Скандал в "Хлебном" получил продолжение: что об инциденте говорят в заведении

Громкая история, произошедшая в киевском кафе-пекарне "Хлебный" с черниговской пенсионеркой Евгенией Рохлей, получила продолжение.

Детали – от корреспондентов ТСН.ua.

Как рассказала в комментарии ТСН.ua волонтер Людмила Черкас, у нее появилась информация, что Евгения вернулась к себе домой, в Ичню Черниговской области, а вскоре волонтеры намерены помочь ей убрать двор и обустроить быт в доме.

"Есть план помощи для этой женщины, мы сегодня будем его публиковать. Можно ожидать того, что к ней уже скоро придут волонтеры, которые помогут по хозяйству, — рассказала нам Людмила. — Перед этим мы были в Ичне, возле дома госпожи Евгении. Мы Поехали туда для того, чтобы самим разобраться в ситуации, вместе с представителями местных властей зашли во двор, увидели, что дом целый, но состояние в нем – там все плачевно. в заброшенном состоянии. Такая ситуация из-за того, что человеку 85 лет, он не может с ними справляться. Животных подкармливают соседи. Во дворе много мусора. Также выяснилось, что у пенсионерки есть задолженность за электроэнергию".

По словам Людмилы Черкасс, план помощи по Евгении Рохли будет насчитывать минимум три ключевых пункта : в случае необходимости предоставления медицинской и психологической помощи, обустройства быта и предоставления волонтерской помощи по месту жительства.

"Чтобы у этой женщины не было необходимости ездить искать помощи в других местах. У нее не осталось никого из родных. Муж и сын умерли. У нее остались ее животные, которых она не хочет отдавать. Категорически. Местные власти предлагали ей пребывание в доме престарелых", но она отказалась", — уточняет Людмила Черкасс.

Кафе сообщило о своей версии событий

Журналист ТСН.ua побывал в кафе-пекарне "Хлебный" на столичном Пассаже, откуда, по словам бывшего заместителя министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Анны Сергеевой, выгнали пожилую женщину.

"Ни в коем случае отсюда ее никто не выгонял. Она попросила чаю и поесть. Официант пошел приготовить для нее, все это можно увидеть на видео. В тот момент, когда она ждала, к ней и обратилась женщина. Как выяснилось впоследствии – это была замминистра. К этому можем добавить, что время от времени к нам заходят люди, которые просят чаю и поесть, мы не отказываем", — рассказала нам администратор заведения Ольга.

Во время разговора Ольга добавила, что после того, как история нашла огласку в сети, на ее личный телефон стали приходить обидные сообщения от бывших посетителей заведения. Как выяснилось, автор одного из них проклял даже кафе, услугами которого пользовался.

Скандал в "Хлебном": что известно

Напомним, в кафе-пекарне "Хлебный" на Крещатике 85-летнюю бабушку, которая зашла погреться и попросила поесть, официантка якобы выгоняла на улицу. Об этом в соцсети рассказала бывшая замминистра соцполитики по вопросам европейской интеграции Анна Сергеева, ставшая свидетелем инцидента. Анна Сергеева сообщила, что официантка дважды попросила бабушку выйти из кафе якобы по распоряжению администратора.

После этого эта история получила широкую огласку. В свою очередь волонтер Людмила Черкас приехала в Ичню на Черниговщине, где проживает бабушка Женя. Впоследствии в соцсети волонтер показала фотографии дома, где проживает женщина и пообщалась с ее соседями. Волонтер сообщила, что дом нуждается в ремонте, вокруг него нет забора, а голодные козы терроризируют весь город.

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