Скандал в госпитале Мукачева: военный, которого Зеленский назвал "разбойником", заявил об издевательствах в медучреждении

Эмоциональное видеообращение украинского защитника о якобы ненадлежащих условиях и издевательствах над ранеными в Мукачевском военном госпитале облетело Сеть. Ярослав Годунок заявил, что его побратима Александра Кухарчука из 32-й отдельной механизированной бригады, который на войне потерял руку, и других ребят положили в коридоре, "забыли" покормить, одеть и обуть. В результате защитник объявил голодовку.

Сеть разразилась возмущением после заявления военного. В комментариях к публикации Ярослава Годунка в Facebook украинцы написали более тысячи комментариев. На инцидент отреагировал офис Омбудсмана Украины и специализированная прокуратура. ТСН.ua рассказывает все, что известно о ситуации и что говорят в самом госпитале.

Военный обвинил медиков в издевательстве над ранеными

По словам Ярослава Годунка, в Мукачевском госпитале нет постельного белья, а военные без конечностей лежат в коридорах. Кроме того, у некоторых защитников якобы нет одежды и обуви, потому что их вещи сгорели на войне, а новые просто не выдали. Покормить раненых в госпитале забыли, утверждает Годунок.

“В Мукачево нет войны. Привезли ребят, мало того, что без рук, мой товарищ, побратим без руки, которую ему отрезали несколько дней назад. Возили два дня по госпиталям-больницам, где их никто не брал, не покормил, не дали есть, издевались, я молчу, какие условия. В результате забрасывают на Мукачево, где они просто валяются там в коридоре в военном госпитале, где на них забили просто. Забыли покормить, одеть, обуть, потому что одежды нет – она сгорела там на передке, когда ты воюешь. Ни телефонов, ни**я. И вы разрешили полдня пацанам там просто лежать, издеваться над ними… Сегодня мой побратим объявил голодовку, Саша Кухарчук, потому что не ему одному болит. А такое отношение там ко всем ребятам военным”, – сказал военный на видео.

Он обратился к СМИ, волонтерам и общественности с просьбой распространить его видеообращение, чтобы наказать врачей за ненадлежащее отношение к раненым.

Ярослав Годунок/Скриншот с видео

Офис Омбудсмана провел проверку в госпитале

На следующий день после публикации видеообращения в Офисе Омбудсмана Украины заявили, что провели проверку в Мукачевском военном госпитале. Из соцсетей им стало известно, что находившийся в медучреждении военный объявил голодовку, как протест ради вежливого отношения к военным.

Мониторинг в госпитале провел представитель Уполномоченного по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков. В ходе проверки он обнаружил незначительные нарушения.

Госпиталь в Мукачево / Фото: Офис Омбудсмена Украины

Госпиталь в Мукачево / Фото: Офис Омбудсмена Украины

"В целом в Мукачевском госпитале достойные условия пребывания военных, а также была мгновенная реакция районных властей по обеспечению госпиталя водой", – говорится на сайте Уполномоченного.

Среди проблем, выявленных в госпитале: отсутствие психолога и психиатрического осмотра пациентов, недоступность в полном объеме до второго этажа хирургического и травматологического отделения, потребность в обустройстве внешнего лифта и санузлов. Кроме этого, в госпитале не хватает кнопок оперативного вызова медперсонала, он осуществляется с помощью мобильного телефона у дежурной медсестры. Аппарат компьютерной томографии в госпитале есть, но он не введен в эксплуатацию, поэтому пациентов постоянно транспортируют в другие медицинские учреждения Закарпатской области.

После общения с представителем Уполномоченного военнослужащий Александр Кухарчук отказался от голодовки.

Госпиталь в Мукачево / Фото: Офис Омбудсмена Украины

Госпиталь в Мукачево / Фото: Офис Омбудсмена Украины

Спецпрокуратура также проверит госпиталь

После видеообращения военного в Закарпатской специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона также заявили, что проверят Мукачевский госпиталь.

По факту вероятного небрежного отношения к военной службе медиками там зарегистрировали уголовное производство. Предварительная правовая квалификация – ч.4 ст.425 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проверяют информацию, изложенную в видеообращении военного. Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове.

Что говорят в госпитале

На сайте Мукачевского военного госпиталя и на его официальной странице в Facebook скандал вокруг медучреждения не комментировали. Сайт ТСН.ua обратился за комментарием к заместителю главного врача (начмеду) медучреждения, однако общаться он отказался.

Кто такой Ярослав Годунок

Отметим, что Ярослав Годунок, записавший эмоциональное видеообращение о Мукачевском госпитале – бывший секретарь Бориспольского городского совета, которого президент Владимир Зеленский четыре года назад выгнал с заседания и назвал "разбойником".

"Выйди отсюда разбойник, плохо слышишь меня?" – сказал Зеленский Годунку. Цитата быстро стала мемом.

Сейчас Годунок является бойцом одного из добровольческих формирований. Он взял себе позывной "разбойник". В Instagram Корм называет себя "народным разбойником".

Напомним, с 1 августа в Украине изменяют порядок мобилизации. Срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы. Изменяется и система начисления выплат военным.

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