Скандал в львовском трамвае: пассажиры утверждают, что контролер ударил мужчину, проверяющие убеждают — их оболгали

Скандал в львовском трамвае: пассажиры утверждают, что контролер ударил мужчину, проверяющие убеждают — их оболгали

Ежедневно во Львове только на электротранспорте ловят почти сотню зайцев — говорят контролеры. И настаивают — пассажиры должны не только купить билет, но и его закомпостировать.

Трамвайный конфликт. Во Львове контролер ударил мужчину, который заступился за женщину. По крайней мере так утверждают пассажиры, которые были в салоне трамвая. Говорят, женщина передала деньги и ждала билет, когда ее начали штрафовать. Зато проверяющие убеждают — их оклеветали и они никого не били.

Кто прав и как действовать в такой ситуации — 9 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Очевидец Мария, которая и сняла видео, говорит, потасовка в трамвае началась из-за контролеров, которые хотели оштрафовать пассажирку. Несмотря на то, что она передала деньги за проезд и ждала билет.

"У женщины в руке были деньги ... Контролеры поняли, что если человек держит в руке деньги — он не заплатил", — рассказывает Мария Малетич.

За женщину вступились другие пассажиры. Но контролеров не убедили ни они, ни билет, который в конце концов передал водитель, — рассказывает Мария.

"Я его закомпостировала и в руки женщине отдаю, контролерша у меня билет из рук вырывает ... билет разорвали", — продолжает львовянка.

"Больше всего возмутило хамское отношение контролеров, нечеловеческое, довести женщину до слез, понимаете, там ее инфаркт мог хватить, женщина уже в возрасте, лет 50", — говорит пострадавший Олег Огородник.

Мужчина как раз собирался выходить и просил чтобы контролеры его пропустили. В ответ, утверждает, получил удар.

В свою очередь контроллер Николай Пирог, которого пассажиры обвиняют в драке, утверждает, вел себя корректно, людей не бил, билет не рвал. А вот женщина — уверяет, проезд таки не оплатила — билет ей купила другая пассажирка.

"Контроллер при данных обстоятельствах должен был обратиться на" 102 "и на ближайшей остановке должен приехать патруль полиции. Если лицо оплатило проезд, то оно не несет никакой ответственности", — объясняет юрист Максим Дзиковский.

Применять силу контролеры не имеют права, единственное что могут — вызвать полицию, говорят юристы. Так и сделали, защищают своих работников в "Львовэлектротрансе", но женщина, мол, не дождалась копов и ушла. Без штрафа. И теперь, говорят на предприятии — вновь обратились в полицию.

"Полиция предоставит правовую оценку ситуации, определит, есть ли признаки какого-то правонарушения. После этого мы уже учтем окончание служебной проверки", — отмечает начальник отдела контроля "Львовэлектротранса" Владимир Килко.

Новости Украины: трамвайный конфликт - что произошло во Львове и как действовать в подобной ситуации

Ежедневно во Львове только на электротранспорте ловят почти сотню зайцев — говорят контролеры. И настаивают — пассажиры должны не только купить билет, но и его закомпостировать. Однако иногда, говорят юристы, — из-за толпы в салоне или сбоя приложения — сделать это вовремя — сложно.

"Во избежание конфликтных ситуаций с контроллерами рекомендую заранее приобрести билеты", — говорит юрист.

Признают — в случае конфликта можно подать и в суд, но большинство этого делать не будет. Потому что заплатить 200 гривен штрафа дешевле, чем тратить деньги на консультацию юриста и судебные сборы.

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