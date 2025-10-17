В 2023 году подвальное помещение было исключено из фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Реклама

В Киеве разразился очередной скандал вокруг укрытия в жилом доме. Жители проспекта Отрадного, 40 сообщают, что их подвал, который использовался в качестве укрытия, внезапно стал частной собственностью.

Новый владелец приехал в дом, чтобы повесить замки на входной двери и закрыть жильцам дома доступ в подвал, который служил укрытием.

Жители опубликовали в Сети видео, как новоиспеченный владелец уезжает от дома. По словам людей, он отказался объяснять, на каких основаниях подвал дома стал частной собственностью и почему он запрещает людям ходить в укрытие.

Реклама

В этой истории больше всего возмущает, что на четвертом году войны такое возможно — подвал-укрытие становится чьей-то собственностью. А что делать людям во время обстрелов, если доступ к укрытию закрыт?

Что говорят в РГА?

В Соломенской РГА ТСН.ua сообщили, что по состоянию на 01.12.2020, подвальное помещение частной формы собственности на проспекте Отрадном, 40 площадью 248 кв. м. учитывалось как самое простое укрытие.

Но добавляют:

«После проверки в июне 2023 года указанное подвальное помещение признано как не рекомендованное для укрытия населения во время объявления воздушной тревоги, и исключено из фонда защитных сооружений гражданской защиты».

Реклама

Жителям рекомендуют воспользоваться укрытиями по адресу: проспект Отрадный, 36-В (подвальное помещение учебного заведения) и защитным сооружением гражданской защиты по адресу: проспект Отрадный, 44.

Интересно, что за период с 2010 года по настоящее время Соломенской РГА организационно-правовые мероприятия по отчуждению в частную собственность нежилых помещений, расположенных в жилом доме по адресу: проспект Отрадный, 40 не проводились.

Как объяснили в райадминистрации, после обнародования видео там начали поиски владельца и с ним якобы уже запланирована встреча.

«Сейчас выясняется, как подвальное помещение могло перейти в частную собственность. Разбираемся», — сообщили ТСН.ua в Соломенской РГА.

Реклама

Две разновидности подвалов: что следует знать

Эксперты говорят, что подвалы в жилых домах — это коммунальная или коммерческая недвижимость. И без имеющихся документов очень трудно понять, какой статус имеет помещение, ведь когда началась тотальная приватизация нежилых помещений коммунальной собственности, то подвалы начали активно приватизировать, особенно в центре Киева.

По словам Сергея Курганова, риелтора-практика и гендиректора риелторского объединения, подвальные помещения следует разделять на две группы:

Первая — это подвалы, служащие сугубо техническими помещениями. Обычно такие есть в пяти и девяти этажных домах. В таких подвалах пол насыпной песком или утрамбованной почвой и по всей площади проходят многочисленные коммуникации. Такие подвалы нельзя переделывать и изменять их целевое назначение, а тем более продавать.

Вторая — это помещения, которые изначально считались подвалом или полуподвалом, нежилыми помещениями с бетонным полом, нормальными стенами и минимумом коммуникаций. Такой подвал без проблем можно покупать или продавать, никаких вопросов не должно возникать, кроме налогов, потому что это коммерческая недвижимость.

Реклама

Что открывают в подвалах: от комнаты до спортзала

По словам риелтора, в Киеве жильцы первых этажей используют помещения подвалов для расширения жилой площади и кое-где самовольно. Бизнесмены обустраивают кафе, рестораны, аптеки, магазины и прочее.

«Подвальные помещения превращают в 1-2 комнаты к квартире. В полу прорубают проем и строят лестницы, а имеющуюся площадь переделывают под жилую. Даже случалось, что обустраивали небольшой спортзал. Но использовать такие “дополнительные метры” очень сложно без грамотной системы вентиляции. Более того, это опасно для здоровья из-за постоянной сырости и имеющейся микрофлоры. Да и продать такую квартиру почти невозможно», — объясняет риелтор.

Почему раньше не было проблем с подвалами?

Сергей Курганов говорит, что раньше было проще и с подвалами проблем не возникало, потому что все дома были на балансе у коммунальных предприятий и учреждений.

«Дом был на балансе и им распоряжался город, то есть в рамках РГА можно было решить вопрос долгосрочной аренды или приватизации с последующим выкупом подвальных помещений. Сейчас жители новых домов уже владеют не только квартирами, но и местами общего пользования — маршевыми лестницами, шахтой лифта, входной группой, чердаком и подвалом. Без согласия всех совладельцев дома продать помещение подвала невозможно. То же касается кооперативных домов», — отмечает эксперт.

Реклама

Как не приобрести «кота в мешке»

Тем не менее, он соглашается, что сплошь и рядом подвалы продаются и не всегда законным способом. Владельцы или желающие стать владельцами находят разные схемы, как изменить целевое назначение подвальных помещений. Поэтому следует детально изучать именно первичные документы, чтобы не приобрести “кота в мешке”.

«Нужно видеть первичные документы, почему подвал был передан на приватизацию и при каких условиях он перешел в частную собственность. Какой статус имеет эта недвижимость — техническое помещение или нежилое помещение. Нюансов очень много. В каждом случае нужно делать экспертный вывод — насколько рискованным может быть это соглашение», — объясняет специалист.

Частный подвал с табличкой «укрытие»

Глава риелторского объединения говорит, что к ним периодически обращаются с предложениями — продать подвал жилого дома.

«Когда доходим до первичных документов, становится понятно стоит ли приступать к соглашению по такой недвижимости. По последним соглашениям, у нас было подвальное помещение на Подоле, которое используется как укрытие, на нем даже была соответствующая табличка. Помещение находилось в частной собственности и человек пытался его продать. Здесь все законно. Смена владельца не может влиять на использование объекта в качестве укрытия. Несмотря на то, что именно там будет открыто, владелец должен оставлять доступ гражданам к укрытию», — подчеркивает Сергей Курганов.

Реклама

«Схематически полученные» подвалы, что это такое

Эксперт объясняет, если подвал на Отрадном использовался как укрытие, то новый владелец должен предоставить людям доступ в помещение.

«Если подвальное помещение имеет статус укрытия, то нет разницы, кто его владелец — частное лицо, государственное или коммунальное учреждение, доступ должен предоставляться людям. Если же не используется как укрытие, тогда владелец действует по своему усмотрению», — говорит Сергей Курганов.

Но в то же время специалист указывает на негативную тенденцию в столице с продажей подвальных помещений.

«Из опыта могу сказать, что обращений продать „схематически полученное подвальное помещение“ у нас было больше, чем обращений продать подвал со всеми необходимыми документами. То есть на два обращения продать законный подвал со всеми документами, приходится где-то 8-9 „схематически полученных“ подвальных помещений», — заключает риелтор.

Реклама