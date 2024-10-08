Скандал в Киеве: мужчина опозорился заявлениями о погибших военных, история получила неожиданный финал (видео)

Продолжение этой истории также не заставило себя ждать, все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

В Киеве неизвестный оскандалился возле импровизированной аллеи памяти павших воинов! Он записывал видео и некорректно высказывался о погибших защитниках. Среди них его высказывания были в нецензурной форме. Более того, мужчина на видео был недоволен рекламой некоторых подразделений Сил обороны Украины. Их бойцов автор роликов назвал "неонацистами". Однако продолжение этой истории также не заставило себя ждать.

Все подробности – в эксклюзиве TSN.UA.

Неизвестный унижал память павших воинов!

В Киеве мужчина, мягко говоря, некорректно вел себя возле импровизированной аллеи памяти павших воинов на Майдане Незалежности. Он пренебрежительно высказывался о защитниках, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами, и делал заявления о "культе смерти" посреди украинской столицы. Неизвестный записывал видео, обращаясь к кому-то, кого он называл разнообразными нецензурными словами, и спрашивал, готов ли он "лечь здесь рядом", снимая флаги, которые установили родные и друзья павших. Соответствующие кадры распространили в Сети.

Также мужчина на видео был недоволен рекламой подразделений Сил обороны Украины, в частности, "Азова" и "Кракена". Их бойцов автор роликов назвал "неонацистами" – в целом он повторял главные тезисы российской пропаганды, в том числе и о "бандеровцах".

Называл погибших Героев «у*банами» и радовался их смертям: в Киеве задержали мужчину

"Искренние" извинения

Скандальная история мгновенно облетела соцсети. Видео с позорным поведением мужчины шокировало украинцев. Однако и продолжение этой истории не заставило себя ждать. Позже в Сети появилось и так называемое извинение – мужчина "извинился" сразу у всех, кого он мог оскорбить своими "слишком резкими словами". Он заявил, что ему цитирую: "сыпятся сраные сообщения". После этого он пытался оправдаться своей якобы "благородной деятельностью", которая якобы связана с обучением детей и концертами в детдомах. В этом же видео мужчина назвал свою фамилию – Виценко.

Кем оказался мужчина?

Как пишет OBOZ.UA, вероятно, мужчина на видео – это Денис Виценко – "киевский музыкант, основатель музыкальных проектов, музыкальный преподаватель, автор многих песен и человек, отыгравший множество концертов", как о нем пишут в Сети.

Злоумышленника поймали!

А уже 8 октября в полиции Киева сообщили, что задержан злоумышленник. Им оказался уроженец Харькова 1979 года рождения, который в последнее время проживает в столице.

"Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой мужчина, используя ненормативную лексику, негативно высказывался в сторону украинского общества и унижал военных, в том числе защитников, погибших защищая украинский народ от российского агрессора. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками установили личность злоумышленника и задержали его вблизи места жительства. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. такие действия законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – рассказали в полиции.

Любительница "русского мира"

Тем временем в Киеве правоохранители задержали еще одну любительницу "русского мира". Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность и оперативно задержали женщину, которая радовалась взрывам и насмехалась над горожанами, которые бежали к укрытию во время российской атаки на столицу 7 октября.

"Восхваляла российского агрессора на столичном вокзале – полицейские задержали злоумышленницу. Во время мониторинга соцсетей полицией была обнаружена видеозапись, на которой женщина свысока высказывалась в отношении граждан, направлявшихся к укрытию во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского СБУ. установили личность и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала Нарушительницей оказалась уроженка Донетчины, 2001 года, которая в последнее время проживала в столице. Пправоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", – рассказали в полиции.

Нарушительницей оказалась уроженка Донетчины, 2001 года рождения, Алина Волошина, которая в последнее время проживала в Киеве. А вот и то самое видео, благодаря которому Алина "прославилась".

В Киеве на вокзале женщина радовалась взрывам и насмехалась над местными

Пользователи Сети нашли TikTok-страницу Волошиной. Некоторые TikTok-ролики женщины откровенно шокируют. Волошина сняла ряд видео, на которых демонстрирует свое обожание в адрес агрессорки России. Она поддерживает так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также увлекается террористами из ППК "Вагнер". В частности, на одном из роликов женщина наложила на лицо виртуальную маску с картами временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины в цветах российского флага. Для аудиосопровождения любительница "русского мира" выбрала песню, в которой, в частности, содержатся следующие слова: "Для меня Россия – мама, папа – яркий триколор. Те, кто валят за границу – это семьи позор". Вот действительно, какой позор. Так и хочется сказать: чемодан, вокзал, болота.

Сейчас же правоохранители тщательно исследуют контакты Алины Волошиной. Об этом источники в правоохранительных органах рассказали ТСН.ua.

"Исследуется ее телефон, изучаются ее контакты. Также будет решен вопрос об открытии уголовного производства", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан мужчина, который унижал военных и негативно высказывался в сторону украинского общества.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Б*ндеровцы с**ные, сюда ложитесь!" СКАНДАЛ В КИЕВЕ! Мужчина опозорился заявлениями о военных!

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