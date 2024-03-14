Скандал в лицее Киева: работники едва не отравили детей – что произошло

Киевляне жалуются на засилье тараканов в помещении одного из учебных заведений Киева. В сети опубликовали видео с Киевского спортивного лицея по бульвару Вацлава Гавела, 46.

К этому подписчики добавляют, что учебное заведение кишит тараканами, мол, они есть не только в туалетах, но и на кухне, где готовят еду для детей.

В главном управлении Госпродпотребслужбы столицы подтверждают факт выявления тараканов в учебном заведении.

После жалоб родителей, инспекторы службы выехали с проверкой в лицей. Все увиденное они снимали на нагрудные видеорегистраторы.

Инспекторы говорят, что обнаружили тараканов в зоне для приготовления пищи. И это при том, что специалисты не проверяли санитарное состояние зоны для еды.

Жалуются на тараканов в лицее / Фото: Pexels

Что проверяли инспекторы?

В Госпродпотребслужбе отмечают, что речь идет об учебном детском заведении, где происходит приготовление пищи. А значит – это оператор рынка продуктов питания. К нему есть законные требования по безопасности и качеству продуктов питания.

"В заведении должна быть разработана четкая система соответствующих процедур для деятельности. Поэтому наши специалисты проверяли, как здесь налажено управление отходами, потому что именно они являются источником возможного размножения тараканов. Выясняли, как осуществляется контроль за вредителями и их уничтожением. Также обратили внимание на управления токсичными веществами, а именно на средства, которые влияют на таракана или грызуна. К сожалению, системный подход в лицее, мягко говоря, отсутствует", — рассказывает сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник ГУ Госпродпотребслужбы Киева.

Тараканы поселились на кухне

Он добавляет, что управление отходами в лицее – это обычное ведро на выходе из помещения кухни. Куда впоследствии выбрасывают отходы и есть ли крышка у этого ведра – неизвестно.

Инспекторам в лицее объяснили, что заключили договор с подрядной организацией на проведение дератизации и дезинсекции, мол, они и занимаются войной с тараканами. В Госпродпотребслужбе объясняют, что этого недостаточно, поскольку согласно пищевому законодательству, владелец заведения должен не допустить попадания насекомых в помещение и тщательно отслеживать их появление.

"Мониторинг в заведении отсутствует. На кухне, где детям готовят еду, были обнаружены клеевые ловушки для тараканов. В некоторых ловушках были мертвые тараканы, а работники кухни говорят, что насекомые в них сидят уже давно. Ловушки размещены на кухне без идентификации и даты установки. Никто из работников не знает насколько безопасна эта ловушка и можно ли ее использовать среди продуктов питания", – рассказывает Олег Рубан.

В ловушках на кухне обнаружили дохлых тараканов / Фото: pixabay.com

Могли отравить детей

Он добавляет, что в зоне горячего приготовления пищи, кроме ловушек для тараканов, было обнаружено применение химических препаратов порошкового типа.

"То есть среди продуктов питания оператор рынка допускает использование сыпучих химических средств, да еще и в зоне приготовления горячей пищи для детей! Это просто безумная угроза перекрестного загрязнения и отравления детей. И, пожалуй, очень большая удача, что родители вовремя подали нам эту жалобу", — говорит начальник Госпродпотребслужбы Киева.

Яд рядом с продуктами

По словам Олега Рубана, есть вопросы и в санитарном состоянии других помещений учебного заведения.

"В подвале лицея хранятся сыпучие продукты питания, а возле них просто рассыпано отравленное зерно от грызунов. Это еще одна угроза и факт, что хранение продуктов питания оператором рынка вообще не контролируется. Отравленное зерно может стать причиной отравления сыпучих продуктов питания и попасть в зону приготовления еды, а это угрожает здоровью детей", — отмечает Олег Рубан.

У сыпучих продуктов питания обнаружили отравленное зерно/коллаж ТСН.ua

В Госпродпотребслужбе добавляют, что лицею уже вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Повторная проверка заведения состоится через неделю.

Что говорят в лицее?

Сайт ТСН.ua поинтересовался мнением руководства лицея.

Там уверяют, что видео в социальных сетях – это не показатель, мол, выставить в Сеть могут все, что угодно. И добавляют, что в лицей регулярно приезжают соответствующие службы, которые дезинфицируют помещения.

"Во время проверки, которую проводили специалисты Госпродпотребслужбы, тараканов у нас не обнаружили — то есть тараканов, которые бегают у нас нет. Да, во время проверки с видеофиксацией были найдены уже мумифицированные тараканы, но только в специальных ловушках. Нам было сделано замечание, что нужно убрать ловушки с тараканами", — рассказывает сайту ТСН.ua Валентина Монастырло, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Киевского спортивного лицея.

В лицее обещают, что будут более подробно разбираться с ситуацией по использованию химических средств против тараканов, а именно, какое из них можно использовать, а какое – нет, также будут более детально проверять их сертификаты.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы у нас здесь возникали какие-то неприятности. Будем делать все для того, чтобы исправлять ситуацию", – уверяет заместитель директора.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в Киеве заметили уникальных тараканов: живут в супермаркете и не боятся мороза (видео).

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