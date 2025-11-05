ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
653
Время на прочтение
1 мин

Скандал в Киеве: действительно ли ТЦК и полиция забрали учителя во время урока на глазах учеников

Инцидент произошел возле одного из столичных лицеев на Подоле.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Скандал с ТЦК в Киеве

Скандал с ТЦК в Киеве / © ТСН

В столичной школе на Подоле представители ТЦК и полиции якобы забрали учителя физкультуры на уроке.

Об этом сообщают некоторые телеграм-каналы, добавляя, что все происходило на глазах у учеников.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина в военной форме и полицейский тянут гражданского за руки. Все происходит на фоне припаркованных автомобилей. Человек пытается вырваться из таких объятий. За этим наблюдает еще один человек в камуфляже. В этот момент подъезжает микроавтобус и очевидно, что задержанного сажают в салон.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что такое событие произошло вчера на Подоле. Но не на территории заведения, а рядом с ним.

«Мужчина находился в розыске, потому что несвоевременно подал документы на отсрочку. На него был составлен административный протокол и его отпустили», — сообщили в полиции Киева.

Там не смогли назвать возраст задержанного и действительно ли это был учитель физкультуры.

Правоохранители добавляют, что мужчина которого задерживали: «учитель местного лицея, но какой предмет он преподает — неизвестно».

Раньше мы рассказывали, что мобилизацию в Украине меняют. Читайте, как ТЦК будет искать место жительства и работы мужчин.

Дата публикации
Количество просмотров
653
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie