам более "выразительно" о своей мотивации вызвать в гимназию полицейскую рассказала и директор школы. Но если честно, сказала она полный бред, якобы просто хотела напомнить детям об их обязанностях.

Директор гимназии "Интеграл" Вера Сопетик. Фото: ТСН



Мы подумали, что если им рассказать об их обязанностях, а не только об их правах, кто имеет право и что, а что они приходят в школу учиться, у них должен быть надлежащий внешний вид, а не то, что они выпускают волосы. Детей никто не унижал, насилия такого не было, если их приставить поприседать, я в этом не вижу ничего страшного, они на физкультуре так же бегают и приседают”.

Гимназия в Ивано-Франковске. Фото: ТСН

Инцидент будут расследовать?

Писать заявление на увольнение директор не хочет. Может, вместо таких оправданий лучше вообще молчать? В местном управлении образования также видели аудиозапись, директор и учителей по голосу узнали — обещают разобраться.

Гимназия в Ивано-Франковске. Фото: ТСН

В полиции уже проверяют информацию, о которой говорилось в сообщении, и рассматривают обращения родителей. В отношении полицейского было начато служебное расследование.

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