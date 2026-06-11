Депутат Ирпенского городского совета Валерий Степанюк / © из соцсетей

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Сеть взбудоражила видео, как в городском совете Ирпеня один из депутатов во время исполнения гимна Украины снимает ягодицы женщин-депутаток на телефон.

Скандальное видео распространяется по Сети и вызывает целую бурю эмоций у украинцев: от того, что это «неуважение к гимну государства», до «вот чем депутаты во время сессий действительно занимаются». А кто-то просто говорит, что депутат настраивал телефон, и кадры с ягодицами попали на камеру случайно. Кто даже заметил, что один депутат снимал ягодицы коллег, а еще один депутат снимал, как тот это делает.

Из источников в горсовете Ирпеня ТСН.ua узнал, что скандальное видео было снято во время сессии 28 мая.

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«Это произошло 28 мая во время исполнения государственного гимна на сессии горсовета. Человек с телефоном — это депутат Ирпенского городского совета Валерий Степанюк от партии „Свобода“, — рассказали источники в горсовете.

Там добавляют, что депутат ничего не объяснял, а просто фотографировал ягодицы коллег.

Дата публикации 15:14, 11.06.26 Количество просмотров 30 Вместо патриотизма — пикантные фото: в Киевской области депутата поймали за странным занятием на сессии

В полиции Киевской области сообщили, что жалоб или заявлений по поводу действий депутата к ним не поступало.

Сам Валерий Степанюк уверяет, что появление этого видео в социальных сетях — это элементы политической борьбы.

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«Дело в том, что я активно проталкиваю идею об отмене всех незаконных решений по выделению земли под торговые площадки. А мои оппоненты во главе с Михайлиной Скорик, не имея ничего более разумного — придумали эту дурню и выставили ее. Понимаете, я по специальности журналист. После каждой сессии в горсовете я делаю обзоры и публикую их в своем телеграмм-канале. Поскольку у меня нет оператора, то я самостоятельно снял план во время сессии, который мне был нужен. И где-то там попало это, что мои оппоненты раздули как скандал, — объясняет ТСН.ua Валерий Степанюк.

Депутат горсовета добавляет, что его оппонентам нужно было отвлечь внимание от того, что он говорил во время согласительного совета и сессии.

«Мои оппоненты идут на опережение, чтобы отвлечь внимание от того, что я заявлял во время сессии. Никаких задниц я не снимал. Просто снимал панораму, а коллеги стоят спиной. А ниже спины, что? Правильно, ягодицы. Поэтому действительно ничего запрещенного я не делал. А из-за этого раздули скандал», — уверяет Валерий Степанюк.

Ранее мы писали о том, что по Сети распространяется видео, как депутат фотографировал ягодицы коллег во время гимна.

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