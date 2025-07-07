Последствия ракетного удара / © ТСН

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В Киеве год назад Россия ракетами разрушила жилые дома. Тогда россияне прицельно били по столице, в частности, и по Охматдету. Практически все внимание того адского понедельника было приковано к детской больнице.

8 июля 2024 года в одной из пострадавших пятиэтажек обвалился подъезд — погибло 13 человек, среди них 5 детей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

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В Голосеевском районе Киева строители готовятся демонтировать дом, в который попала российская ракета.

«Говорят, что будут подъезд весь сносить. Отстраивать заново. А даже крана нет, но уже площадку сделали под кран. Может, что-то будет», — говорит владелец разрушенной квартиры Сергей Захарченко.

Мужчина рассказывает, что его квартира полностью уничтожена, а он и жена — чудом выжили после жуткой атаки РФ.

«Кирпичную пятиэтажку разорвало в результате ракетного удара 8 июля 2024 года. С тех пор подъезд без торцевой стены. Его отключили от воды, газа, отопления. Владельцы двух десятков разрушенных квартир не платят за квартплату. Но им до сих пор приходят платежки за содержание дома и вывоз мусора», — отмечает Ирина Кондрачук.

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О коммунальных проблемах этого дома ТСН уже рассказывала зимой. Но они не решены до сих пор. Половина жителей временно пустующего подъезда платит, остальные — нет.

История типичная для многих городов Украины. Но решить вопрос оплаты за услуги управления многоквартирным домом на период военного положения нардепы пока не смогли.

«В подъездах руины, как и были, потому что нам сказали, что их будут восстанавливать, а у нас нет счета, за который это восстанавливать. Потому что треть, практически, взносов — отсутствует. И чтобы дом дожил до того момента пока его восстановят — все равно надо каким-то образом. 300 гривен — это не такие уж страшные средства», — говорит заместитель председателя правления ЖСК «Железнодорожный» Татьяна Малецкая.

Решить проблему, по словам юристов, могут разве соседи из уцелевших подъездов, которые пострадали меньше — если согласятся взять дополнительные расходы на себя.



«Это реально неурегулированный вопрос. Это же мы не создавали эту проблему. Мы просто с ней столкнулись. И до сих пор нет опыта, как люди выходят в этих случаях», — говорит Татьяна Малецкая.

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«Мы с самого начала собрали общее собрание и решили, что на оплату труда моего, что я хожу по всем этим инстанциям — каждая квартира выплачивает мне по 200 гривен», — говорит председатель ЖСК «Сокол» Татьяна Гладкова.

Дата публикации 14:41, 07.07.25 Количество просмотров 28 Целые подъезды погребли под собой людей! Киев вспоминает самый ужасный ракетный обстрел

Делится опытом председатель ЖСК на Сальского 19. Это уже Шевченковский район Киева. Пятиэтажка, которую в тот же 8 июля 2024 года, прошила российская ракета. Четвертый подъезд тогда сложился. Пятый — остался оторванным. Под завалами погибли 13 человек. Из них 5 — дети.

В течение года здесь никто не живет. Ремонтники заехали сюда только месяц назад. Уже демонтировали коммуникации и остатки двух подъездов. Вывезли строительный мусор. Уцелевшую часть кирпичного дома планируют укрепить. Еще половину, а это более двух подъездов, достроят монолитными.

На Голосеево работы меньше — там отстроят санузлы и комнаты, в квартирах, которые пострадали. В обоих домах планируется самый простой социальный ремонт.

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Киеву восстановление обеих пятиэтажек будет стоить не менее 72 миллионов гривен. По документам завершить работы планируют до конца этого года. Но при таких темпах жители на возвращение в жилье под Новый год даже не надеются. Рассчитывают на весну-лето следующего года.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 14:00 новости 7 июля. Удары РФ по ТЦК! Воздушный коллапс в России! Годовщина обстрела Киева!