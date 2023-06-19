Скандал в Киеве: инженера, приветствовавшего Россию в Торезе, сделали ответственным за укрытие

В Киеве разразился скандал с главным инженером жилищно-эксплуатационного участка №901, оказывается, этот пост занимает человек, который в 2014 году принимал активное участие в антиукраинских митингах и организовывал псевдореферендум в Торезе. Теперь мужчина занимается укрытиями и бомбоубежищами в столице — его зовут Денис Яниев, он родом из Тореза Донецкой области.

Как отмечают киевские активисты, Денис Яниев – известный поклонник российских оккупантов. Он организовал антиукраинские митинги за так называемую "российскую весну" в городе Торез весной 2014 года и был одним из организаторов псевдореферендума. В Сети достаточно много видео и фото этого любителя России.

Денис Яниев в Торезе на пророссийском митинге в 2014 году и в Киеве в 2023 году у закрытого укрытия

Но после оккупации Тореза, этот человек спокойно переехал в Киев и смог устроиться на "теплую" должность главного инженера ЖЭКа в Соломенском районе.

Что говорят активисты?

По словам активистов, Яниев отметился тем, что регулярно хамит жителям, которые просят проверить укрытие или совсем не реагирует на просьбы людей.

"Именно цинично, что он как главный инженер непосредственно отвечает за укрытие. И собственно за этим ко мне местные жители и обратились. Регулярно хамит, ведет себя дерзко, по просьбе проверить и открыть укрытие не реагирует. В одном из укрытий помещение вообще заняли под ресторан. Люди жалуются не впервые, но руководству этого подонка плевать на жалобы людей, поэтому попросили меня помочь", — написал на своей странице в социальной сети Олег Симороз, киевский активист партии Народовластие и воин, получивший тяжелое ранение на фронте.

Что говорят в полиции?

В разговоре с активистами, обнародовавшими видео с любителем России, Денис Яниев вел себя очень чрезмерно и по-хамски. Категорически отказывался назвать свое имя и фамилию. Утверждая, что его подчиненные хорошо знают. На место пришлось вызвать полицию.

В полиции Киева, сайту ТСН.ua рассказали, что проверили личность главного инженера.

"Мужчину доставили в райотдел, провели проверку и передали СБУ. У него есть условный срок. Выяснилось, что мужчина получил два года условно, по части 2 статьи 110, приговор суда от 2021 года", — сообщили нам в полиции Киева.

Указанная статья – это финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Такое правонарушение карается лишением свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет и с конфискацией имущества.

Что говорят в Соломенской РГА?

В отделе по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Соломенской РГА сайту ТСН.ua рассказали, что мужчина работает в ЖЭУ №901 с 2015 года.

"Когда его принимали на работу, то у него не было судимостей, а дело, о котором идет речь, рассматривалось судом в 2021 году. Суд вынес ему приговор – 2 года условно. Ни суд, ни полиция, ни исполнительные службы не предоставили нам эту информацию. То есть мы не знали, что мужчина имеет судимость. А сам он этого тоже не рассказывал и продолжал работать. Сейчас он отстранен от занимаемой должности. Сегодня должен появиться приказ о его увольнении ", — рассказали нам Соломенской РГА.

Там добавляют, что руководство управляющей компании Соломенского района направило запрос в СБУ с просьбой разъяснить, как поступать в таких случаях. О том, что у мужчины была судимость, там узнали после заявления об этом активистов.

Скандал с укрытиями в Киеве

Выходит, что оборотень с 2015 года спокойно сидел на теплой должности в Киеве, еще и получал за это зарплату. Человек занимался тем, что открывал закрытые укрытия. В РГА добавляют, что на состояние укрытий Денис Яниев не влиял, просто проверял закрыты ли они или открыты.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал все подробности скандала с закупкой до укрытий Днепровского района "золотых" электроовощерезок и сковородок.

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