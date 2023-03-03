"Дед насиловал меня 13-летнюю": экс-участница киевского хора обвинила руководителя в секс-преступлениях

В соцсети разгорается новый громкий скандал – бывшая участница хора одного из районных Дворцов детского и юношеского творчества Киева, 23-летняя киевлянка, режиссер Анна Хижняк публично рассказала, что несколько лет назад была неоднократно изнасилована мужчиной, на то время - руководителем хора.

Меньше чем за сутки на ее пост в Facebook отреагировали почти 2 тысячи украинцев, несколько сотен высказали слова поддержки и пожелали довести дело до конца.

В своем посте Анна Хижняк рассказала о совершении тяжкого преступления в отношении нее.

"Всегда виноват насильник. Но, к сожалению, это правило не действует в хоре "Зарница", где Заслуженный учитель Украины приставал, добивался и даже насиловал несовершеннолетних девочек, — написала Хижняк. — И я стала одной из жертв. В хор я пришла в 2012, когда мне было 12. Я переехала из другого города, где у меня не было друзей, но было много комплексов, которыми "он" воспользовался. Первый год все было невинно: новое хобби, новые люди, первые концерты и путешествия зарубеж. Но зимой 2013 года все изменилось. После концерта я пошла занести костюм. Из преподавателей тогда был только "он". Это было после Нового Года. "Он" начал меня поздравлять с праздниками, поцеловал в щеку — раз, поцеловал в другую щеку — два, засосал в губы, держа руки на моей груди — три. Шок. Непонимание. Ступор. Спасло то, что в кабинет зашла другая девочка".

Далее она продолжила, рассказывая другие подробности: "Часто на занятиях педагоги брали себе для репетиции определенные голоса (что было удобно, было аж 3 кабинета). Одна преподавательница могла взять первое сопрано, другая второе сопрано, но "он" пытался взять альтов и именно вторых, где пела я. В хоре это довольно редкий голос и часто я пела сама (а на концерте нас могло быть максимум 3-5 человека из этого голоса). Идеальные обстоятельства. И "он" брал меня, чтобы заниматься со мной "пением" в отдельном кабинете. Эти приставания были даже в поездках. В 2015 году после концерта в Скадовске мы ехали плацкартом домой, на который "он" купил билеты и распорядился местами таким образом, что он был на нижней полке и с правой стороны как раз мое место снизу. Ночью я просыпалась от того, что он лапает меня. Вокруг все спят. А напротив него на верхней полке (где по 4 места) спит его жена, которая также является руководителем этого хора. Страх.Страх закричать. Страх, что она может бодрствовать и будет кричать и обвинять меня, что это я его соблазнила. И с этим страхом я ходила и молчала 9 лет. Я чувствовала вину за то, что природа дала мне 6 размер груди, пропорциональную фигуру и рыхлые губы. Лапанье, приставание, секс. С несовершеннолетней мной ”.

И к этому автор поста добавила: "В 22 года я впервые нашла силы поделиться, что со мной происходило. Об этом узнал мой муж, который поддержал меня. Как вы думаете, как это сказать своему мужу, что первым, кто у тебя был, это дед извращенец, которому за 70, у которого жена и двое сыновей? Дед, который водил тебя на отдельную квартиру, чтобы насиловать тебя. Дед, который в соседнем кабинете гнет тебе голову, чтобы ты сделала ему минет, когда за стенкой его жена занимается пением с другими девочками".

В комментарии для ТСН.ua автор поста подтвердила еще раз обнародованную информацию.

"В посте я написала о том, в чем я уверена", – твердо ответила нам Анна.

На наш вопрос о том, где происходило изнасилование, Анна ответила так: "Было в учреждении, которое я пока не могу назвать. Было на отдельной квартире, куда он водил, я уверена, не только меня. Происходило это все в Киеве. Когда все это происходило впервые, мне было 13 лет".

На вопрос о том, почему она молчала столько лет, Анна ответила следующее: "Был страх, что меня оставят виноватой, несмотря на то, что я ребенок. Его там просто обожают в прямом смысле слова. Я очень рада, что некоторые девушки сейчас откликнулись и могут помочь мне в этом процессе, дойти до правоохранительных органов. На тот момент я была одна, опасалась".

По словам Анны, она сейчас разыскивает свидетелей и готовит обращение к правоохранителям. Кроме того, Анна объяснила, почему опубликовала это сообщение именно сейчас.

"Когда я рассказала мужу и родителям, мы пошли с мужем в это учреждение. Его (обидчика – Ред.) уволили. Для меня это было морально тяжелым. Против меня были его фавориты, хористки. Морально я была не готова ни к чему. Мне требовалось время поработать с психотерапевтом, с которым я общаюсь и сейчас. Потом началась война, было не до того", — уточнила девушка.

На уточняющий вопрос о том, сколько было совершено фактов изнасилований в отношении нее, Анна ответила так: "Несколько раз".

Резюмируя, Анна Хижняк добавила, что в публичной плоскости не озвучивает фамилию обидчика: "Я не могу называть фамилию, потому что сейчас идет подготовка для обращения в правоохранительные органы и я не могу разглашать фамилии и имя".

Заявил, что "надо поставить этого человека на место"

Из собственных источников ТСН.ua узнал, о ком идет речь и обратился за комментарием к этому мужчине. У него мы спросили, известно ли ему об обвинениях в его адрес, причастен ли он к изнасилованию и что он может сказать по этому поводу.

"Я даже не могу ничего сказать. В нашем Дворце, хоре такого не было. Я работал много лет. Не могу даже сказать, какова цель этой информации. Думаю, у нее какая-то цель. Или шантажировать меня? За всю жизнь у меня не было врагов. Эту девушку я помню, сейчас она сценарист и режиссер. У меня никогда не было с ней конфликтов. С моей стороны нужно что-то делать, чтобы поставить на место этого человека. С другой стороны – мне уже 81 год", — ответил он нам.

Полиция начала проверку

В свою очередь, следствие полиции Киева уже начало проверку обнародованной Анной Хижняк информации. Об этом нам сообщила спикер столичной полиции Юлия Гирдвилис. По предварительным данным правоохранителей, заявления о совершении этого преступления еще не поступало.

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