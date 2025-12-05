Скандал в Киеве: в мэрии дали пошаговый совет киевлянам, которых покинул частный жэк

Киевлянам советуют: создавать ОСМД, не игнорировать имеющиеся проблемы и разобраться с ценами на услуги

Реклама

В КГГА прокомментировали ситуацию со скандалом, когда частный жэк отказался обслуживать четыре многоквартирных дома в Киеве из-за долгов.

В городской администрации дали советы, что делать людям.

В мэрии подчеркивают, что базовым принципом эффективного управления многоквартирным жилым домом является способность его жильцов, а точнее совладельцев, принимать совместные решения.

Реклама

При этом действующее законодательство не заставляет в обязательном порядке создавать ОСМД, коллективные решения могут приниматься на домовом собрании и без наличия ОСМД. Тем не менее, создание ОСМД упрощает ряд процессов и открывает более широкие перспективы дома в плане привлечения финансирования на нужды дома.

В доме, по меньшей мере, следует организовать актив или инициативную группу, которая имела бы право представлять интересы жильцов в процессе решения проблемных моментов или в вопросах ремонтов или модернизации.

«Для урегулирования взаимоотношений с управляющей компанией людям нужно определить актив, разобраться с ценами и затратами, сверить задолженность, качество обслуживания и перспективы технического состояния. Имея объективную картину по дому, жители могут принять решение — создавать ОСМД, выбирать нового управляющего, вести переговоры с существующим и тому подобное», — отмечает Юлия Грамотная, советник заместителя председателя КГГА.

Она подчеркивает, что всегда единственно ошибочным вариантом будет игнорирование проблемы и нежелание заниматься собственным имуществом. Либо мы это делаем самостоятельно, либо делегируем кому-то, но все дома нуждаются в хозяевах, а многоквартирные — тем более.

Реклама

Напомним в Киеве разгорелся скандал, связанный с управлением многоквартирными домами. Частное общество отказалось обслуживать четыре многоэтажки в разных районах города. 28 ноября граждан поставили перед фактом, что от 1 февраля 2026 года обслуживание будет прекращено, а им следует создавать ОСМД или искать другую компанию.