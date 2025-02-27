Скандал в Межигорье: спаситель лебедей рассказал, как его вытесняли с лопатами

Известный в Украине зооволонтер и основатель единственного большого в Украине приюта для лебедей Сергей Григорьев сообщил в соцсети, что это прибежище для птиц на территории парка "Межигорье", работавшего 9 лет, прекратило свое существование.

"Новых лебедей на реабилитацию больше никто принимать не будет", — написал среди прочего Григорьев. Его пост вызвал скандал — на выдворение волонтера бурно отреагировали сотни зоозащитников и просто пользователей соцсетей, свою поддержку ему выразили публичные лица и некоторые парламентарии.

В комментарии для ТСН.ua Сергей Григорьев охарактеризовал ситуацию как "жлобство" со стороны тех, кто решил принять такое решение касетельно приюта.

"По состоянию на данный момент ситуация остановилась. До этого меня вытесняли оттуда. Лебедей взяли на баланс, поскольку это государственное учреждение. Все животные должны быть на балансе. В приеме другим птицам начали отказывать", — говорит Григорьев.

Сергея Григорьева в соцсетях поддержали многие зоозащитники.

И продолжает: "По факту работа приюта остановилась, а мне, как волонтеру сообщили, что я незаконно нахожусь в государственном учреждении. Подгоняли, чтобы я быстрее вывозил вещи из убежища. Инвентарь, лопаты и многое другое я был вынужден оставлять на огородах у тех, кто разрешил временно его разместить там. Сначала не хотел огласки, но потом написал пост. Много людей вразили мне слова поддержки, после чего мне позвонили из министерства защиты окружающей среды. 27 февраля будут разбираться в ситуации. Я хочу объяснить, что этот конфликт не личностный. Приют для лебедей — это мое детище, но если он будет работать даже без меня, то я буду счастлив. Главное, чтобы работал".

Почему произошла такая ситуация

На этот вопрос Сергей Григорьев отвечает так: "Это жлобство серых приземленных людей. Если зайти на страницу министерства, которому подчиняется парк, то даже там указано, что в Межигорье есть приют, которым опекается Сергей Григорьев".

По статистике Григорьева, в приюте получили пристанище более 200 лебедей.

"А мелких птиц я не считал", — говорит он.

В свою очередь, в Министерстве защиты окружающей среды уверяют, что птицы останутся под должной опекой.

"По инициативе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины состоялось совещание с администрацией парка-памятника "Межигорье" по дальнейшей поддержке и уходу за животными, в частности лебедями. Кроме того, заместитель Министра Виктория Киреева по поручению министра Светланы Гринчук обсудила с Сергеем Григорьевым, основателем приюта для лебедей, перспективы его развития и расширения", — сообщило ведомство.

И добавило: "В 11:00 Минокружающей среды приглашает зоозащитников в "Межигорье" для совместной наработки дальнейших шагов и совершенствования ухода за животными в парке-памятнике. Министерство отмечает: приют должен продолжить работу, птицы и дальше будут получать всю необходимую помощь. Ситуация находится на особом контроле".

Также в министерстве уточнили: "Парк-памятник должен обеспечить надлежащий уход за всеми животными, в том числе лебедями, а также будет оказывать реабилитационную помощь раненым и ослабленным животным. Министерство окружающей среды выражает благодарность всем неравнодушным, в частности Сергею Григорьеву, который годами заботится об обитателях парка".

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