Дата публикации
-
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
653
Время на прочтение
1 мин
Скандал в Киеве: действительно ли ТЦК и полиция забрали учителя во время урока на глазах учеников
Инцидент произошел возле одного из столичных лицеев на Подоле.
В столичной школе на Подоле представители ТЦК и полиции якобы забрали учителя физкультуры на уроке.
Об этом сообщают некоторые телеграм-каналы, добавляя, что все происходило на глазах у учеников.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина в военной форме и полицейский тянут гражданского за руки. Все происходит на фоне припаркованных автомобилей. Человек пытается вырваться из таких объятий. За этим наблюдает еще один человек в камуфляже. В этот момент подъезжает микроавтобус и очевидно, что задержанного сажают в салон.
В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что такое событие произошло вчера на Подоле. Но не на территории заведения, а рядом с ним.
«Мужчина находился в розыске, потому что несвоевременно подал документы на отсрочку. На него был составлен административный протокол и его отпустили», — сообщили в полиции Киева.
Там не смогли назвать возраст задержанного и действительно ли это был учитель физкультуры.
Правоохранители добавляют, что мужчина которого задерживали: «учитель местного лицея, но какой предмет он преподает — неизвестно».
