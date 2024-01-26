Скандал в Минобороны: снаряды для ВСУ и афера на 1,5 млрд грн – неожиданный поворот

Детали громкого разоблачения и как возвращали деньги на бюджетные счета – в эксклюзиве TSN.UA.

Благодаря СБУ и Минобороны в бюджет Украины вернули около 1,5 млрд грн. Средства пытались украсть на закупке артснарядов для ВСУ. Организатор преступной схемы задержан. Им оказался руководитель одного из управлений в Минобороны.

Детали громкого разоблачения и как возвращали деньги на бюджетные счета – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Хотел нажиться на покупке боеприпасов

Правоохранители раскрыли теневую схему, организованную чиновником Министерства обороны Украины. Нажиться мужчина хотел на закупке оптовой партии боеприпасов для ВСУ. Правоохранителям удалось предотвратить хищение государственных средств. В сделке принимали участие сотрудники Министерства обороны Украины, СБУ и Офиса генпрокурора. В результате комплексных мер в бюджет вернули почти 1,5 миллиарда гривен, которые были незаконно выведены за границу. Министр обороны Рустем Умеров, комментируя возвращение в госбюджет средств, которые пытались украсть на закупке артснарядов для ВСУ, подчеркнул, что важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но возвращать утраченное.

"Это конкретный результат. Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но возвращать утраченное", — сказал Умеров.

СБУ разоблачила теневую схему закупок

Попытку провести закупку артснарядов почти на 1,5 миллиарда гривен Военная контрразведка СБУ разоблачила еще 16 декабря 2023 года. Схему пытались провести по заведомо завышенным ценам и в обход антикоррупционных законов. Тогда немедленно было начато аудиторское исследование, предварительно подтвердившее все признаки нарушения. Далее при содействии руководства Минобороны был задержан организатор схемы. Им оказался руководитель Главного управления организации производства и строительства сооружений специального назначения МОУ Александр Нагорский. Чиновник пытался присвоить бюджетные средства, выделенные под госзаказ для нужд украинских войск.

Теневая схема на закупках

Речь идет о договоре, подписанном руководителем Главного управления по организации производства и строительства сооружений специального назначения МОУ Александром Нагорским. Мужчина заключил дополнительное соглашение к государственному контракту с компанией-посредником на поставку боеприпасов 155 калибра, производства Италии, по завышенным ценам.

Однако фигурант дела, несмотря на контракт, продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером. После пролонгации на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника должны были перечислить почти 1,5 млрд грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем.

1,5 млрд грн вернули в бюджет

Однако в результате комплексных мер правоохранителей в бюджет удалось вернуть незаконно выведенные средства.

"Благодаря слаженным действиям прокуроров Офиса генпрокурора и следователей СБУ, а также при содействии Министерства обороны Украины, во время досудебного расследования в январе 2024 года расторгнут убыточный государственный контракт со спецэкспортером на приобретение партии артиллерийских снарядов для ВСУ. Денежные средства в сумме 35 млн евро, що в эквиваленте составляет почти 1,5 млрд грн, уже возвращены компанией-нерезидентом на счета Министерства обороны", – отметили в Офисе генерального прокурора.

Следователи СБУ задержали чиновника-вора и сообщили ему о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенном по предварительному сговору лиц. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Хорошо, что вора разоблачили, а средства вернули в украинский бюджет, но, как говорят, работы еще – непочатый край...

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СКАНДАЛ В МИНОБОРОНЫ: снаряды для ВСУ и афера на 1,5 млрд грн! Неожиданный поворот!".

Напомним, к использованию в ВСУ допустили боеприпасы украинского производства: девять типов боеприпасов к беспилотникам и четыре типа боеприпасов для подствольных гранатометов.

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