Скандал в Киеве: полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал "посадить ее родителей"

Правоохранитель изнасиловал ребенка. Он также угрожал ей тем, что "отец не вернется с войны, а ее бабушку посадят в тюрьму"

В Киеве к 11 годам лишения свободы приговорили бывшего участкового, изнасиловавшего малолетнего ребенка, а чтобы девочка молчала — угрожал "посадить в тюрьму ее родителей".

Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда г. Киев.

Что известно об изнасиловании малолетней девочки

По данным суда, подозреваемый в июле 2022 года вместе с семьей переехал из Луганской области в Киев. В столице его назначили на должность участкового офицера полиции сектора участковых офицеров полиции отдела превенции Бучанского районного управления полиции ГУ НП в Киевской области.

Тогда его падчерица познакомилась с потерпевшей, 2013 года рождения. Девочка пригласила новую подругу домой, где познакомила с отчимом. Мужчина с мая 2023 года начал общаться с ребенком через Telegram. Он заставлял девочку присылать ему интимные фото. Далее участковый начал требовать от ребенка вступить с ним в половой акт. В то же время мужчина угрожал, что если этого не произойдет, то он "посадит родителей девочки в тюрьму". Впоследствии мужчина несколько раз изнасиловал ребенка.

Подозреваемый на суде вину отрицал

Подозреваемый на суде вину категорически отрицал. Он заявил, что с 2006 года работает в правоохранительных органах. К потерпевшей он якобы звонил, чтобы узнать, где находится его падчерица.

Мужчина утверждал, что якобы «девочка ему предложила себя», чтобы получить деньги. Однако он якобы "отказался". Впоследствии правоохранителя задержали сотрудники ГБР.

Участковый обвинил девочку в "аморальном" поведении и назвал ее семью "неблагополучной".

Жена подсудимого и его падчерица стали на сторону подсудимого, обвиняя потерпевшую в "непристойном поведении". Они заявили, что мужчину якобы оклеветали.

Ребенок рассказал о насилии и угрозах копа

Потерпевшая на суде рассказала, что отчим ее подруги около 10 раз приставал к ней. Она вспомнила о фактах изнасилования. Также она отметила, что мужчина угрожал "посадить ее родителей". Об издевательствах она рассказала своей подруге, а та — ее бабушке.

Что рассказали мать и бабушка ребенка

Бабушка девочки отметила, что обо всем узнала от соседки. Мать девушки на суде рассказала, что она работает в Польше, а ее дочь живет с бабушкой. В июле 2023 года она узнала о сексуальном насилии и сразу вернулась. Женщина отмечала, что подсудимый также может быть причастен к изнасилованию своей падчерицы.

"Дочь ей рассказывала, что обвиняемый ей сначала писал сообщения, потом начал звонить, в дальнейшем начал угрожать, что если она не будет приходить, то бабушку посадят в тюрьму. Также обвиняемый говорил ее дочери о том, что она не вернется из Польши, и что ее отец не вернется с войны. Дочь рассказывала, как обвиняемый насиловал ее, заставлял раздеваться. Указанные действия совершались и в авто обвиняемого, в квартире, где проживает обвиняемый, в посадке. В мае 2023 года обвиняемый передавал ее дочери 500 гривен якобы просто так", - говорится в показаниях девочки.

Материалы суда

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 УК Украины. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Суд запретил мужчине занимать должности в правоохранительных органах и заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и образованием несовершеннолетних и малолетних лиц сроком на 3 года.

Мужчину также лишили звания "старший лейтенант полиции".

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Читайте также: