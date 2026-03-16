Скандал в лицее Киева: учительница вытирала ноги об голову ученика под хохот класса

Учительница перед классом вытерла ноги об голову ученика

В стенах Киевского инженерного лицея произошел шокирующий случай: педагог позволила себе унизительные жесты по отношению к ученику, рассыпавшему вещи на пол, вместо того, чтобы наоборот поддержать подростка.

Видео с этим моментом быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как парень падает вместе с коробкой.

Непонятно, что именно стало причиной падения ученика — то ли он сам споткнулся, то ли его специально толкнули одноклассники.

Когда ученик собирал по полу рассыпанные вещи, учительница подошла к нему и принялась постукивать по голове сначала одной ногой, а затем другой, имитируя вытирание обуви. Все это происходило под громкий хохот других учащихся. И кто-то из них, вероятно, снимал этот момент на видео, а затем обнародовал.

После этого случая педагог написала заявление на увольнение

Что говорят чиновники из РГА

ТСН.ua обратился за разъяснениями в Департамент образования и науки КГГА.

Ответ на запрос был предоставлен в Дарницкой РГА, поскольку лицей территориально расположен в этом районе.

Чиновники не разглашают возраст ученика и личные данные учительницы, хотя, судя по видео, она имеет значительный педагогический стаж.

«По информации управления образования и данным администрации лицея, инцидент произошел 10 марта в учебном кабинете во время перемены в 10-м классе», — сообщил ТСН.ua председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

Увольнение педагога и правовая оценка

Чиновник добавляет, что по результатам внутреннего выяснения обстоятельств педагог предоставила объяснение руководству и подала заявление об увольнении. Как именно она это объяснила и почему вместо поддержки унизила ученика, в РГА не сообщают.

«На основании поданного заявления издан приказ об увольнении работника по согласию сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины», — объясняет председатель Дарницкого района.

По информации учебного заведения, обращений или заявлений от ученика или его родителей (законных представителей) на действия педагога в администрацию лицея не поступало. Состояние ученика удовлетворительное, он продолжает обучение в лицее.

«По состоянию на 13 марта инцидент, имевший место между участниками образовательного процесса, исчерпан. По имеющейся информации, стороны не имеют взаимных претензий», — уверяет Александр Ковтунов.

А вот правовую оценку обстоятельств события будут давать уполномоченные органы Национальной полиции, с которыми администрация учебного заведения сотрудничает.

В Дарницкой РГА подчеркнули, что в таких ситуациях руководство учебных заведений обязано действовать строго в рамках закона. Также глава РГА отметил, что в 2026 году подобных случаев ненадлежащего поведения учителей в районе зафиксировано не было.