Скандал в Киеве: парализованного мужчину вывезли из больницы и бросили замерзать возле метро

Парализованный мужчина оказался на улице и мог просто замерзнуть у станции метро

В Киеве возле станции метро «Зверинецкая» разгорелся громкий скандал, вызвавший волну негодования в социальных сетях. Прохожие заметили беспомощного мужчину со свертками и костылями, который сидел на парапете. Он рассказал людям, что там его оставили медики. У человека не было при себе ни денег, ни телефона, и он мог просто замерзнуть на улице.

Историю в Сети рассказала киевлянка Лилит Скраклий, которая первой бросилась на помощь.

Выбросили из больницы и оставили умирать на улице: версия свидетеля

Женщина пишет, что мужчина, сидевший на парапете, был совершенно трезв, чист, но парализован.

«Сказал, что он парализован и его выбросили из больницы. Сказал, что сидит уже долго, никто не подходил, и ему очень холодно. Близких и родных у него в Киеве нет, идти ему некуда. Телефона нет. Попросил вызвать полицию или скорую», — пишет Лилит Скраклий.

К счастью, по вызову приехали полицейские, которые вызвали скорую помощь. Но, по словам женщины, медики не хотели забирать этого мужчину.

Свидетельница также рассказывает, что пыталась найти человеку место в приютах для бездомных, но там ей отказали, поскольку не принимают парализованных. Автор сообщения убеждена, что медики должны были забронировать место в приюте в Ясногородке и переместить туда пациента.

«Вместо этого врачи вывезли парализованного пациента и бросили в 200 метрах, прямо на парапете возле метро. Он мог там просто замерзнуть и умереть. Я уговорила скорую отвезти его обратно в больницу. И в больнице оказалось, что у человека был инсульт недавно и что они просто не нашли, в какое отделение его поместить. Поэтому они просто выбросили беспомощного человека на улицу», — добавляет Лилит Скраклий.

Шок и вопросы к обществу

Женщина, которая помогла мужчине, откровенно шокирована ситуацией.

«Я все еще в шоке. Что происходит в нашей стране? Как люди, которые давали клятву Гиппократа, могут выбросить другого человека на улицу просто умирать? Почему в стране, где война, люди проходят мимо других людей? Почему в нашей стране люди, если не могут обеспечить себя сами — просто умрут?», — задается вопросами Лилит Скраклий.

Что говорят в Департаменте здравоохранения: официальная версия

ТСН.ua обратился за разъяснениями в Департамент здравоохранения КГГА, где уже начали выяснить подробности инцидента с больным.

Там подтвердили, что мужчина 1962 года находился на лечении в отделении нейрохирургии КНП «Киевская городская клиническая больница №12» с 6 октября по 26 ноября. Диагноз пациента: закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга.

В Департаменте добавляют, что неврологически у пациента есть гемипарез — частичный паралич или слабость одной половины тела. Это состояние является давним и связано с перенесенным ранее острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом), которое произошло, по словам больного, давно.

Пациент «мог ходить» и отказался от приюта

Медики уверяют, что мужчина, несмотря на диагнозы, может ходить, и во время пребывания в стационаре он даже ходил в магазин.

Представители Департамента подчеркивают, что никто его не выбрасывал или оставлял у станции метро:

«Муж без места постоянного проживания, из Херсонской области, находился в приюте в Ясногородке, откуда сбежал. Во время пребывания на стационарном лечении к больному вызвали представителя Департамента социального обеспечения КГГА по решению вопроса о переводе в приют в Ясногородке, от чего пациент категорически отказался и подписал отказ — соответствующие документы есть в департаменте социального обеспечения», — отмечают в Департаменте здравоохранения.

Медики утверждают, что закрытая черепно-мозговая травма была вылечена, что подтверждено контрольной компьютерной томографией.

«Пациент был выписан из отделения нейрохирургии 26 ноября около 14.00, больницу он покинул самостоятельно. Больному дали одежду, в том числе пальто и обувь. Потом, скорее всего, он сел в переходе, где его и нашли прохожие», — рассказывают ТСН.ua в Департаменте здравоохранения.

После того, как его повторно привезли в больницу, мужчину осмотрел нейрохирург. В настоящее время пациент направлен в неврологическое отделение Киевской городской клинической больницы №18.