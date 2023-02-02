Скандал в КНТЭУ: преподаватель отправляла студентов на фронт на просьбы вести лекции на украинском (видео)

Преподаватель заявила, что русскоязычная и спросила студентов, почему они и их родители не на фронте.

В Киевском национальном торгово-экономическом университете (КНТЭУ/ДТЭУ) вспыхнул скандал. Студенты выложили в Сеть запись, на которой преподаватель отправляет их на фронт на просьбы вести лекции на украинском языке.

Как сообщили ТСН.ua в университете, преподавателя кафедры статистики после скандала уволили.

"Совесть у вас есть? Ваши родители дома с вами? Кто из вас в окопах сидит? А сами вы почему здесь, почему не на фронте? Вам есть 18 лет. Почему вы не в добровольцах, скажите мне... Я русскоязычная. Хочу спросить вас, украиноязычных, почему вы сидите дома? Ваши родители почему дома сидят?", – высказалась преподаватель.

В официальном сообщении вуза говорится, что коллектив университета осуждает такие действия преподавателя. Решение об увольнении было принято администрацией.

"ДТЭУ занимает категорическую позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины. В университет поступило обращение студентов и материалы о нарушении преподавателем Иванченко Н. А. педагогической этики, использовании языка агрессора и неправомерных высказываний в адрес студентов", — сообщили в университете.

Скриншот со страницы КНТЭУ в Телеграм

Однако в комментариях к скандальному видео в Сети студенты жалуются, что некоторые преподаватели "даже читать на украинском не умеют". В университете такую информацию отрицают.

Скриншот из TikTok

Скриншот из TikTok

"Я, как бывшая студентка университета, такого ни разу на своем пути не видела и все мои пары, все шесть лет, велись только на государственном языке. По поводу каких-то мер, которые будут предприняты против данной преподавательницы, информацию можно найти на наших официальных каналах", – сообщили ТСН.ua в КНТЭУ.

Что известно о скандальном преподавателе

Попавшая в скандал преподаватель — Иванченко Нина Алексеевна. Она является доцентом кафедры статистики и эконометрии.

В 1972 году Иванченко окончила с отличием Туркменский политехнический институт по

специальности инженер-экономист. В научно-исследовательском институте экономики и строительства Госстроя СССР в 1983 году в Москве защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Экономика, организация управления и планирование народного хозяйства". В 1989 году решением ДК СССР получила учёное звание доцента.

Скриншот с сайта КНТЭУ

В Сети пишут, что в 2015 году к преподавателю прозвучала аналогичная просьба от студентов. Тогда женщина якобы начала коверкать украинский язык, читая лекции "в стиле Николая Азарова".

Сейчас сама преподаватель ничего не комментирует.

Напомним, в Киеве украинская компания отказала девушке в собеседовании, потому что она общается исключительно на украинском и английском языках. Киевлянка хотела устроиться журналистом-редактором. В компании заявили, что у них много русскоязычных сотрудников и руководителей.

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