Скандал в Киеве: прокурор задействовал связи, чтобы посадить волонтера на 8 лет из-за ковриков c мусорника

В Киевской области мужчина на автомойке забрал себе брошенные коврики. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. Ведь коврики оказались не простыми, а прокурорскими. И на их поиски в тот день бросили почти всю полицию Киева.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки Марии Ковалевой.

Что известно о Владимире Гаврише, обвиненном в краже ковров

Владимир Гавриш - предприниматель и волонтер в модульном городке в Гостомеле. Здесь он стал комендантом временного жилья для сотни людей из разрушенного врагом города.

"Я сам переселенец 2014 года из Донецкой области. После 24 февраля, когда в Бородянке уже была деоккупация, нужно было устанавливать такие же городки, чтобы размещать людей, которые пострадали. Это был первый городок в области. И потом был уже приобретенный опыт и пришел в Гостомель. Здесь тоже был нужен такой городок", - говорит Владимир Гавриш.

Владимир думал, что коврики выбросили, а потому взял их

Во времена оккупации Киевщины Владимир мародерства видел много, даже сам становился жертвой, но и не подозревал, что закон однажды обернется против него.

В прошлом году в статью 185 Уголовного кодекса, то есть "кража", добавили часть 4, а именно - совершение кражи в условиях военного положения. Наказание за такое преступление от 5 до 8 лет лишения свободы. Как говорят адвокаты, за первый же год было открыто более семи тысяч таких дел.

Инцидент произошел летом, когда Владимир только стал отцом, и решил помыть машину, чтобы забрать жену из роддома. Дочь Амиру семья очень ждала. На автомойке и случилась неприятная ситуация.

"Увидел, что ближе к мусорнику, такому маленькому, лежали коврики. И я подумал, что они не нужны и их оставили здесь, потому что в урну они не влезут, а большого мусорника там нет", - говорит Владимир.

Владимир Гавриш

Эксперт говорит, что водители покидают коврики

Независимый эксперт Виктор Надюк имеет стаж за рулем 23 года, он разрабатывает пособие "негласный кодекс водителя". Виктор не знаком ни с одним участником этой истории, сейчас защищает Украину на Херсонском направлении в силах ПВО. Прямо с передовой рассказывает о своем опыте.

"Такая ситуация и у меня была, покупал ковры для авто, заехал на автомойку самообслуживания, помыл машину, новые постелил, а свои ковры оставил там возле мусорки, просто положил, кому нужно - пусть забирают", - говорит он.

Мужчину задержали после того, как он забрал коврики

Владимир Гавриш забрал коврики и поехал готовиться к встрече жены из роддома. Радость от того, что уже скоро привезет дочь домой была настолько большой, что на странные вещи, которые начали происходить после автомойки даже не обратил внимание - в частности ему начали звонить и требовать забрать авто. Далее - мужчину окружили и задержали.

Владельцем ковриков оказался прокурор. А звонили Владимиру, чтобы установить его местонахождение.

"Если человек их там забыл и вернулся и у нас получилось такое непонимание скажем так, то давайте я позвоню и извинюсь, мне не сложно. Адвокат позвонил и говорит, ситуация не очень хорошая, потому что это не просто коврики, а коврики прокурора, который работает в администрации Генерального прокурора", - говорит Владимир.

Владимир Гавриш

Коврики прокурора искали патрульные, оперативно-розыскные и следственные группы

Из-за прокурорских ковриков, которые судебные эксперты оценили в 880 гривен, были задействованы патрульные, оперативно-розыскные и следственные группы.

Пострадавшего прокурора зовут Валерий Кравчук. Он прокурор отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности при Офисе Генерального прокурора. Известен многочисленными публичными и образовательными выступлениями и конференциями на тему прокурорского поведения и этики, реформ в прокуратуре, выявления коррупционеров среди коллег.

Валерий Кравчук

В разговоре с журналистами он утверждает, что действительно стал жертвой преступления и вызвал полицию. Почему она так быстро и эффективно отработала – не знает, но думает, что именно так происходит всегда.

Чтобы дело не дошло до суда – предлагали заплатить 5 тысяч долларов

Владимир Гавриш говорит, что это еще не все, мол, чтобы дело не дошло до суда – он должен заплатить 5 тысяч долларов.

Адвокат подсудимого добавляет – большую проблему в этом деле составляет именно прокурорская должность потерпевшего Кравчука.

Что известно о семье прокурора

Старший брат Валерия Кравчука - Владимир Кравчук тоже человек с должностью, он судья Верховного суда. Еще во Львове во времена Януковича и позже он получил недвижимость на несколько миллионов долларов.

Когда должность в Верховном суде стала реальностью, все имущество было разбросано через отчуждение на родственников и коллег жены, "скромного" нотариуса с годовым доходом в полтора миллиона гривен.

По официальным данным в Верховном суде Владимир Кравчук, как и брат Валерий, в прокуратуре просто нищает. Хотя за это время принял несколько сомнительных скандальных решений. Например, это именно он дал разрешение застроить Летний театр в городском саду Одессы, чем поднял громкий шум в городе-миллионнике.

В отличие от брата-судьи, брат-прокурор громких скандалов не любит. Должность Валерия Кравчука в органах по-простому называется "особист" - тот, кто по-тихому должен проводить внутренние расследования в системе. Поэтому в любое время потом может получить нужную информацию о любом из коллег. Таких ни в одной системе не любят, но и ссориться с ним никто не желает, не должен был бы с ним ссориться и простой смертный водитель.

У дочери Владимира обнаружили опухоль

Пока журналисты готовили сюжет к эфиру, Владимир Гавриш узнал еще одно страшное известие, гораздо более страшное, чем наказание за прокурорские коврики. Его четырехмесячную дочь Амиру срочно направили на анализы в Одессу, у ребенка обнаружили опухоль.

Владимир Гавриш с семьей

Малышке уже сделали две химии, стоит вопрос об удалении глаза. Между больницами и постоянной заботой о жителях модульного городка Владимир вынужден заниматься еще и делом злосчастных прокурорских ковриков.

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Напомним, экспрокурора Ильницкого, отыгравшего пышную свадьбу во Львове, разыскивает полиция.

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