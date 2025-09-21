Скандал в лицее Киева: куда исчезла "джинсовая" директор и пускают ли детей в шортах

После громкого скандала из-за шорт, директор школы в третий раз продолжила больничный

Руководительница столичного лицея №109, не пустившая в школу детей в шортах, уже в третий раз продлила свой больничный. Это блокирует проведение служебного расследования, начатого городскими властями Киева.

После громкого скандала, получившего широкую огласку, директор заболела и находится на больничном, который уже дважды продливала, а теперь и в третий раз — до 26 сентября.

Проблема не только в шортах

Как сообщил источник среди родителей, диагноз руководительницы учебного заведения неизвестен. «Шортовая горячка», — в шутку говорят родители детей.

«Диагноз директора нам не известен, потому что она после скандала ни с кем из родителей не общается. Ее подчиненные тоже не многословны по поводу недомогания шефини или просто боятся говорить», — рассказывает один из родителей.

По его словам, после скандала в лицее начались положительные изменения: никто больше не контролирует одежду детей, в заведение начали завозить генераторы, срочно окрашивают стены в укрытии и открыли дополнительные отделения в школьной столовой.

«Улучшение для школы после скандала, конечно, есть и это хорошо, но очень досадно, что еще хватает этой совковой гнили, которая никак не выветривается из учебного заведения. Давайте будем объективными, и разберем, что на самом деле повлекло за собой конфликт. На улице стояла жара, дети пришли на занятия в шортах, большинство, кстати, в классических, не в пляжном варианте. А директор в джинсовом наряде грубо не пустила детей в школу из-за шорт. Она не пустила их в безопасное место — это раз. Она лишила их конституционного права — получать образование — два. И это главная проблема. А „скандал с шортами“ был лишь лакмусовой бумажкой, которая разоблачила массу других проблем в учебном заведении — укрытие не готово, электронные дневники отсутствуют, сайт школы не работает, с охраной есть вопросы», — рассказывает Михаил, отец одной из учениц лицея.

Служебное расследование откладывается

Из-за длительного больничного руководительница не дает объяснений относительно своего поведения, что делает невозможным проведение служебного расследования.

«Директор продолжила больничный до 26 сентября. В соответствии с приказом Департамента образования и науки КГГА определено, что служебное расследование относительно директора лицея № 109 им. Т.Г. Шевченко Печерского района Киева Поляковой Виталии Ивановны будет проводиться с первого рабочего дня после временной нетрудоспособности», — сообщили ТСН.ua в управлении образования и инновационного развития Печерского района.

Напомним, что согласно законодательству директор учебного заведения может находиться на больничном до 4 месяцев.