Скандал в Киеве: действительно ли ТЦК и полиция забрали учителя во время урока на глазах учеников

В столичной школе на Подоле представители ТЦК и полиции якобы забрали учителя физкультуры на уроке.

Об этом сообщают некоторые телеграм-каналы, добавляя, что все происходило на глазах у учеников.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина в военной форме и полицейский тянут гражданского за руки. Все происходит на фоне припаркованных автомобилей. Человек пытается вырваться из таких объятий. За этим наблюдает еще один человек в камуфляже. В этот момент подъезжает микроавтобус и очевидно, что задержанного сажают в салон.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что такое событие произошло вчера на Подоле. Но не на территории заведения, а рядом с ним.

«Мужчина находился в розыске, потому что несвоевременно подал документы на отсрочку. На него был составлен административный протокол и его отпустили», — сообщили в полиции Киева.

Там не смогли назвать возраст задержанного и действительно ли это был учитель физкультуры.

Правоохранители добавляют, что мужчина которого задерживали: «учитель местного лицея, но какой предмет он преподает — неизвестно».

